В сети попало что-то новое

В России активно развиваются новые мессенджеры от отечественных разработчиков. О намерении запустить собственные проекты только в августе заявили Wildberries, Blink и Looky. Впрочем, участники рынка предупреждают, что им будет тяжело конкурировать с национальным мессенджером Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В начале августа свой мессенджер представил Wildberries — WB Chat (см. “Ъ” от 6 августа). О трансформации в сервис для общения 19 августа также заявило российское приложение Blink, созданное как альтернатива французскому геосервису Zenly. По словам представителя сервиса, за последние несколько месяцев число ежедневных скачиваний Blink выросло более чем на 130%, основной пик пришелся на август. В целом же за январь—август MAU (месячный охват) приложения выросло на 31%, до 10 млн человек.

В начале августа о намерении запустить собственный мессенджер также заявила компания Looky (ООО «Мотивационные решения»), которая ранее разрабатывала альтернативное решение Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам представителя компании, она приняла решение о выходе на рынок мессенджеров после «ухода с рынка ряда зарубежных сервисов» и удаления приложений компании VK и мессенджера Max из Google Play и AppStore. Сейчас аудитория Looky насчитывает 7 млн пользователей, а по итогам 2026 года ожидают роста активной аудитории на 15–20%, добавляют там.

Лидером среди мессенджеров в России, по данным Mediascope за июнь, стал Max. За период его месячный охват достиг 86,2 млн человек. На втором месте — Telegram (75,7 млн). В Max напоминают, что «наиболее релевантная аудиторная метрика для мессенджера — это ежедневная аудитория». Этот показатель по итогам августа превысил 88 млн человек. Месячная аудитория превысила 108 млн человек. В Wildberries и Russ сказали, что WB Chat тестировался внутри компании и теперь доступен в режиме бета-тестирования при регистрации через WB ID. Показатели аудитории там не привели. Ранее “Ъ” писал, что на фоне ограничения зарубежных площадок в России также начал активно расти спрос на азиатские мессенджеры. Тогда в лидерах по активной аудитории были турецкий сервис BiP, корейский мессенджер KakaoTalk и главный китайский суперапп WeChat (см. “Ъ” от 13 апреля).

Появление новых российских мессенджеров — это естественная реакция рынка на ограничение привычных зарубежных сервисов, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. У WB Chat сильная стартовая позиция за счет WB ID и огромной аудитории Wildberries, однако превращение установки в регулярное общение — более сложная задача: пользователь не меняет основной мессенджер ради еще одного чата, считает эксперт.

Российские приложения периодически исчезают из магазинов, а пользователи и бизнес стараются иметь запасные каналы связи, говорит директор по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. Он считает, что конкуренция ускоряет развитие технологий и дает пользователям выбор. При этом новым продуктам будет трудно конкурировать напрямую с уже работающим Max как с универсальным мессенджером. Ключевыми показателями здесь будут не регистрации и скачивания, а месячная и ежедневная активная аудитория, количество контактов, сообщений и звонков на одного пользователя, заключает он.

Варвара Полонская