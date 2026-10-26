Сертификатам прописали предустановку
Чьи смартфоны останутся без мгновенного доступа к банковским приложениям
Ассоциация банков России обратилась в Минцифры с инициативой устанавливать отечественные сертификаты безопасности на смартфоны автоматически.
Проблема возникла после того, как международные компании начали отзывать сертификаты у российских организаций из-за санкций. В результате у пользователей иностранных браузеров, например Chrome или Safari, перестали открываться некоторые банковские сайты либо на смартфонах стало всплывать уведомление о небезопасном подключении.
По данным ассоциации, с жалобами клиентов столкнулась каждая вторая кредитная организация. Впрочем, массовых сбоев в работе банковских сервисов это не вызвало. А большинство пользователей мобильных приложений и вовсе не заметили изменений, отмечает MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков:
«Отзыв сертификатов безопасности создал трудности для банков и ряда их клиентов в начале лета 2026 года. Это также потребовало замены сертификатов на отечественные, и самим пользователям пришлось устанавливать их на устройства самим, чтобы получить полноценный доступ к приложениям.
Надо сказать, что эти трудности были только у тех людей, кто заходит в веб-версии. В приложениях таких ограничений не увидели.
По этой проблеме ассоциация ФинТех отработала со своими участниками, с Банком России, с Минцифры и подготовила быстрое и удобное решение для клиентов. Крупнейшие банки о нем тоже сообщали своим клиентам. Сейчас единичные проблемы возникают у тех, кто инструкциям не последовал или купил новый телефон. В России порядка 25-26% Apple-устройств, и вот на них точно не получится предустанавливать сертификаты».
Банки предлагают и другие способы упростить доступ к своим сайтам. В частности, разработать систему установки сертификатов через «Госуслуги» буквально одним нажатием кнопки. Реализовать инициативу на всех устройствах будет непросто, считает независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий:
«Если мы говорим о платформе Android, на ней, в принципе, будет возможно это сделать. Но это получится не на всех моделях смартфонов. С теми, что работают на базе Windows, Linux, macOS и так далее, ситуация чуть проще. Там возможно эту задачу автоматизировать, если разработать специальную программу, но которую пользователь опять же должен самостоятельно запустить.
Поэтому одно из предложений ассоциации — обязать поставщиков техники в РФ предустанавливать такого рода сертификаты.
Но, очевидно, эта инициатива может столкнуться с жестким сопротивлением поставщиков техники, потому что для них это гораздо более сложная процедура, чем просто установка приложений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для контроля выпуска сертификатов существует специальный форум — некоммерческая международная организация, которая, хотя и располагается в США, считается относительно независимой. Она кредитует удостоверяющие центры, определяет правила выдачи сертификатов и их отзыва и в случае с компрометацией либо какими-то иными ошибками отзывает документы.
Основная сложность состоит в том, что далеко не все производители соблюдают такого рода правила отзыва сертификатов. Поэтому вполне возможны ситуации — и они происходят достаточно регулярно, — когда отозванный сертификат еще достаточно длительное время продолжает быть легитимным».
Кроме того, ассоциация выступила за взаимное признание цифровых удостоверений со странами БРИКС и другими партнерами России.