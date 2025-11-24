Из России с любовью

Платформа для онлайн-знакомств Twinby выходит в Казахстан и до конца года также рассчитывает расширить присутствие на рынки Армении, Белоруссии и Узбекистана. Казахстанский рынок приложений для знакомств по итогам года составит $8,5 млн и будет расти, прогнозируют аналитики. Здесь Twinby планирует протестировать интеграцию сервиса с базами госорганов для проверки наличия судимостей у потенциального партнера и в будущем внедрит ее в РФ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Онлайн-сервис знакомств Twinby выходит на рынок Казахстана, сообщил “Ъ” представитель компании. Платформа планирует занять долю 15–20% местного рынка дейтинг-приложений. Пользователям в Казахстане будут доступны те же функции, что и в России. «Цифровые инициативы активно поддерживаются, и мы наблюдаем запрос на дейтинг-приложение, которое будет соответствовать культурному контексту»,— уточнил директор по маркетингу Twinby Артем Шитов. Поэтому на новом рынке сервис сфокусируется на концепции slow dating (медленные знакомства) и совместимости по ценностям. Кроме того, до конца года компания рассчитывает выйти в Армению, Белоруссию и Узбекистан.

Казахстан стал второй страной присутствия Twinby после России, где проект был запущен в 2023 году. По данным компании на ноябрь, аудитория Twinby в России составляет 1,6 млн человек в месяц с ежедневным охватом около 500 тыс. пользователей.

«Бюджет на запуск в Казахстане соизмерим с бюджетами выхода на рынок РФ, несмотря на меньшую его емкость»,— уточнил представитель сервиса, не раскрыв конкретных цифр.

При этом сервис будет интегрирован с казахстанской базой данных правоохранительных органов, рассказали в компании, и при наличии судимости в профиле пользователя будет появляться специальная отметка. «Это позволит удостовериться, что у него нет неснятых судимостей, мы в первую очередь говорим о преступлениях, связанных с нанесением тяжкого вреда или какого-то финансового ущерба, а не о мелких штрафах»,— отметили там. Аналогичная концепция будет внедрена и в России: летом представители партии «Новые люди» обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением отмечать на сайтах знакомств людей, имеющих непогашенную судимость по некоторым статьям УК РФ. О намерении реализовать механизм на своей платформе говорила в интервью “Ъ” сооснователь Twinby Вероника Яковлева (см. “Ъ” от 6 ноября).

Казахстанский рынок онлайн-знакомств в настоящее время контролируют преимущественно международные платформы, а именно Tinder, Badoo, Mamba и Pure, следует из данных международного статистического агентства Statista (штаб-квартира в Гамбурге). Его аналитики прогнозируют, что объем рынка в стране к 2029 году составит $28,23 млн при $8,5 млн по итогам 2025 года. Кроме того, за счет высокого уровня проникновения глобальных игроков на казахстанский рынок ожидаемая аудитория сервисов составит около 1,9 млн пользователей в 2029 году, оценивают в Statista.

Рынок онлайн-приложений для знакомств в РФ продолжает восстанавливаться после ухода западных дейтинговых сервисов Tinder (приложение перестало работать в России только в июле 2023 года), Bumble (штаб-квартира в штате Техас) и Badoo (головной офис в Лондоне).

По данным Mediascope Cross Web (вся Россия, 18+, Desktop & Mobile) на начало 2025 года, совокупная месячная аудитория всех оставшихся дейтинг-сервисов в РФ за период достигла 8 млн пользователей.

В целом участники медиарынка считают, что выход Twinby в Казахстан позволит охватить аудиторию эмигрантов, которые являются целевой аудиторией в рамках любого выхода российской платформы. «Кроме того, в Казахстане платформа сможет протестировать механизм интеграции программных интерфейсов (API) с местными властями, в частности усовершенствовать его перед выводом на российский рынок»,— добавляет один из собеседников “Ъ”.

Юлия Юрасова, Полина Мынко