Минфин РФ подготовил проект указа о гарантиях новым иностранным инвесторам
Проект указа о гарантиях новым инвесторам из иностранных государств готов. Он может быть опубликован в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщает заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В целом он (указ.— “Ъ”) со всеми согласован, будем надеяться на его выход»,— сказал господин Чебесков в кулуарах «Альфа-саммита» (цитата по ТАСС).
По оценкам замминистра, иностранные инвестиции в российский фондовый рынок увеличатся после ослабления санкций в отношении Москвы. По словам Ивана Чебескова, это будут не только иностранные деньги, но и средства россиян, которые ранее хранились за границей.
Об иностранных инвестициях в Россию — в материале «Ъ FM» «Зарубежные инвесторы ловят момент».