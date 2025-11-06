«Наша функция заканчивается, как только вы выходите из приложения»

Депутаты Госдумы предложили подключить российские сервисы знакомств к базе МВД для проверки судимостей. О том, как такая мера может помочь в борьбе с дипфейками, о развитии рынка дейтинг-сервисов после ухода зарубежных компаний и налоговых рисках “Ъ” рассказала соосновательница приложения для знакомств Twinby Вероника Яковлева.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Какая выручка и чистая прибыль сервиса по итогам полугодия? Насколько эти показатели выросли год к году?

— Выручка сервиса год к году выросла почти на 150%. Мы не раскрываем абсолютные данные, по итогам этого года мы планируем превысить отметку в 1 млрд руб. выручки и наконец-то стать прибыльными.

— Касательно чистой прибыли: какого показателя планируете достичь по итогам года?

— Где-то 200 млн руб.

— Сколько составили показатели MAU (месячная аудитория) и DAU (суточный охват) за этот период? По вашей оценке, какую долю на российском рынке дейтинг-приложений занимает ваш сервис?

— Сейчас месячная аудитория сервиса составляет около 1,6 млн человек, в то время как дневной охват — около 500 тыс. пользователей. На мой взгляд, сам Twinby приближается к доле в 15% на российском рынке дейтинг-сервисов, по итогам года мы планируем достичь показателя в 18%.

— Можете ли назвать лидера в сегменте?

— Смотря по каким показателям оценивать. Мои данные — это средневзвешенное между числом активных пользователей и выручкой. С точки зрения трафика абсолютный лидер — VK (объединяет «VK Знакомства», «OK Знакомства», «Знакомства@Mail.ru»), поскольку холдинг является экосистемой с большим числом пользователей, которых они могут «перегонять» в свои дейтинг-сервисы. После, возможно, идет Mamba. Мы между вторым и третьим местом. Мне достаточно тяжело оценивать выручку конкурентов, но могу предположить, что и по этому показателю VK занимает лидирующую позицию.

— Кто сейчас является основными инвесторами платформы? Можете ли вы их назвать?

— Ими остаются «Импакт капитал» — первые наши инвесторы, которые и собирали синдикат,— ряд частных инвесторов и фонд «Восход».

— Какие рынки рассматриваете для дальнейшей экспансии?

— Во-первых, это страны СНГ, мы будем проводить в этом периметре активную кампанию в этом году. Наверное, стоит пояснить, что российское юрлицо имеет право развиваться только в этом регионе. У нас есть глобальная компания, она как раз собирается развиваться во всем мире. В рамках стратегии по выходу на международные рынки в первую очередь рассматриваются страны с высокой долей русскоговорящих.

С точки зрения дейтинга в наполнении ленты есть одна небольшая проблема. Тебе нужно обеспечить большой трафик, чтобы любой новый пользователь остался на платформе, то есть он листал ленту, а она не заканчивалась. У нас есть страны, где эта проблема решена, например, ОАЭ. Это четвертая страна по активности, платежеспособности, с долей выручки в нашей структуре доходов. Есть еще и Индонезия — Бали, Джакарта, а также Турция. Все вышеперечисленные страны — первые, куда мы пойдем, а дальше будем расширяться по ореолу или по признаку языковой группы. Например, испаноязычные.

— Сколько примерно инвестируется в запуск приложения в отдельном регионе? Можете ли вы назвать самую большую статью расходов, помимо маркетинга?

— Мы инвестируем примерно $1 млн в экспансию на рынке стран СНГ. Самая большая статья расходов — именно маркетинг, поскольку все остальное будет запускаться силами российской команды.

— Какие нововведения планируется интегрировать на платформе до конца года?

— Мы планируем улучшить рекомендательную систему, у нас появятся встроенные покупки. Скорее всего, появятся дополнительные пакеты (подписок.— “Ъ”) помимо тех, что есть сейчас. Сейчас в Twinby есть стандартный Premium, который можно купить на неделю, месяц или три месяца. Условно, появится пакет из более низкого экономического сегмента и улучшенная VIP-подписка, где будет максимальное число функций, в том числе «бусты» (инструмент для продвижения анкеты пользователя.— “Ъ”) в ленте. Также у нас появится до конца года в приложении оплата иностранными картами, которая позволит нам масштабироваться в странах СНГ.

Будет еще несколько нововведений, которые пока не представлены ни одним игроком на российском рынке. Могу лишь намекнуть, что это функции, которые позволят пользователям активнее переходить в стадию офлайн-свиданий. Мы однозначно будем работать над удержанием аудитории в приложении, но уже с точки зрения безопасности.

Недавно мы заявляли о том, что будем запрашивать API у МВД для того, чтобы пользователи могли отправить в ведомство профиль потенциального партнера на проверку. Это позволит удостовериться, что у последнего нет неснятых судимостей. Здесь хочется отметить, что мы в первую очередь говорим о преступлениях, связанных с нанесением тяжкого вреда или какого-то финансового ущерба. То есть мы не говорим о мелких штрафах, о нарушении ПДД. Мы хотели бы внедрить этот инструментарий до конца года, однако все зависит от скорости реализации этого API.

— Летом представители партии «Новые люди» обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением отмечать на сайтах знакомств людей, имеющих непогашенную судимость по некоторым статьям УК РФ. Идея интеграция по API с МВД, это одна из попыток решить эту проблему?

— Да, конечно, это одна из попыток решить этот вопрос. Мы не можем, к сожалению, предугадать, с кем вы «сметчитесь», насколько этот человек адекватен. То есть нет никакой вообще методики оценки, которую применяет тот же «бигтех». Мы не можем гарантировать, что ваше знакомство с человеком будет удачным. Хотелось бы обратить внимание, что все-таки функция сервиса — это знакомство. И наша функция заканчивается, как только вы выходите из приложения.

