Минцифры попросили внести приложения для мониторинга глюкозы в «белый список»

Депутат Госдумы Наталья Костенко попросила Минцифры решить проблему с перебоями в работе медицинских приложений из-за отключений мобильного интернета. Минцифры и Минздрав подтвердили «Ъ», что обсуждают внесение таких сервисов в «белый список» с ответственными службами.

Обращение в Минцифры инициировала Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. Письмо госпожи Костенко министру цифрового развития Максуту Шадаеву есть в распоряжении «Ъ».

По словам депутата, во время отключений интернета перестают работать десятки мобильных приложений мониторинга глюкозы в крови, в том числе LibreLinkUp и CareLink. Из-за этого родители не могут контролировать состояние детей вне дома, что «представляет опасность для их жизни и здоровья».

«Решения о включении того или иного сервиса или сайта в так называемый белый список принимаются по согласованию с профильными ведомствами, а также органами, отвечающими за обеспечение безопасности»,— сказали «Ъ» в пресс-службе Минцифры. В Минздраве сообщили, что вопрос прорабатывается со специалистами в области эндокринологии и с Минцифры.

