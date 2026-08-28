«Ведомости» узнали о трудностях с доступом к цифровому рублю через iPhone

Apple блокирует загрузку в App Store приложений российских банков с доступом к кошельку цифрового рубля. Новый вид валюты вступает в обращение уже 1 сентября, однако решить проблему с загрузкой обновленных приложений получится не сразу, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли.

Счета в цифровых рублях открываются через приложения банков. Приложения основных кредитных организаций из AppStore удалены, а обновление и установку новых магазин блокирует.

Цифровой рубль требует российских криптостандартов, которые Apple блокирует. Приложение также должно обращаться к инфраструктуре платформы ЦБ, которая не совместима с утилитарными приложениями, под которые банки маскируют свои программы. Решить эти проблемы к 1 сентября не получится, но «когда-нибудь банки придумают выход», считает собеседник «Ведомостей» среди разработчиков приложений.

Опрошенные газетой специалисты напоминают, что сейчас установить актуальную версию приложения можно прямо в офисе банка. Кроме того, некоторые кредитные организации настроили доступ к кошелькам цифрового рубля через веб-версии приложений.

С 1 сентября системно значимые банки начнут массово внедрять цифровой рубль. Сейчас в списке ЦБ числится 22 кредитные организации, в том числе «Сбер», Альфабанк, Т-Банк и другие. За месяц кошелек можно будет пополнить не более чем на 300 тыс. руб.