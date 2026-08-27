Установку перенесут в офис

Как пишут профильные СМИ, Apple ужесточила авторизацию в App Store. Теперь с помощью iMazing и других программ для стороннего скачивания нельзя установить софт на смартфоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Раньше это работало просто: пользователь подключал iPhone к компьютеру, открывал iMazing и скачивал нужное приложение из библиотеки. Установочный файл сохранялся на жесткий диск, и его можно было перенести на любой другой смартфон. Способ стал особенно популярен после того, как из App Store были удалены приложения российских банков. Как все же можно выйти из ситуации, “Ъ FM” рассказал главный редактор rozetked.me Данил Гаращенко:

«Проблема существует, первые жалобы появились с выходом iOS 26.6.1. Apple поменяла процесс идентификации в App Store через API — теперь генерируются специальные ключи, а программы типа iMazing не могут их получить, выдается ошибка "403". У некоторых, кто авторизовался давно, еще работает, но шанс один к десяти. Пока полноценно установить удаленные приложения не получится.

Банковские приложения почти еженедельно выпускают альтернативы, которые можно успеть установить через российский аккаунт.

Некоторые приложения предлагают авторизовать App Store через аккаунт разработчика в офисе — это относительно безопасно. Сейчас нашли решение проблемы, но оно пока не добавлено в iMazing. Должно появиться в течение недели-двух, если Apple ничего не придумает. Стоит также учитывать, что на носу старт продаж новых iPhone».

Помимо банков из официального магазина Apple удалены и другие сервисы: весь пакет приложений VK, мессенджер «Макс», «Яндекс Пэй», «Авито» и некоторые популярные программы для обхода ограничений. Но их веб-версии можно легко добавить на рабочий стол iPhone, напоминает IT-эксперт Александр Исавнин:

«Apple повышает безопасность платформы. У iPhone есть вариант делать легкие программы на базе веб-приложений. Если не нужна глубокая интеграция с ОС, этот механизм сохраняется. Веб-версии теперь только с российскими сертификатами — пользовательский опыт ухудшается из-за санкций, контрсанкций и давления на платформы. Будем ходить в офис».

2 августа ограничения на установку сторонних приложений ввел и Google.

Теперь владельцам Android приходится ждать целые сутки после скачивания, прежде чем запустить APK-файл от непроверенного разработчика.

Астон О'Салливан