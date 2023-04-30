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Коммерсантъ FM
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В Россию приглашают инвестиции

Привлечет ли иностранцев упрощенная программа получения ВНЖ

Иностранцы присматриваются к российским «золотым визам», во всяком случае, о росте числа запросов на получение вида на жительство за инвестиции сообщили в Минэкономразвития. Там отмечают, что интерес к программе в основном проявляют в СНГ, а также в государствах дальнего зарубежья: Китае, Индии, странах Европы и в США. «Золотые визы» стали доступны иностранцам с начала 2023 года. Будет ли программа востребована? И какую выгоду смогут извлечь российские власти? Об этом — Андрей Загорский.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Инвестиции, предусмотренные программой, довольно внушительны. Так, для получения вида на жительство в РФ нужно вложить в социально значимые проекты регионов 15 млн руб. либо 30 млн руб. в капитал российской компании. Причем такой, которая за год, предшествующий подаче заявления, уплатила налогов не менее чем на 6 млн руб.

Возможен и другой вариант: регистрация в стране и двухлетнее владение бизнесом, в течение двух лет уплачивающим налогов от 4 млн руб. Наконец, можно приобрести в России недвижимость любого назначения стоимостью от 20 млн до 50 млн руб. в зависимости от региона.

В общем, все не так просто. Тем не менее, российская программа ВНЖ за инвестиции вполне может заинтересовать некоторые категории иностранцев, отметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Она направлена, конечно, на повышение привлекательности российского налогового режима. Размеры сборов в РФ не самые большие, и те иностранцы, которые имеют здесь свое дело, это ценят.

Плюс, они сталкиваются с тем, что они должны покидать территорию России, и если у них здесь есть постоянно действующий бизнес, то, наверное, действительно этой программой можно воспользоваться».

Сколько иностранных компаний ушло из России

Сколько иностранных компаний ушло из России

Скорее всего, большинство тех, кто решит получить ВНЖ на таких условиях, выберут вариант с вложением в бизнес или в недвижимость, продолжает Владимир Хантимиров: «Я считаю, что самым популярным будет вариант либо с вложением в бизнес, либо с владением активами. Да, сумма немаленькая, но, вероятно, у того, кто решил на постоянной основе переехать в Россию, тем более если у него есть какие-то корни, связи, если это гражданин СНГ, будет возможность вкладываться в активы, то есть купить дорогую квартиру или дом.

Если же мы говорим об иностранцах из дальнего зарубежья, то, думаю, таковых будет меньше, и скорее всего их заинтересуют вложения в компании».

Практика предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции является широко распространенной. Ее, как правило, используют государства, которые заинтересованы в привлечении зарубежного капитала. К примеру, в Португалии для получения ВНЖ нужно приобрести недвижимость на сумму от €250 тыс. На Кипре аналогичные вложения составляют минимум €300 тыс., но получение ВНЖ не дает права работать и вести бизнес в стране.

Менее жесткие условия предлагают Сербия, Турция, Грузия, Черногория. Объемы инвестиций, предусмотренные российской программой, не уступают европейским вариантам. Однако пока трудно судить, как она будет работать.

Какая-либо статистика по подаче заявлений не озвучивалась, к тому же на данный момент есть определенные технические сложности, рассказала “Ъ FM” адвокат, советник компании адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Если мы говорим об объеме инвестиций, которые предусмотрены, то речь идет о достаточно больших суммах. Если мы сравниваем с европейскими странами, то это примерно такие же показатели. Таким достатком могут обладать скорее всего обеспеченные выходцы из Китая.

Но даже чисто технически нельзя сказать, что это какой-то простой процесс, потому что, когда я изучала эту тему, условно, даже в электронном виде подать заявления на ВНЖ было нельзя.

Если мы говорим о самом процессе, то это достаточно большой пакет административной работы. Единственное, что достаточно привлекательно, — это то, что решение принимается быстро, всего за три месяца, в общем-то, это немного».

В Министерстве экономического развития ожидают до конца декабря привлечь с помощью программы предоставления вида на жительство за инвестиции 12 млрд руб. Российские власти рассчитывают, что в дальнейшем она будет ежегодно приносить в бюджет до 40 млрд руб.

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