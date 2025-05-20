Минфин РФ подготовил проект указа о гарантиях новым иностранным инвесторам

Проект указа о гарантиях новым инвесторам из иностранных государств готов. Он может быть опубликован в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщает заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В целом он (указ.— “Ъ”) со всеми согласован, будем надеяться на его выход»,— сказал господин Чебесков в кулуарах «Альфа-саммита» (цитата по ТАСС).

По оценкам замминистра, иностранные инвестиции в российский фондовый рынок увеличатся после ослабления санкций в отношении Москвы. По словам Ивана Чебескова, это будут не только иностранные деньги, но и средства россиян, которые ранее хранились за границей.

Об иностранных инвестициях в Россию — в материале «Ъ FM» «Зарубежные инвесторы ловят момент».