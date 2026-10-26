Сертификатам прописали предустановку

«Если мы говорим о платформе Android, на ней, в принципе, будет возможно это сделать. Но это получится не на всех моделях смартфонов. С теми, что работают на базе Windows, Linux, macOS и так далее, ситуация чуть проще. Там возможно эту задачу автоматизировать, если разработать специальную программу, но которую пользователь опять же должен самостоятельно запустить.