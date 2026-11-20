В июне Apple удалила из App Store сразу несколько приложений российского холдинга: VK, «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». Компания объяснила это выполнением санкционных требований. Однако на тот момент VK не находился под ограничениями.