RuStore позволит настроить доступ к приложениям в разных странах

Разработчики приложений смогут выбирать, в каких странах пользователи смогут скачать их приложение через RuStore. Такой инструмент стал доступен в разделе «Страны и регионы», сообщает пресс-служба VK.

«С такой функцией разработчики могут более точно определять географию распространения приложения в зависимости от целевой аудитории и планов по развитию продукта»,— заявил директор по продукту магазина приложений Олег Афанасьев. Он уточнил, что доступ можно будет открыть в нескольких странах или выбрать отдельные рынки, на которых приложение будет наиболее востребовано.

В перечень стран вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также Океании. Отмечается, что новый инструмент упростит выход приложений на зарубежные рынки и позволит разработчикам гибко управлять их доступностью.