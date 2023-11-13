Ждите годами или берите счетами

Белый дом пытается вернуть управляемость российских компаний под контролем иностранных холдингов, утраченную из-за санкционных ограничений. Правительство определило правила выплаты им компенсаций при заморозке их корпоративных прав в российских экономически значимых организациях (ЭЗО). Перечня ЭЗО пока нет, но он может быть широк — в него могут войти предприятия «критических» отраслей и высоких социальных рисков при их остановке. Иностранные холдинги утратят права голосовать на собраниях акционеров ЭЗО, получать их дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Взамен им предложат компенсацию стоимости активов, хотя деньги могут быть заморожены на счетах типа С, или ждать возвращения прав. Для бенефициаров в РФ это упростит редомициляцию, по сути, сведя ее к принудительному выкупу активов без серьезных международно-правовых рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство утвердило правила определения размера и выплаты компенсаций иностранным холдинговым компаниям (ИХК) в период приостановления их корпоративных прав в российских экономически значимых организациях. Механизм компенсаций потребовался в соответствии с 470-ФЗ от 4 августа 2023 года — закон призван вернуть управляемость подконтрольных иностранным холдингам российских компаний за счет ограничения корпоративных прав их иностранных участников.

ИХК в законе — иностранные компании, связанные с недружественной юрисдикцией, с более чем 50% акций (долей) ЭЗО. Экономически значимые организации — хозяйственные общества, важные для обеспечения экономического суверенитета и безопасности РФ. Перечень ЭЗО определяет правительство — он еще не готов. Критерии отнесения к ЭЗО следующие (достаточно соответствовать одному): годовой объем выручки — более 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат сотрудников — свыше 4 тыс. человек, работа компании в критических отраслях, а также доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в ИХК (по общему правилу — более 50%).

По оценкам юридической фирмы Vegas Lex, в РФ более 100 ЭЗО с иностранным участием. По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, перечень как ЭЗО, так и их иностранных владельцев может быть неограничен. «ЭЗО будут определяться "на лету", с учетом не только реальной встроенности в критически значимые отрасли, но и потенциальных социальных рисков (остановка предприятия, сокращение штатов и так далее)»,— говорит он.

Включение компании в перечень ЭЗО не подлежит обжалованию. При этом российские владельцы иностранных компаний могут через суд приостановить корпоративные права иностранных холдингов в отношении ЭЗО (это право голосовать на собраниях акционеров, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями). Косвенные российские бенефициары обязаны при этом вступить в прямое владение акциями и долями, а нераспределенные активы учитываются в качестве собственных акций (долей в уставном капитале) ЭЗО. Этот процесс называется «изъятия ограничительного характера» — основаниями для него могут быть отказ и уклонение ИХК от добросовестного исполнения обязанностей акционера, а также любые действия или бездействие, которые могут привести к приостановке, прекращению деятельности, банкротству ЭЗО.

По закону ИХК вправе потребовать от российской организации выплатить компенсацию в размере рыночной стоимости нераспределенных активов. Согласно постановлению правительства №1835, решение о компенсации будет принимать сама экономически значимая организация, а размер выплаты будет рассчитан на основании оценки активов на дату вступления в силу решения суда о приостановлении корпоративных прав ИХК. Если холдинговая компания не обратится за возмещением, после разморозки корпоративных прав доли в капитале российской структуры будут ей возвращены. Сейчас срок заморозки прав ИХК — до конца 2024 года, но ограничения могут и продлить.

По мнению юристов, изменения — попытка вернуть управляемость российским активам и при этом обезопасить РФ от обвинений в их изъятии. «Смысл закона — обеспечить баланс между имущественными правами иностранных лиц из недружественной юрисдикции и нормальным функционированием ЭЗО»,— говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Механизм компенсации, добавляет он, защищает РФ от международно-правовых рисков: так, инвестиционные договоры РФ предусматривают гарантии от экспроприации (понятие широко толкуется в международном праве, и приостановка корпоративных прав может быть признана арбитражем ее разновидностью). По словам Артема Касумяна, выплачивая компенсацию, РФ стремится защититься от рисков привлечения к ответственности. «По сути, теперь никто не может говорить, что его лишили необоснованно и несправедливо права собственности — лицо вправе взять деньгами рыночную стоимость. Это полностью соответствует давно действующему во многих странах механизму национализации, то есть принудительного выкупа»,— утверждает Дмитрий Клеточкин.

На практике механизм может оказаться спорным. Ранее аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечали, что зарубежная «прописка» материнских компаний до сих пор была одной из главных проблем для выплаты дивидендов, изменения же упрощают процесс редомициляции в РФ. Среди крупнейших компаний, зарегистрированных за рубежом и для которых важны изменения, аналитики называли «Русагро», ЦИАН, X5 Group, Fix Price, HeadHunter, Ozon, VK. Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин полагает, что немногие компании воспользуются возможностью, а большинство продолжит занимать выжидательную позицию. «Порядок расчета компенсации стоимости прав вызовет множество вопросов. Метод определения цены путем независимой оценки рыночной стоимости на практике критикуется специалистами применительно к оценке бизнеса»,— отмечает он. Постановлением также оговаривается, что компенсация выплачивается в соответствии с контрсанкционным законодательством РФ — это может означать, что деньги поступят на счет типа С, так что собственник сможет распоряжаться ими с учетом ограничений. «Каждый сам решает, что лучше — иметь корпоративные права, которые неизвестно когда разморозят, или деньги на счет типа С, которые можно использовать с большими ограничениями»,— констатирует Дмитрий Клеточкин.

Диана Галиева