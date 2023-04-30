В Россию приглашают инвестиции

Иностранцы присматриваются к российским «золотым визам», во всяком случае, о росте числа запросов на получение вида на жительство за инвестиции сообщили в Минэкономразвития. Там отмечают, что интерес к программе в основном проявляют в СНГ, а также в государствах дальнего зарубежья: Китае, Индии, странах Европы и в США. «Золотые визы» стали доступны иностранцам с начала 2023 года. Будет ли программа востребована? И какую выгоду смогут извлечь российские власти? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Инвестиции, предусмотренные программой, довольно внушительны. Так, для получения вида на жительство в РФ нужно вложить в социально значимые проекты регионов 15 млн руб. либо 30 млн руб. в капитал российской компании. Причем такой, которая за год, предшествующий подаче заявления, уплатила налогов не менее чем на 6 млн руб.

Возможен и другой вариант: регистрация в стране и двухлетнее владение бизнесом, в течение двух лет уплачивающим налогов от 4 млн руб. Наконец, можно приобрести в России недвижимость любого назначения стоимостью от 20 млн до 50 млн руб. в зависимости от региона.

В общем, все не так просто. Тем не менее, российская программа ВНЖ за инвестиции вполне может заинтересовать некоторые категории иностранцев, отметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Она направлена, конечно, на повышение привлекательности российского налогового режима. Размеры сборов в РФ не самые большие, и те иностранцы, которые имеют здесь свое дело, это ценят.

Плюс, они сталкиваются с тем, что они должны покидать территорию России, и если у них здесь есть постоянно действующий бизнес, то, наверное, действительно этой программой можно воспользоваться».

Скорее всего, большинство тех, кто решит получить ВНЖ на таких условиях, выберут вариант с вложением в бизнес или в недвижимость, продолжает Владимир Хантимиров: «Я считаю, что самым популярным будет вариант либо с вложением в бизнес, либо с владением активами. Да, сумма немаленькая, но, вероятно, у того, кто решил на постоянной основе переехать в Россию, тем более если у него есть какие-то корни, связи, если это гражданин СНГ, будет возможность вкладываться в активы, то есть купить дорогую квартиру или дом.

Если же мы говорим об иностранцах из дальнего зарубежья, то, думаю, таковых будет меньше, и скорее всего их заинтересуют вложения в компании».

Практика предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции является широко распространенной. Ее, как правило, используют государства, которые заинтересованы в привлечении зарубежного капитала. К примеру, в Португалии для получения ВНЖ нужно приобрести недвижимость на сумму от €250 тыс. На Кипре аналогичные вложения составляют минимум €300 тыс., но получение ВНЖ не дает права работать и вести бизнес в стране.

Менее жесткие условия предлагают Сербия, Турция, Грузия, Черногория. Объемы инвестиций, предусмотренные российской программой, не уступают европейским вариантам. Однако пока трудно судить, как она будет работать.

Какая-либо статистика по подаче заявлений не озвучивалась, к тому же на данный момент есть определенные технические сложности, рассказала “Ъ FM” адвокат, советник компании адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Если мы говорим об объеме инвестиций, которые предусмотрены, то речь идет о достаточно больших суммах. Если мы сравниваем с европейскими странами, то это примерно такие же показатели. Таким достатком могут обладать скорее всего обеспеченные выходцы из Китая.

Но даже чисто технически нельзя сказать, что это какой-то простой процесс, потому что, когда я изучала эту тему, условно, даже в электронном виде подать заявления на ВНЖ было нельзя.

Если мы говорим о самом процессе, то это достаточно большой пакет административной работы. Единственное, что достаточно привлекательно, — это то, что решение принимается быстро, всего за три месяца, в общем-то, это немного».

В Министерстве экономического развития ожидают до конца декабря привлечь с помощью программы предоставления вида на жительство за инвестиции 12 млрд руб. Российские власти рассчитывают, что в дальнейшем она будет ежегодно приносить в бюджет до 40 млрд руб.

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