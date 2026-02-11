Правительство хочет обязать предустанавливать российский ИИ на смартфоны

Предустановку российского искусственного интеллекта (ИИ) на смартфоны и другую электронику планируют сделать обязательной. Правительство хочет прописать это в готовящемся законе о регулировании ИИ, сообщают «Известия». Мера призвана поддержать отечественных разработчиков.

Инициатива содержится в материалах правительства, собранных к законопроекту по регулированию ИИ. Подготовленный с учетом этих пожеланий документ Минцифры направит на согласование в правительство к концу февраля, заявил газете источник, близкий к нескольким профильным ведомствам.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что предустановка отечественных сервисов на устройства россиян позволит «укрепить технологическую независимость» России. Власти считают, что у россиян должна быть возможность пользоваться «качественными отечественными сервисами». Минцифры пока никак не комментировало информацию.

В России с 2021 года уже действует закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны, ПК и другую продающуюся в стране электронику. В частности, с сентября 2025 года продавцы обязаны предустанавливать на устройства мессенджер Max и магазин RuStore. Корпорация Apple отказалась предустанавливать RuStore на свою технику. За продажу смартфонов без приложения селлерам грозит штраф до 200 тыс. руб.