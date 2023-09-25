Китай отберет у России Candy

Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy. Выручка ООО «Канди С.Н.Г.» после начала военной операции на Украине начала падать, поскольку объем выпуска техники на заводе в Кирове был рассчитан в том числе и на европейский рынок. У китайского производителя есть другой завод в РФ, а на производстве Candy стоят устаревшие линии, говорят участники рынка, так оно может быть продано по цене недвижимости или обанкрочено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к российскому представительству Candy, сообщил, что головная структура компании — Haier Group — решила ликвидировать ООО «Канди С.Н.Г.» из-за «низкой прибыльности». «Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу»,— пояснил собеседник “Ъ”. По его словам, до начала военных действий на Украине на заводе планировалось производить до 1 млн единиц техники в год, но после введения санкций и других ограничений выпуск был не более 300–400 тыс. единиц. Источник “Ъ” уточнил, что в ходе ликвидации часть сотрудников уволят, а часть переведут в Haier.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Канди С.Н.Г.» зарегистрировано 9 февраля 2004 года. Выручка в 2022 году составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 455 млн руб. По словам собеседника “Ъ” среди производителей бытовой техники, выручка компании в 2023 году «значительно сократилась, что привело к убытку». В конце апреля завод АО «Веста» (100% у Candy Hoover Group; производил стиральные машины и холодильники) остановил производство из-за снижения спроса (см. “Ъ” от 19 апреля).

У Haier также есть завод холодильников в Набережных Челнах, летом 2022 года компания решила построить в том же городе еще одно производство холодильников и морозильных камер за 4,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 июня 2022 года). В Haier и Candy не ответили “Ъ”.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в январе—августе продажи холодильников в РФ выросли в натуральном выражении на 15%, до 2,4 млн штук, в деньгах — на 5%, до 85 млрд руб. Самыми популярными стали Haier, Indesit, «Бирюса», Beko, а Candy — на восьмом месте. Продажи стиральных машин увеличились на 15%, до 2,5 млн штук, в деньгах — на 8%, до 75 млрд руб. Среди брендов лидируют Haier, Indesit, Beko и Candy.

«Бизнес Candy в РФ действительно был низкорентабельным,— говорит управляющий директор направления КБТ "Марвел-Дистрибуции" Дмитрий Левин.— В России бренд стал известен благодаря стиральной машине, которая устанавливалась под мойку. Она хоть и имела высокую себестоимость, но низкую цену, и по имиджу это был бюджетный продукт для маленьких квартир и студий». Дочерняя компания с таким имиджем не вписывалась в концепцию Haier, которая позиционирует себя как бренд среднего сегмента с заходом в премиальный, отмечает эксперт: «Скорее всего, техника Candy исчезнет с прилавков. Стиральные машины Candy безболезненно могут заменить такие бренды, как Indesit, или недорогие модели самой Haier».

Мощности в Кирове, вероятно, продадут, но вряд ли другому профильному инвестору, так как «местная сборочная линия мало кому подойдет», отмечает господин Левин.

Гендиректор бренда бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин считает, что закрытие ООО «Канди С.Н.Г.» не сильно ударит по российскому рынку бытовой техники. По его словам, завод в Кирове «не был современен», поэтому Haier не станет производить там свою технику, а предпочтет продать по цене недвижимости или обанкротить с распродажей имущества.

Производство в Кирове не представляет интереса для «Е.Кампани» (бренд Vard) по причине того, что там «в основном производились базовые модели в низких ценовых сегментах», которые в ассортименте компании не представлены, сказал ее гендиректор Алексей Беляков. Ранее в компании говорили, что рассматривают варианты локализации производства в РФ (см. “Ъ” от 25 июля). Haier, полагает господин Беляков, вероятно, «решила окончательно интегрировать управление Candy в структуру группы для оптимизации процессов».

Тимофей Корнев