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19 марта, пятница
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Новости
11:50
При взрыве в девятиэтажке в Химках погибли три человека
12:54
Делегация «Талибана» не согласна с некоторыми пунктами заявления «расширенной тройки»
11:18
В России второй день подряд выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
10:31
В редакцию «МБХ медиа» и офис «Открытой России» пришли силовики
10:01
ФСБ задержала участников украинской неонацистской группы в Геленджике и Ярославле
13:08
В Грузии медсестра умерла после прививки вакциной AstraZeneca
13:06
Путин готов к разговору с Байденом в любой день после поездки в тайгу
12:53
Яшин потребовал наказать организаторов концерта «Крымская весна» в «Лужниках»
12:43
Таиланд снижает срок карантина для туристов
12:32
Газпромбанк просил ФСБ проверить сделку с участием основателя Petropavlovsk
12:30
Суд в Курской области отправил в СИЗО женщину, которая подожгла своего сына
12:29
Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина
12:15
Instagram разрабатывает детскую версию
12:12
Поддержавшего Навального курского экс-полицейского через суд выселяют из служебной квартиры
12:00
Замминистра транспорта Новосибирской области задержан за взятку
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(обновлено: 19.03.2021)
Рынок мобильных приложений
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Приложный набор
Названы самые популярные у россиян мобильные сервисы
2ГИС готовится к заселению
Сервис займется недвижимостью
3
Mamba приглашает кавалеров
Компания запускает новый сервис знакомств с ориентацией на женщин
5
В государственных приложениях нашли иностранный след
Информацию о российских гражданах получают Google, Facebook и Microsoft
3
Приложениям указали на окно
Предустановленный софт может оказаться незаметным
1
Свобода parler
Как получают распространение альтернативные социальные сети
1
Россияне любят смотреть
Основные тренды мобильного рынка за 2020 год
Данные выложили на «Ленту»
В приложении супермаркета нашли уязвимость
Россияне выбрали TikTok, WhatsApp и Telegram
Компания App Annie подвела итоги 2020 года на рынке мобильных приложений
5
Нас ждет королевская битва
Исход войны Apple и Epic Games скажется на тысячах разработчиков
1
Китайские видеоредакторы подглядывают за всем миром
Шпионское ПО установили себе почти 160 млн пользователей
200 млрд часов самоизоляции потратили на приложения
В топ-5 по числу загрузок вошли TikTok, Zoom, Facebook, WhatsApp и Instagram
1
Компьютеры записали в рецепты
Как видеоигры и игровые приложения применяются в медицине
1
Государство попросили выйти из App Store
Проект о блокировках приложений предлагают смягчить
Пандемия помогла приложениям
Россияне устанавливают сервисы доставки еды, фитнеса и инвестиций
2
Роскомнадзор заглянет в App Store
Депутаты решили ужесточить антипиратский закон
1
Незащищенный фитнес опасен для граждан
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники
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Фото дня: 18 марта
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Гендерные превращения
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Референдум о сохранении СССР
Как проходило голосование и что за ним последовало
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20 лет разрушению Бамианских статуй Будды
Как талибы взорвали древние изваяния в центре Афганистана
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«Нет ни левых, ни правых — есть Система и враги Системы»
Жизнь и борьба Эдуарда Лимонова
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«У меня капитал сильно больше $1 млн»
Как в России экономят и инвестируют, чтобы выйти на пенсию в 35 лет
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«Нобель» в архитектуре
Проекты победителей Притцкеровской премии 2021 года
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«Грэмми-2021»
Кадры с церемонии вручения музыкальной премии
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«Каждую мышцу, каждую косточку»
Как в Москве встретили анатомическую выставку доктора Хагенса
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Не НЭПом единым
Как новая экономическая политика изменила Россию 100 лет назад
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VIP-вакцинация
Политики, актеры, спортсмены и другие знаменитости, публично привившиеся от COVID-19
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Как проходил референдум о сохранении СССР
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Как принципы ESG-инвестирования приживаются в России
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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