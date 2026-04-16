Zaycev.net возглавил рейтинг музыкальных приложений в российском App Store

Приложение Zaycev.net заняло первое место в рейтинге музыкальных приложений в российском App Store, обогнав «Яндекс Музыку», «VK Музыку», Shazam и SoundCloud. Стриминг возглавляет список с оценкой 3 из 5.

Zaycev.net занял 16-е место по скачиваниям в Google Play с рейтингом 4,7 из 5. По данным площадки, приложение скачали более 100 млн пользователей.

Сервис появился в 2004 году после регистрации домена Zaycev.net. Пользователи могли сами загружать на сайт и скачивать с него любые композиции. К 2012 году фонотека сервиса выросла до 3 млн треков. С 2010 года Zaycev.net решил оформить контракты с правообладателями. Несмотря на это, в 2014 году Google присвоил сайту фильтр DMCA («Пират»).

К марту 2021 года Zaycev.Net удалил весь UGC-контент — на платформе остались только те треки, на которые у компании есть 200% прав (100% авторских и 100% смежных). С этого момента сервис официально стал стриминговой площадкой.