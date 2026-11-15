Duolingo поймали на слове
Может ли забота о пользователях превратиться в открытое вмешательство
Приложение Duolingo могут заблокировать в ЕС из-за манипулятивных функций. Еврокомиссия представила законопроект «О цифровой справедливости», пишет Wired. Он позволит отключать в приложениях механики, которые вызывают привыкание. Под ударом оказалась платформа для изучения иностранных языков Duolingo, фитнес-сервис Strava и другие популярные приложения.
0:00
0:00
Еврокомиссия объявила войну «вредным цифровым практикам». И это не слоган агитационного плаката времен Леонида Ильича. Речь идет о так называемых «стриках» — счетчиках дней, в течение которых человек пользуется сервисом. Например, в Duolingo такая система мотивирует пользователей не пропускать занятия и повторять новые слова ежедневно.
Похожая функция есть и в приложении для бега Strava. Новый регламент ЕС требует, чтобы у пользователей была возможность отключить такие напоминания и другие механизмы, вызывающие привыкание. При этом на полезность приложения власти региона не смотрят, говорит партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:
«Digital Fairness Act — это еще не вступивший в силу закон, который следует ждать, скорее всего, даже не в 2027 году. Существует уже большое количество судебных исков людей, официально страдающих зависимостью от приложений. Они становятся жертвами манипулятивных механик, которые вшиты в приложения, чтобы удерживать внимание человека.
Вот эти недобросовестные практики законопроект хочет пресечь. То есть он не ставит запрет на какие-то приложения как таковые. Приложение должно перестроиться таким образом, чтобы человек мог оторваться. Полезно ли само приложение или нет — это другой вопрос. Регулятор говорит лишь о том, что должна быть возможность его отключить. Вопрос будет еще дополнительно, скорее всего, урегулирован».
Кроме того, ЕС намерен бороться с манипуляциями при онлайн-покупках. Сервисам запретят создавать искусственный дефицит товаров и использовать способы динамического ценообразования, к примеру при продаже билетов.
Компании также обяжут упростить отмену платных подписок и предоставить возможность общаться с живым сотрудником поддержки. Вероятно, весь рынок онлайн-развлечений и услуг движется даже к более глобальным ограничениям, считает глава отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова:
«Конечно, отказываться от такой коммерческой стратегии достаточно болезненно. Но есть свои последствия от неограниченных возможностей использования интернета. Например, на использование социальных сетей уже ставят возрастные ограничения. Скорее всего, мы столкнемся в том числе с ограничением входа на различные платформы, в приложения. Возможно, придется что-то удалить, чтобы загрузить что-то еще, чтобы защищать себя от этого огромного глобального расфокуса».
В Брюсселе рассчитывают, что новые правила защитят пользователей от манипуляций в приложениях. Эксперт по рекламе и маркетингу Ирина Мартысяк поддерживает эту идею, но считает, что с такими мерами ЕС сильно запоздал:
«Куда ни приди, все сидят в телефонах, с игрушками, любыми приложениями. То есть вы думаете, что примете закон, и что-то изменится? Что вы сами будете решать, как будете коммуницировать с компаниями или с товарами? За вас уже давно все решили. Ты должен знать, какую кнопку тебе нажать, чтобы получить верный ответ. Люди, которые с самого раннего детства находятся в определенных шорах, уже не думают, а просто нажимают кнопку. Для них уже давным-давно все решено».
Если Duolingo и другие сервисы не выполнят требования ЕС, им может грозить блокировка. Впрочем, пока речь идет лишь об одном из возможных сценариев: окончательное решение еще впереди.