На все руки помощница

ИИ-ассистенту «Яндекса» «Алиса AI» могут быть предоставлены дополнительные расширенные права и возможности по предустановке на ввозимые мобильные устройства, в том числе доступ к другим приложениям пользователя. По мнению Минцифры, это должно обеспечить равные условия для отечественных ИИ-технологий. Эксперты видят в этом риск монополизации рынка одним участником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Алиса AI», возможно, дотянется не только до банковских приложений своих пользователей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ «Алиса AI», возможно, дотянется не только до банковских приложений своих пользователей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Минцифры обсуждают доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. В частности, расширяются требования, касающиеся российского браузера «Яндекс» и умного ИИ-помощника компании — «Алиса AI». Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, и подтвердил собеседник в крупной ИТ-компании. Обсуждения проекта проходили в конце августа.

Так, по словам собеседника “Ъ”, «Алиса AI» может, помимо права на предустановку, наравне с другими отечественными решениями получить дополнительные расширенные права на пользовательских устройствах. И таким образом «стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка».

ИИ-помощник «Яндекса» может получить доступ к банковским приложениям на устройствах и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях, добавляет собеседник “Ъ”. Изменения затрагивают не только смартфоны и планшеты, но и, например, колонки, оснащенные умными помощниками (Siri от Apple, Alexa от Amazon и Google Assistant).

В начале августа Минцифры уже размещало для общественного обсуждения проект постановления, который обновляет действующие правила предустановки и вводит требование о предоставлении пользователю выбора системного помощника «при первом включении гаджета», писал «Интерфакс». Однако позже документ с портала правовых актов был удален и сейчас, по данным “Ъ”, дорабатывается. В проекте уже упоминалось, что помощник с ИИ становится сервисом с доступом к системным функциям, приложениям, уведомлениям, авторизации и аппаратным возможностям. Как заявляли в Минцифры, это необходимо, чтобы обеспечить «прозрачные правила доступа к устройствам и операционным системам, устранить преимущества встроенных решений производителей». “Ъ” в Минцифры добавили, что предлагаемые изменения «находятся в стадии обсуждения с отраслью». Там говорят, что речь не идет о создании преимуществ для конкретного сервиса. «Нормы должны обеспечить равные условия для интеграции и развития отечественных ИИ-технологий на устройствах». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего ИИ, комментировать инициативу не стали. В «Яндексе» не ответили “Ъ”. В VK (разработчике голосового ассистента «Маруся») отказались от комментариев.

Как объясняют “Ъ” собеседники, знакомые с разработкой инициативы, изменения рассматриваются для поддержки ИИ в России.

В частности, разрабатывается мера по предустановке «системного помощника ИИ, созданного на базе суверенных или национальных фундаментальных моделей ИИ». Такие типы моделей закреплены в принятом в июле законе «О поддержке развития искусственного интеллекта в РФ». Однако, указывают источники “Ъ”, инициатива прямо направлена на ограничения в России аналогичных зарубежных умных помощников, а также ИИ-моделей.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ действует с 2021 года. В утвержденный правительством в июле 2026 года список на 2027 год вошли: «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», 2ГИС, «Почта Mail.ru», мессенджер «Макс» и др. Приложение «Алиса AI» также определено как обязательное для предустановки в 2027 году. Требования должны реализовать официальные продавцы устройств в стране, то есть крупные дистрибуторы электроники.

Требования о предустановке распространяются на все ввозимые в Россию электронные устройства, однако компания Apple какое-то время обходила их, используя не предустановку, а возможности для пользователей в РФ скачать необходимый пакет сервисов. 5 июня Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а в начале июня — приложение мессенджера «Макс». ФАС 1 июля выдала Apple предупреждение, а в начале августа возбудила дело в отношении компании. Также подала иск и «ВКонтакте» и потребовала ежедневно взыскивать со структур Apple по 58 млн руб. неустойки.

Все Android-смартфоны, официально поставляемые в Россию, уже должны проходить кастомизацию, встраивающую в системные настройки выбор ИИ-помощника — пользователь получает эту опцию при первой настройке устройства, напоминает гендиректор ООО «А-Я эксперт» Роман Душкин. Реализовать это можно только на уровне глубинных настроек ОС, то есть уже на этапе поставки, говорит он. Но если идея обернется, например, навязыванием сервиса, то это негативно отразится на восприятии его пользователем, считает он.

С точки зрения официально заявленных целей мера позволит обеспечить доступность современных ИИ-сервисов для российских пользователей независимо от возможных ограничений работы зарубежных решений, а также устранит преимущество, которое производители устройств и операционных систем получают за счет собственных сервисов, говорит гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Однако другие разработчики могут попытаться оспорить критерии включения в перечень системных помощников. Возможны и возражения производителей, уверен представитель РАТЭК Антон Гуськов: «В первую очередь из-за технических барьеров и защиты их собственных разработок». Кроме того, это явный риск монополизации российского рынка, если условия не будут равными для всех. Чтобы сохранить здоровую конкуренцию, регулятору важно обеспечить одинаковый доступ к системным API для всех ключевых российских игроков, отмечает эксперт.

Татьяна Исакова, Варвара Полонская