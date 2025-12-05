ЦБ не будет создавать мобильное приложение для цифрового рубля

Банк России решил не разрабатывать отдельное мобильное приложение для цифрового рубля. Об этом регулятор сообщил в Telegram-канале.

Основная причина отказа от создания отдельного сервиса — сохранение привычного пользовательского опыта. Цифровой рубль станет частью интерфейсов, к которым привыкли россияне и бизнес. В ЦБ отметили, что цифровой рубль предназначен для платежей и переводов, не предполагает инвестиций и не приносит процентов. «Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно»,— уточнили в регуляторе.

Кроме того, использование уже существующих каналов взаимодействия позволит сэкономить ресурсы всем участникам системы, включая банки и их клиентов. Такой подход облегчит внедрение цифровой валюты и уменьшит издержки на разработку и поддержку программного обеспечения.

Цифровой рубль — форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Банк России запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Массовое внедрение было запланировано на июль 2025-го, однако регулятор перенес его на сентябрь следующего года. Как поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это необходимо для оценки востребованности сервисов.