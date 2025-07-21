Мишустин: Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран

Создание международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке поможет привлечь зарубежных инвесторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран.

Господин Мишутин в ходе поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал «Каникурган» под Благовещенском. Сопровождавший его глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания МТОР. Глава правительства попросил министра подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше международных ТОР.

«Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть, с кем работать — и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще,— уточнил господин Мишустин (цитата по ТАСС). — Это будет очень помогать развивать в том числе наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру».

На Дальнем Востоке действует несколько преференциальных режимов — помимо ТОР там также есть свободный порт Владивосток. Резиденты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики реализуют более 3,8 тыс. инвестиционных проектов, общий объем инвестиций превышает 11 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Дальний свет».