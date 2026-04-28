Пользователи идут в обход

По данным Digital Budget, количество скачиваний VPN-приложений российской аудиторией в Google Play в марте составило 9,2 млн, что в 14 раз превосходит прошлогодний показатель. Принимаемые меры по ограничению сервисов обхода блокировок усложняют использование VPN. Но одновременно снижается активность пользователей на сервисах и платформах, которые ограничивают такой доступ, отмечают эксперты.

Количество скачиваний VPN-сервисов в России (из топ-5 сервисов в магазине Play Market (Google Play) по состоянию на март выросло в 14 раз год к году, до 9,2 млн. С марта 2025 года по март 2026 года включительно зафиксировано 35,7 млн скачиваний, следует из данных Digital Budget на основе статистики Similarweb. Пиковыми месяцами по загрузке стали январь—март 2026 года, за первый квартал скачивания достигли 21,27 млн. В марте у трех сервисов из топ-5 рейтинга скачивания достигали 2,5 млн и более.

По данным портала Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений), в конце 2025 года у топ-5 популярных VPN-сервисов в России активная база пользователей выросла до 7,3 млн человек.

Согласно Apple Censorship (отслеживает удаления приложений в App Store), на конец апреля в российском App Store недоступны 116 VPN-сервисов. В конце марта стало известно, что магазин удалил свыше 20 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора.

Ранее “Ъ” писал, что к январю Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов (см. “Ъ” от 22 января). В октябре 2025-го служба отчитывалась о росте таких блокировок на 31%, до 258. Таким образом, за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70%. В декабре 2025 года Роскомнадзор начал более активную блокировку дополнительных протоколов VPN: SOCKS5, VLESS и L2TP. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.

В конце марта Минцифры обсуждало новые условия присутствия IT-компаний в профильном реестре министерства, согласно которым платформы, которые не ограничат для пользователей доступ к своим сервисам с использованием VPN, могут быть исключены из соответствующего перечня (см. “Ъ” от 31 марта). Компании, которые не будут блокировать VPN-трафик, также могут быть исключены из «белого списка» сайтов, доступных при отключении интернета.

Новые правила блокировки VPN-трафика должны потенциально уменьшать долю таких пользователей, говорит операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов. На деле же это снижает частоту и активность использования тех сервисов и платформ, которые реализуют блокировку, считает он.

Так, эксперт говорит, что это уже заметно по снижению продаж, например, на маркетплейсах.

Клиентский путь к VPN-сервису сегодня удлиняется: меняются платежные сервисы и так далее, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Так, с 1 апреля ряд операторов связи прекратил оплату VPN-подписок через мобильный счет. При этом, несмотря на то что установка VPN стала сложнее, такой рост скачиваний показывает, что у заблокированных ресурсов нет полноценных российских аналогов и аудитория готова идти на сложности освоения новой технологии, чтобы сохранить доступ, считает он.

Что касается бизнеса, компании со зрелым подходом к непрерывности процессов уже включают деградацию связи в сценарии непрерывности — это касается и трансграничного трафика, и внутренних корпоративных VPN, напоминает Сергей Кудряшов. При этом полностью запретить VPN как технологию невозможно по технологической причине — она остается базой безопасной коммуникации в интернете, заключает эксперт. Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что не планируют ограничивать доступ к корпоративным VPN.

