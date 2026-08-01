Правительство утвердило список приложений для предустановки в 2027 году

Правительство опубликовало список программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. В перечне остались программы, утвержденные на 2026 год, к ним также добавили голосовой помощник Алиса AI.

Полный список приводится в документе на портале правовых актов. В перечне всего 40 программ, в том числе «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», 2ГИС, Почта Mail.ru, мессенджер «Макс», «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак». Распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну устройства вступил в силу в 2021 году. Тогда Apple договорилась с Минцифры о компромиссном варианте: не предустановке, а возможности для пользователей в РФ скачать пакет сервисов при настройке гаджета. 25 июня 2026-го Apple удалила несколько приложений VK из App Store. Минцифры в ответ на действия Apple поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов. ФАС вынесла предупреждение Apple.

Подробности — в материале «Ъ» «Магазин разряжен».