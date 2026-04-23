В Госдуме предложили внести приложения для знакомств в «белые списки»

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия») предложила внести приложения для знакомств в «белые списки» при сбоях связи. По ее мнению, это могло бы стать «шагом в поддержку личной жизни граждан».

Госпожа Ким заявила, что речь идет о важном социальном инструменте, помогающем людям знакомиться и создавать семьи. Она убеждена, что ограничение доступа к таким сайтам отсекает один из самых понятных и массовых способов знакомства. Депутат считает эту проблему особенно острой для жителей крупных городов, молодых специалистов и работников с высокой занятостью.

Марина Ким отметила, что демографической политике необходимо учитывать реальные изменения в образе жизни общества. «Сегодня многие пары начинают общение именно в цифровой среде. Значит, такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений»,— сказала она «РИА Новости».

В «белые списки» входят государственные ресурсы, сервисы некоторых банков, транспортные приложения, маркетплейсы, а также некоторые СМИ. Сервисы, попадающие в категорию, продолжают работать при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры введение таких списков объясняли обеспечением безопасности при атаках БПЛА.