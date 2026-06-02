Число уязвимостей в российских мобильных приложениях выросло на 63% из-за ИИ

Эксперты AppSec Solutions выявили 48,8 тыс. уязвимостей в популярных мобильных программах разработчиков из России по итогам 2025 года. Это на 63% больше показателя годом ранее.

Исследование охватило более 1,2 тыс. программ на базе Android. Количество критических угроз превысило 19 тыс. Лидерами по числу выявленных проблем стали категории «Игры», «Стриминговые платформы», «Финансы», «СМИ», а также бизнес-приложения. Причем в финансовом секторе количество наиболее опасных уязвимостей за последние годы выросло десятикратно, достигнув 1921 случая в 2025 году. Среди критических уязвимостей лидирует небезопасное хранение токенов, ключей и пользовательских данных.

Рост количества дефектов эксперты связывают, в том числе, с широким использованием ИИ-сгенерированного кода в разработке, который тиражирует ошибки и небезопасные паттерны хранения чувствительных данных.

