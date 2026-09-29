Лед в Euroclear тронулся

Получить лицензию на разморозку активов в Euroclear теперь проще. Об этом “Ъ FM” рассказали санкционные юристы. Поворотным моментом стало дело БКС против Казначейства Бельгии. В сентябре Госсовет страны признал незаконным отказ ведомства по одному из дел о разблокировке ценных бумаг. После успеха инвесторы стали массово регистрировать апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Решение Госсовета дало владельцам ценных бумаг важные аргументы, рассказала руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова:

«Во-первых, никакой нормативный акт не устанавливал процедуру рассмотрения заявлений на разблокировку активов. Такая процедура была описана только на сайте Казначейства. Соответственно, при обжаловании его отказа в Госсовете можно в том числе ссылаться на эту позицию.

Во-вторых, в этом пилотном деле ведомство в возражении на жалобу писало, что заявитель утратил интерес к оспариванию, поскольку активы заблокированы еще и санкциями США и никакое решение бельгийского органа их не разблокирует. Госсовет этот довод отклонил. Он счел, что американские санкции не лишают заявителя интереса в оспаривании решения, ведь разблокировка на уровне Европы сама по себе для него преимущество. Его активы находились по цепочке с Euroclear, а не с американским депозитарием. Поэтому решение бельгийского регулятора крайне важно, и Госсовет это подсветил. Такую позицию тоже стоит взять в оборот».

Сама процедура получения лицензии, по словам юристов, теперь может занять от 9 до 15 месяцев. При этом дальнейшая перспектива получить деньги выглядит яснее, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Мы очень позитивно оцениваем это дело в Госсовете против Казначейства Бельгии. Правовая проблема решена. Но на самом деле большее значение имеет дело НРД. Хотя он проиграл этот спор, суд ЕС сделал важный для инвесторов вывод: у них должно быть право на разблокировку активов в соответствии с регламентом № 269/2014, и реализовывать его должны национальные государства. Опираясь на этот вывод, мы в долгосрочной перспективе преодолеем любые отказы и в конце концов сможем выстроить исключительно положительную практику. Следом пойдут другие дела, которых довольно много. Это обжалование отказов бельгийского Казначейства в выдаче лицензий частным инвесторам.

Получив отказ, частные инвесторы могут в течение 60 дней обжаловать его в вышестоящем органе — Государственном совете Бельгии. Самое сложное звено — это получить лицензию Казначейства, а затем на её основании перевести заблокированные ценные бумаги, ну и начисленные на них деньги, из НРД, как правило, европейскому игроку. Так активы освобождаются, и ими можно спокойно распоряжаться».

В соответствии с королевским указом полномочия по разморозке активов берет на себя министр финансов или национальное казначейство по его поручению. Им будет нелегко усложнить процедуру, считает старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов:

«Действительно, на этом направлении есть оживление. Практически год процесс со стороны Казначейства стоял, потому что его компетенция, то есть право выносить решения о лицензиях, была под вопросом. Новые полномочия не исправляют того, что раньше их не было, поэтому вынесенные ранее отказы теперь можно оспорить. Если инвестор получил отказ и не стал его обжаловать, вернуться к пересмотру и добиться нового решения Казначейства ему уже вряд ли удастся. Ровно как в России с исками и сроками исковой давности. Лицензий на рынке принято существенное число, больше сотни мы получили совместно с коллегами.

При этом Казначейство в какой-то момент может снова усложнить процедуру.



Но тем не менее в конечном итоге для инвестора это дает даже лучшую ситуацию, чем была в в 2025 году. Требования должны смягчиться. Регулятор понимает, что его усмотрение было ограничено. И регулятор теперь еще и ответственен за свои решения».

Вернуть американские бумаги, заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear, будет сложнее, пишут «Известия». По данным РБК, на днях Управление по контролю за иностранными активами OFAC после двух лет молчания стало отправлять россиянам отказы из-за санкций США против Ирана.

Анжела Гаплевская