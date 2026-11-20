VK требует от Apple выплатить более €31 млн и проценты
VK подала новый иск к Apple с требованием взыскать свыше €31 млн и проценты из-за выплат российских пользователей, которые та получила через AppStore. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе холдинга. Запись уже появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы, однако иск пока не принят к производству.
«Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году», — отмечается в заявлении VK. Там также сказано, что удаление приложений в июне 2026 года компания считает незаконным.
В июне Apple удалила из App Store сразу несколько приложений российского холдинга: VK, «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». Компания объяснила это выполнением санкционных требований. Однако на тот момент VK не находился под ограничениями.
19 августа VK подал иск к Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd. и российскому ООО «Эппл Рус» с требованием вернуть приложения и восстановить для пользователей возможность получать уведомления. На случай неисполнения решения VK просила назначить неустойку — суммарно 58 млн руб. в день: 50 млн руб. за «ВКонтакте», 3 млн руб. за «Одноклассники» и 5 млн руб. за «VK Музыку».
20 октября Apple подала встречное заявление с требованием запретить VK вести разбирательства за пределами Калифорнии — такое условие предусмотрено в лицензионном соглашении для разработчиков. Американский суд удовлетворил ходатайство компании. В свою очередь, 1 ноября Арбитражный суд Москвы запретил Apple, Apple Distribution International, «Эппл Рус», а также их представителям продолжать судебное разбирательство против VK на территории США. Следующие слушания по иску VK назначены на 8 декабря.