— Как на платформе вы боретесь с дипфейками?

— Мы сейчас активно работаем над усовершенствованной антифрод-системой, параллельно у нас появилась технология Liveness — система, которая с помощью искусственного интеллекта проверяет, является ли человек, изображенный на фото или видео, реальным, а не сгенерированным.

Никакие, условно, резиновые маски на лице или сгенерированные изображения не проходят модерацию. Сама технология позволит избавить приложение от фейков или мошенников, которые притворяются другими людьми. Мы рассчитываем запустить инструмент до конца года.

Есть и другая функция, которая нужна как в российском периметре, так и в глобальном. Это «загранспаспорт», который позволяет отфильтровать людей в ленте по месту поездки заранее. Например, я собираюсь ехать в отпуск в Египет, указываю это в сервисе, и мне показываются все пользователи, которые находятся в этой указанной локации. Это позволит пользователям искать людей на большем расстоянии, а не только вокруг себя, как это сделано сейчас.

— Большинство дейтинг-приложений сталкиваются с такой проблемой, как боты. Как вы справляетесь с ней?

— Тут мы опять возвращаемся к технологии Liveness, которая будет охватывать более усиленный антифрод. Но надо понимать, что боты запускаются не компанией, как многие думают. Мы часто сталкиваемся с вопросом: «Зачем вы создали в приложении столько ботов?» Это не мы, нам это не выгодно, поскольку боты негативно влияют на репутацию сервиса.

Более того, они негативно влияют на показатель LTV (Lifetime Value, показатель, который отражает суммарную прибыль, которую компания получает от одного клиента за все время сотрудничества.— “Ъ”). Чаще всего созданием ботов занимаются именно мошенники, которые, как правило, создают фейковые аккаунты красивых девушек. В результате они просят мужчин, отреагировавших на анкету, перейти в Telegram. После злоумышленники присылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, музей или другие развлекательные мероприятия.

— Сейчас в России и особенно в Москве многие приложения, которые используют геотаргетинг, работают некорректно. Как вы справляетесь с этой проблемой? Фиксируете ли вы жалобы пользователей?

— Нет, у нас вообще нет таких жалоб. У нас сделано все достаточно просто: мы не вынуждены в постоянном режиме обновлять геоданные. У нас это работает так: если пользователь входит в приложение, используя VPN, ему приходит уведомление с просьбой его отключить. Сама локация обновляется единожды — во время входа в приложение. То есть, если вы вошли в приложение, мы засекли, что вы, например, сидите на Охотном Ряду. Вы закрыли приложение, в следующий раз открыли, мы обновили геолокацию.

— В 2023 году Twinby запустил официальную монетизацию, в том числе за счет Premium-подписок. Насколько активно ей пользуются? Какие доходы вам принесла эта модель по итогам прошлого года, а какие — по итогам этого?

— У нас практически вся выручка — около 90% — это покупка подписок, поэтому в принципе можно акцентировать внимание только на ней. Оставшаяся выручка — это доходы с рекламных интеграций. У нас появился рекламный кабинет, до этого в основном речь шла только о совместных спецпроектах. Совокупно два этих инструмента приносят около 10% выручки. По итогам прошлого года это было почти $5 млн, по итогам этого года будет примерно 1 млрд руб.

— Можете ли вы сейчас назвать основные барьеры для развития рынка дейтинг-сервисов в России?

— У нас нет как таковых барьеров. Это, скорее всего, история про то, что когда любой сервис появляется, он проходит определенную стадию принятия рынком. И мы, например, видим, что у нас есть еще такое легкое отрицание того, что дейтинг и онлайн-знакомство — это окей.

— По итогам года, на какие показатели MAU и DAU вы планируете выйти?

— DAU — это не тот показатель, на который мы можем как-то повлиять. Но я бы сказала, что мы ставим себе целью выйти на MAU в 2 млн пользователей.

— Планируется ли запуск каких-то еще отдельных приложений, которые в будущем будут объединены с Twinby в единую экосистему?

— Да. Это не экосистемность в том плане, в котором мы привыкли ее воспринимать на примере экосистем «Яндекса», «Сбера» или МТС. То есть когда вы действительно создаете или пытаетесь создать продукты под полный цикл жизни человека, например, такси, еда, музыка. Тут скорее история про холдинговую структуру, которая в себе закрепляет концептуально разные приложения для знакомств. Это тот же Match Group, который управляет Tinder, ассоциируемый многими с быстрыми знакомствами. При этом в той же линейке представлен Hinge, который вообще про осознанные знакомства, «мы созданы для того, чтобы вы нас удалили».

Мы сейчас думаем, что Twinby как раз схож с последней концепцией, то есть больше про осознанность. Однако мы хотели бы понимать, какие будут тренды в будущем: не факт, что это, например, появление приложения для OneNightStand (быстрые знакомства.— “Ъ”), скорее другие концептуальные сервисы, которые позволяет нам охватить большее число людей, ищущих дружбу. Но мы в том числе думаем про развитие, в том числе проникновение холдинга в младшее поколение. Это история про воспитание аудитории с подросткового возраста.

— Когда восстановится российский рынок дейтинг-сервисов?

— В течение пары лет. Во-первых, «пустые» после ухода западных игроков в 2022 году ниши закроют российские компании. Во-вторых, рынок все равно продолжает расти. Это связано с особенностями поколенческого поведения: больше молодежи начинает знакомиться в онлайне. Скорее вопрос, за счет чего сервисы будут привлекать эту аудиторию.

Интервью взяла Юлия Юрасова