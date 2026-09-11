Во всех телефонах страны

Минцифры дорабатывает совместно с участниками рынка документ, который конкретизирует правила работы ИИ-ассистента «Яндекса» «Алисы AI» на смартфонах и других устройствах после предустановки. Ему станут доступны дополнительные опции, кроме того, соответствующее приложение предлагают сделать неудаляемым наравне с RuStore. Регулятор считает, что условия для игроков на рынке должны быть конкурентными. Участники рынка настаивают на общественном обсуждении и доработке проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, который вносит изменения в правила предустановки отечественных приложений на устройства, ввозимые в Россию. Речь идет о ранее обсуждаемой инициативе, согласно которой ИИ-ассистенту «Яндекса» «Алисе AI» могут быть предоставлены дополнительные расширенные права при предустановке на устройства (см. “Ъ” от 2 сентября).

Пункт первый документа, где утверждаются сами правила, дополняется следующим их сводом: «Правила предварительной установки программы класса "системный помощник" для электронных вычислительных машин, используемой по умолчанию». Сейчас аналогичные правила прописаны только для российской поисковой системы.

Также в документе слова «голосовой помощник» заменяются на «программу, функционирующую на основе технологий искусственного интеллекта (далее — системный помощник)».

А в части обязательных к предустановке программ включается «программа, содержащая модель ИИ, которой присвоен статус национальной большой фундаментальной модели или суверенной большой фундаментальной модели».

Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. В утвержденный правительством список на 2027 год вошли «Яндекс Браузер», «Почта Mail.ru», мессенджер «Макс» и др. По данным «М.Видео», с января по сентябрь 2026 года в России было продано 14,4 млн смартфонов на 370 млрд руб.

В пункт правил, регулирующих предустановку и конкретно возможность удаления предварительно установленных программ пользователем, вносится новое исключение: сейчас там закреплены только «программы для поиска и приобретения программ» (то есть магазин приложений), а предлагается сделать невозможным для удаления и голосовой помощник. Ему также предоставляются «все специальные разрешения»: автоматическое (фоновое) обновление, функционирование фоновых служб для направления push-уведомлений, обеспечение возможности голосовой активации и т. д.

В «Яндексе» “Ъ” сообщили, что рост пользователей «Алисы AI» в этом сентябре — пятикратный год к году, а недельная аудитория достигла 41 млн.

В части регулирования они поддерживают и мнение Минцифры как автора постановления, и позицию отрасли: «Все стороны стремятся к равным условиям для российских и зарубежных сервисов. Мы регулярно участвуем в локализации новых моделей мобильных устройств иностранных брендов». В Минцифры ответили, что продолжают работу над проектом с участием отрасли и исходят из того, что применение системного помощника владельцами устройств должно быть добровольным: «Меры должны обеспечить равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных решений». В VK (разработчике голосового ассистента «Маруся») отказались от комментариев.

24,2 миллиона смартфонов были проданы в России в 2025 году, по данным «М.Видео» и Fplus

“Ъ” также ознакомился с отзывом на проект Ассоциации РАТЭК.

В первую очередь она просит приостановить движение проекта до полноценной оценки регулирующего воздействия и публичного обсуждения. Объекты регулирования — устройства и операционные системы — разрабатываются и производятся за пределами России, «что требует детального разбора работы зарубежных ОС и механизмов предоставления системных доступов», говорят там.

Проект не дает времени на адаптацию производственных линий и предлагает отложить вступление в силу не менее чем на пять месяцев с даты официального включения системного помощника в перечень переустанавливаемого ПО.

РАТЭК также видит коллизию между требованием сквозного доступа помощника к ОС и правом пользователя запретить такой доступ: так изготовитель операционной системы автоматически становится нарушителем.

А фоновое обновление без разрешений пользователя, по мнению ассоциации, технически неисполнимо на закрытых сертифицированных ОС, так как нарушает архитектуру безопасности и несет риски утечек.

В «Марвел-Дистрибуции» напоминают, что «любая необходимость вносить изменения в массовую спецификацию потенциально увеличивает затраты, которые закладываются в цену». Также с учетом перечисленных возможных требований это может затруднить поставку иностранных устройств в Россию. Собеседник “Ъ” на ИТ-рынке напоминает, что проект пишется как мера поддержки разработчиков российских больших фундаментальных моделей ИИ, как того требует недавно принятый закон. При этом сам «институт системного помощника» — новый даже для предустановки, а по тексту проекта предполагается доступ одного коммерческого продукта к СМС, push-уведомлениям и приложениям. Это открывает широкие возможности для монетизации данных, «обязательно нужно регламентировать защиту конфиденциальности пользователя».

Татьяна Исакова, Филипп Крупанин