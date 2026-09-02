Минцифры дорабатывает проект о выборе ИИ-помощника на мобильных устройствах
Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждает источник «Ъ», знакомый с ходом обсуждения инициативы. Она предусматривает расширение требований в отношении браузера «Яндекс» и ИИ-помощника «Алиса AI».
В начале августа Минцифры опубликовало проект постановления, предлагающий ввести выбор системного помощника при первом включении устройства, однако позже документ был снят с портала. По данным «Ъ», сейчас он дорабатывается. В Минцифре добавили, что предлагаемые изменения «находятся в стадии обсуждения с отраслью».
В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о создании преимуществ для конкретного сервиса, а новые правила должны сбалансировать положение отечественных и встроенных решений производителей.
Подробнее — в материале «Ъ» «На все руки помощница».
Инициатива Минцифры о расширении прав для ИИ-помощника «Алиса AI» является частью усилий по поддержке развития отечественных ИИ-технологий и обеспечению равных условий на рынке, что закреплено в принятом в июле законе «О поддержке развития искусственного интеллекта в РФ». Данный закон также определяет такие понятия, как «системный помощник ИИ» и «суверенные или национальные фундаментальные модели ИИ».
При этом эксперты видят в возможном предоставлении «Алисе AI» расширенных прав, включая доступ к банковским и другим чувствительным данным пользователей, риск монополизации рынка одним участником. Ранее, в августе 2025 года, Минцифры разработало концепцию регулирования технологий искусственного интеллекта до 2030 года, где говорилось о человекоориентированном подходе и принципе технологического суверенитета.
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства действует с 2021 года. В утвержденный правительством в июле 2026 года список программ для предустановки на 2027 год, помимо «Яндекс Браузера» и «Яндекс Карт», вошла и «Алиса AI».