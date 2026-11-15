Duolingo поймали на слове

Вот эти недобросовестные практики законопроект хочет пресечь. То есть он не ставит запрет на какие-то приложения как таковые. Приложение должно перестроиться таким образом, чтобы человек мог оторваться. Полезно ли само приложение или нет — это другой вопрос. Регулятор говорит лишь о том, что должна быть возможность его отключить. Вопрос будет еще дополнительно, скорее всего, урегулирован».