География цифровых запретов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Никитин

Фото: Из личного архива Кирилл Никитин

Фото: Из личного архива

Практика цифровых ограничений зародилась практически одновременно с появлением цифровых платформ — первым в истории заблокированным приложением считается Newspapers, которому отказали в допуске на AppStore в мае 2009 года (сама платформа существовала на тот момент менее года) по мотивам публикации непристойного контента. Прецедент был создан, и далее инструменты блокировки стали применяться по нарастающей год от года, становясь при этом элементом государственного контроля.

Уже в 2012 году Apple по требованию китайских властей удалила из местного сегмента AppStore Google Maps и ряд других сервисов американских компаний.

В 2014 году Турция заблокировала доступ к Twitter и YouTube на уровне операционных систем — приложения не удалялись, но их работа ограничивалась по IP-адресам. В 2018 году Apple по требованию Роскомнадзора удалила Telegram из российского сегмента App Store, а также запретила мессенджеру обновлять приложения по всему миру. Тогда Павел Дуров заявлял, что Apple не позволяет Telegram обновлять свои iOS-приложения с тех пор, как российские власти приказали удалить мессенджер из магазина. Позднее Telegram был восстановлен.

В 2020 году Epic Games через суд вернул в AppStore игру Fortnite, удаленную Apple за обход запрета на покупки внутри приложений посредством внедрения собственной системы платежей. В результате Apple пришлось обновить правила пользования маркетплейсом в США, разрешив разработчикам информировать пользователей о возможности оплаты внутри приложений на сторонних площадках. Дело стало прецедентным, и впоследствии Apple была вынуждена скорректировать свои правила и на других рынках.

В 2021 году ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в размере 906 млн руб. за ограничение функционала приложения для родительского контроля.

Компания обжаловала штраф в судебном порядке, однако суды оставили решение регулятора в силе. Штраф оплачен компанией в полном объеме, а приложение возвращено к изначальным настройкам.

Согласно годовому отчету Apple о прозрачности за 2025 год, компания удалила 2045 приложений по требованию властей более чем 20 государств. Россия с большим отрывом заняла первое место — 1213 приложений. Для сравнения: в 2024 году было удалено 171 приложение, в 2023-м — 12, в 2022-м — всего 7. За Россией следуют Вьетнам (335), Китай (196), Южная Корея (108), Индия (54) и США (39). Например, в июне 2026 года Apple и Google по требованию индийских властей удалили Telegram из национальных магазинов приложений.

При этом ограничения по мотивам требований регуляторов ранее носили исключительно локальный характер, и приложения по этому основанию блокировались на территории юрисдикции регулятора. Текущая ситуация, когда требования регулятора исполняются экстерриториально, являет собой новую глобальную тенденцию.

Магазины приложений все чаще становятся инструментом регуляторного и рестрикционного давления в ущерб собственным коммерческим интересам.

Как отмечают эксперты, Apple обрабатывает запросы по единой процедуре для всех стран, а исключения из правил требуют решений на уровне совета директоров. При этом компания признает, что невыполнение требований местных властей может привести к потере целых региональных рынков.

Кирилл Никитин, руководитель дирекции VEGAS LEX