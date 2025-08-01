Нерезидентам предлагают идти на «Ин»

Банк России установил условия открытия и режимы работы специальных счетов для иностранных инвесторов из недружественных юрисдикций. Они получат возможность не только приобретать российские ценные бумаги или размещать средства на депозитах, но и репатриировать полученную прибыль. Несмотря на комфортные условия, участники рынка сомневаются в массовом спросе со стороны нерезидентов. И в первую очередь из-за опасений санкций со стороны собственных регуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России 1 августа раскрыл детали обслуживания иностранных инвесторов из недружественных стран, которые получили право инвестировать в российский рынок за счет новых денег. Соответствующий указ (№436) был подписан президентом РФ 1 июля.

ЦБ отмечает, что инвесторам будут доступны депозиты в российских банках, ценные бумаги на биржевых торгах в безадресном режиме и при первичном размещении, а также срочные инструменты. Однако все эти операции должны выполняться через специальные счета типа «Ин».

Для операций с денежными средствами эти счета могут быть банковскими (фактически расчетными), депозитными, брокерскими, специальными брокерскими и доверительного управления. На них могут зачисляться средства со счетов в иностранных банках или других зарубежных финансовых организациях, а также полученные от инвестиций на территории РФ. Для учета российских ценных бумаг вводятся счет депо и лицевой счет типа «Ин».

ЦБ особо отмечает, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам «Ин». Вместе с тем регулятор снял ограничения на покупку иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые будут инвестировать по новым правилам. Отдельно Банк России оговаривает, что нерезиденты, которым открыты счета типа С, также могут инвестировать с помощью счетов «Ин», но должны использовать только новые деньги. Активы со счетов типа С использовать нельзя.

Опрошенные участники фондового рынка позитивно оценили инициативы.

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, «сформулированные условия достаточно сбалансированы: с одной стороны, они дают инвесторам понятные правила игры, включая возможность репатриации капитала, с другой — учитывают текущие риски и ограничения». Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян считает, что «иностранцам это понравится — условия довольно прагматичные, риска нет».

Эксперты отмечают, что на российском финансовом рынке сложилась уникальная ситуация в плане цен и доходностей. По словам стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, «покупка рублевых облигаций с относительно высокой доходностью и при стабильном курсе рубля теоретически может быть привлекательной для нерезидентов из недружественных стран». Кроме того, могут быть интересны и «акции с высокой дивидендной доходностью», отмечает он. «Бизнес управления активами очень жесткий, конкуренция огромная, и иностранным инвесторам сложно будет игнорировать текущие возможности на российском рынке»,— отмечает господин Оганисян.

При этом на российском рынке продолжают работать иностранные инвесторы. По оценке управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, спрос формируется преимущественно нерезидентами из дружественных стран или КИК. По словам Сергея Суверова, сейчас на рынке присутствуют инвесторы в основном из стран бывшего СНГ, ряда арабских стран и Латинской Америки.

Однако не для всех инвесторов из недружественных юрисдикций предложенные условия будут выглядеть комфортными.

По словам господина Целищева, сдерживающими факторами остаются сложные трансакционные процессы и гарантии сохранности инвестиций, когда «теоретические заверения нужно будет подтвердить на практике». Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отмечает, что нерезиденты больше опасаются «не ограничений и рисков с российской стороны, а в первую очередь ограничений их местных регуляторов», которые прямо или косвенно запрещают инвестиции в российскую экономику под страхом санкций.

Источник “Ъ” в крупной брокерской компании поясняет, что в отношении крупнейших российских эмитентов, включая Минфин, в недружественных странах действуют санкции, напрямую запрещающие трансакции и приобретение ценных бумаг на первичном размещении. Кроме того, действуют санкции, включающие заморозку активов, в отношении значительного числа крупных и средних банков, группы «Московская биржа», значительного числа регистраторов и депозитариев.

Поэтому массового прихода инвесторов из недружественных стран участники рынка пока не ждут.

По мнению Сергея Суверова, возможно лишь ограниченное инвестирование хедж-фондами «с высокой склонностью к риску и любителями carry trade». Как отмечает собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании, «безусловно, существует возможность найти не затронутые санкциями банк и брокера, проводить сделки с не затронутыми санкциями активами, но, скорее всего, значительных лимитов на них открыть не получится».

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев