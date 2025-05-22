Обратный путь проложат через комиссию

Иностранным компаниям усложнят возвращение в Россию по опционам. Одобрять обратный выкуп будет правительственная комиссия. Принять такие поправки рекомендовал комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там сообщили “Ъ FM”, что для отказа в возвращении в Россию хватит выполнения хотя бы одного из четырех условий. Как пишет РБК, это в том числе заключение сделки после 24 февраля 2022-го. Основаниями для отказа также станут: связь инвестора с недружественной страной и наличие в договоре слишком заниженной относительно рынка стоимости актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Шансы вернуться в Россию снизятся и в случае, если новый российский собственник «надлежащим образом» выполняет обязанности перед работниками и кредиторами. По задумке депутатов, к правкомиссии придется обращаться иностранцам, которые хотят выкупить не менее 10% голосующих акций. Все это обесценит условия договоров, которые те заключали покидая Россию, говорит управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов:

«Практически все сделки подпадают под это регулирование: почти все иностранные инвесторы берут контролирующие пакеты акций. Если говорить про другие четыре критерия, в большинстве случаев иностранцы уходили на подобных условиях.

Соответственно, сейчас это очень сильно развязывает руки российским владельцам бизнеса и серьезно осложняет возвращение иностранцев. Многие ограничительные меры как российские, так и со стороны иностранных юрисдикций во многом противоречат нормам международного права. Это можно будет идти оспаривать. Но едва ли эти решения будут эффективно и быстро исполняться на территории Российской Федерации. У игроков, которые добросовестно работают по отношению к российскому рынку, будут все шансы договориться с правкомиссией, чтобы вернуться в РФ, пусть и с некоторыми ограничениями.

Для тех же, кто рассматривает Россию как какой-то вторичный рынок, возможность вернуть свои инвестиции в ущерб интересам российской стороны или предприятий, имеющих социальную или экономическую значимость, правила однозначно ужесточаются. Конечно, не все заключали опционы, кто-то просто продавал бизнес менеджменту, кто-то сворачивал деятельность, оставлял офисы. При этом у нас есть безусловное требование о согласовании правкомиссией сделок, где более 10% голосующих акций переходит иностранцам. Нет никаких сомнений, что подобное требование будет распространено и на сделки, по которым не было опционных соглашений».

Как подсчитывал Forbes, в 21% случаев ухода компаний из России, включавших продажу бизнеса, договоры предусматривали опцион на обратный выкуп. На таких условиях с рынка ушла, например, французская сеть L'Occitane. Henkel может выкупить активы обратно в течение десяти лет, McDonald’s — в течение 15 лет. При этом Торговая палата США в апреле заявляла, что часть договоров об обратном выкупе уже недействительны, и как минимум треть американских игроков не смогут вернуться в Россию, поскольку им помешают новые собственники. Юристы поясняют, что контракты могли заключаться на срок в два-три года и уже истечь.

Вероятно, в итоге правительственная комиссия установит дополнительные условия для реализации опционов, рассуждает партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко: «Проблема, помимо чисто юридических моментов и интересов государства, еще и в том, что сейчас этот контроль в руках других людей. И эти бенефициары, может быть, в 2022 году хотели это вернуть, готовы были, а сейчас уже не готовы, может быть, они никогда не были готовы. Будет так, что нынешние владельцы будут приходить и говорить: "Хочет вернуться Henkel, а чего ему возвращаться? Смотрите, у нас все нормально и даже лучше стало".

Это же рынок. Иностранные компании зачастую гораздо более конкурентные, чем российские, в некоторых секторах бизнеса тотально. По сути, государство сейчас говорит: "Слушайте, давайте не будем просто отдавать, как пообещали. Давайте так: пообещали отдать, а будем смотреть, кому-то отдадим, а кому-то нет". Скорее всего, будут какие-то установлены условия, например, если хочешь вернуться, плати, пообещай инвестировать $3 млрд в ближайшие три года или привезти какие-то технологии, которых у нас нет».

Инициативу о наделении правкомиссии правом блокировать обратный выкуп активов иностранцами прокомментировали в Кремле. “Ъ FM” спросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не создает ли такая практика основания для опасений за инвестиционный климат. Представитель Кремля ответил, что оглядываться на это не стоит: «Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства, в первую очередь социальные, а какие-то компании делали это абсолютно хамски, отказываясь от своих обязательств, отказываясь от трудовых коллективов, бросали свои сектора экономики.

Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие-то другие принципы. К ним будет применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться. Но к компаниям, еще раз повторяю, которые очень аккуратно, с соблюдением всех правил и так далее, уходили, конечно, к ним будет совершенно другой подход. И мы будем заинтересованы в том, чтобы эти компании свою инвестиционную активность у нас продолжали.

Но обсуждать это можно сколько угодно, пока никто никуда не возвращается».

Минцифры и Минпромторг в последний месяц также заявляли, что не получали от иностранных игроков заявок о возвращении в Россию. В то же время представители сразу нескольких индустрий, включая поставщиков ПО и производителей электроники, просили власти прописать условия на случай возврата зарубежных конкурентов. Утверждалось, например, что некоторые игроки после 2022 года не ликвидировали местные офисы и даже возобновили найм в последнее время.

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Елизавета Скобцова