RuStore будет продвигать игры из Южной Кореи

Российский магазин приложений RuStore подписал соглашение о сотрудничестве с южнокорейскими разработчиками игр из NSPEC. Директор по стратегическому развитию компании Кейд Лим сообщил Forbes, что документ предусматривает сотрудничество в области публикации, локализации и маркетинговой поддержки для российской аудитории.

В RuStore также доступна игра Idle RPG Fortress Saga от южнокорейской CookApps. В магазине приложений рассказали, что зарубежные компании могут подключить монетизацию, что позволит им «стабильно получать деньги из России». Комиссия для нерезидентов составляет 15%, RuStore также выступает налоговым агентом зарубежных партнеров в РФ. «Крупным тайтлам, как в случае с корейскими партнерами, мы помогаем с промо внутри магазина — включаем их в фичеринг, чтобы больше пользователей увидело и скачало их игры»,— уточнили в магазине.

С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России, по его данным, превысила 60 млн человек. Магазин предлагает 85 тыс. игр и приложений от разработчиков из 70 стран. При этом почти половина каталога состоит из зарубежных игр. С начала 2025 года спрос на игры «с азиатской тематикой» вырос почти на 15%, уточнили в RuStore.

«Азиатские игры... регулярно входят в топ по выручке и скачиваниям... Российские пользователи активно оплачивают азиатский контент — на него приходится более половины от всех трат в иностранных сервисах в RuStore»,— отметили в магазине приложений.

С 1 сентября RuStore стал обязательным для предустановки на устройствах Apple и Xiaomi, работающих на операционных системах iOS и HyperOS. В торговых сетях, которые не будут иметь права самостоятельно устанавливать RuStore, опасаются финансовых потерь.

Подробности — в материале «Ъ» «Магазин пройдется по сетям».