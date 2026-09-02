Минцифры дорабатывает проект о выборе ИИ-помощника на мобильных устройствах

Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства, утверждает источник «Ъ», знакомый с ходом обсуждения инициативы. Она предусматривает расширение требований в отношении браузера «Яндекс» и ИИ-помощника «Алиса AI».

В начале августа Минцифры опубликовало проект постановления, предлагающий ввести выбор системного помощника при первом включении устройства, однако позже документ был снят с портала. По данным «Ъ», сейчас он дорабатывается. В Минцифре добавили, что предлагаемые изменения «находятся в стадии обсуждения с отраслью».

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о создании преимуществ для конкретного сервиса, а новые правила должны сбалансировать положение отечественных и встроенных решений производителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «На все руки помощница».