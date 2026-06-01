Что русскому хорошо, то немцу — тоже

Несмотря на санкции, логистические проблемы и усложнение международных расчетов, большинство оставшихся в РФ европейских (преимущественно немецких) компаний не намерены покидать российский рынок. Это показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты, с которым ознакомился “Ъ”. Несмотря на ожидания ухудшения экономической ситуации в РФ во второй половине года, оставшиеся в РФ инвесторы видят потенциал роста в российском секторе IT, в АПК и в энергетике. Мотивы иностранных менеджеров вполне прагматичны и объясняются нежеланием уступать свою часть российского рынка прежде всего китайским компаниям.

Участие в опросе Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) приняли 265 компаний. Ядро выборки составил немецкий бизнес: на его долю пришлось 63% респондентов, 25% — члены ВТП с российским капиталом, остальные — представители Австрии, Швейцарии и других стран ЕС. Размер компаний: от представителей микро- и малого бизнеса с годовым оборотом до €10 млн (в сумме 55%) до крупного бизнеса (16%) с оборотом свыше €50 млн в год. Представлены практически все ключевые отрасли. Наиболее существенно: консалтинг (15% опрошенных), оптово-розничная торговля (12%), агропромышленный комплекс (11%) и машиностроение (10%).

Как выяснилось, 65% респондентов с немецким капиталом считают, что Германия должна как можно скорее возобновить закупку российских нефти и газа, 31% — по завершении конфликта с Украиной.

За немедленное возобновление контрактов выступили 72%, 25% считают необходимым сделать это после окончания боевых действий. Доля тех, кто выступает против этого шага,— менее 5%. Такие результаты опроса могут быть основаны на прагматичных соображениях: по расчетам «РИА Новости», основанных на данных Евростата, после отказа от российской нефти в 2022 году Германия переплатила другим поставщикам почти €40 млрд.

Рост тарифов на нефть и газ и необходимость строительства новой инфраструктуры (в частности, морских терминалов для приемки СПГ) негативно сказались в первую очередь на энергоемких отраслях и привели к падению показателей. Это сказалось на экономике Германии и стало одной из причин рецессии.

Санкционную политику ЕС опрошенные представители бизнеса оценили как обоюдоострое оружие.

67% отметили, что ограничения нанесли «сильный» или «очень сильный» вред российской экономике. При этом 54% убеждены, что санкции в равной степени бьют как по России, так и по ФРГ. А более трети опрошенных (36%) и вовсе считают, что европейская санкционная политика наносит Германии даже больший ущерб. Баланс потерь подтверждается финансовой отчетностью: 81% опрошенных компаний зафиксировал прямые убытки от западных рестрикций. Пятая часть участников (20%) потеряла от €100 тыс. до €1 млн, еще 20% лишились от €1 млн до €10 млн, крупный бизнес заявил об ущербе в сотни миллионов евро.

Российские ответные меры воспринимаются участниками рынка значительно легче: 76% участников заявили, что ограничения со стороны Москвы оказали на них минимальное (46%) или нулевое (30%) влияние. Из всех российских шагов чувствительными остаются лишь блокировка выплаты дивидендов и принудительное изменение структуры собственности.

Несмотря на то что 85% опрошенных компаний ожидают стагнации или ухудшения конъюнктуры в России во втором полугодии 2026 года, сворачивать свою деятельность в стране намерены немногие.

71% участников опроса продолжает операционную деятельность без изменений, 15% работают в режиме поддержания текущих процессов без запуска новых проектов, 8% провели реструктуризацию и передали управление российским юридическим лицам. Объявить о полном уходе из страны готовы лишь 2% респондентов.

Оценивая перспективы, оставшиеся в РФ инвесторы видят потенциал роста в российском секторе IT и телекоммуникаций (14%), в АПК (13%) и энергетике (12%). Спад они ожидают в строительстве (14%) и автопроме (13%). Настроения иностранных менеджеров вполне прагматичны. «Мы не хотим оставлять этот рынок китайским или другим азиатским компаниям»,— говорит предправления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп.

Вероника Вишнякова