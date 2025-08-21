RuStore с сентября станет обязательным для предустановки на Apple и Xiaomi

С 1 сентября отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах Apple и Xiaomi, работающих на операционных системах iOS и HyperOS. Об этом сообщили в правительстве.

Ранее RuStore уже начали предустанавливать на гаджетах с ОС Android и HarmonyOS (от Huawei).

В настоящее время список обязательных для предустановки отечественных программ включает в том числе «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», почтовые клиенты, приложения для соцсетей, «VK Мессенджер». Последний с сентября заменит в списке мессенджер Max, который станет обязательным для предустановки.