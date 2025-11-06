Справка для свидания или до свидания

Российский сервис онлайн-знакомств Twinby позволит проверять потенциальных партнеров на судимость. Подразумевается, что в приложении появится специальная опция. С ее помощью профиль человека можно будет отправить в МВД и удостовериться, что у него отсутствуют непогашенные судимости. Речь, например, о статьях за мошенничество или домогательство.

Для этого Twinby планирует запросить доступ к программному интерфейсу ведомства, рассказала “Ъ” соосновательница сервиса Вероника Яковлева. Мошенников на сайтах знакомств действительно много, но инициатива Twinby не поможет решить проблему, рассуждает эксперт рынка дейтинга Василий Петров: «Получается, совершенно случайному человеку мы можем дать информацию о наличии судимости. С правовой точки зрения это как будто бы не должно быть возможно. Это нарушение приватности. Любое общение в интернете — это все-таки интимная вещь, поскольку люди общаются между собой. Многие скрывают и в целом общение, и что они зарегистрированы на сайте знакомств. Как можно проверить человека?

Он должен зарегистрироваться, оставить свои паспортные данные, чтобы его могли проверить на судимость. Это сузит воронку регистрации в разы. Для сервиса это точно скорее минус, чем плюс.

Люди в основном перешли в онлайн, и мошенники перешли тоже. Безусловно, в дейтингах это тоже присутствует. Решит ли проблему мошенничества возможность проверки человека на судимости? Абсолютно точно мошенникам это будет обойти гораздо проще, чем простым людям. Есть анализ поведения на каждом из сервисов. Люди понимают, что какой-то аккаунт подозрительный, но по косвенным признакам, без обращения в МВД. И это, с моей точки зрения, единственный верный путь, по которому надо идти».

С правовой точки зрения инициативу Twinby вполне можно воплотить в жизнь. Но для этого придется приложить немало усилий, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Доступом к сведениям в профиле на портале "Госуслуг" обладает сам пользователь и государственные органы. Разумеется, никакой сервис онлайн-знакомств не может получить к ним доступ без согласия пользователя.

Такая функция может заработать, если пользователь даст на "Госуслугах" юридическому лицу, владеющему Twinby, доступ к информации в своей учетной записи, включая сведения о судимости. Это достаточно сложный механизм, но реализуемый. По-другому это можно сделать гораздо проще — ввести на уровне требований к вновь регистрирующимся пользователям загружать при регистрации справку об отсутствии судимости. Правда, при этом у Twinby не будет возможности проверить ее достоверность».

Возможность проверять потенциальных партнеров на судимость явно привлечет женскую аудиторию, говорит основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак. Но, по его словам, вряд ли другие сервисы онлайн-знакомств подхватят этот тренд: «Любые интеграции с госорганами очень плохо воспринимаются в нашей стране. Если мы говорим про какие-то другие сервисы, которые на нашем рынке присутствуют, то, скорее всего, они не будут так делать. Наоборот, сейчас очень многие стараются показывать пользователям, что они не распространяют информацию.

Одна из проблем сервисов для знакомств в том, что люди не очень хотят, чтобы другие знали, что они там сидят. И в России этот тренд достаточно высокий. Соответственно, чтобы пользователей у себя в приложении держать, нужно дать им о ощущение безопасности. Понятное дело, что если вы даете девушкам, например, сигнал о безопасности, то у них меньше шансов попасть на странного человека, это хорошо, девчонки на это будут приходить. Что касается мужчин, не знаю».

По данным “Ъ”, сейчас месячная аудитория Twinby превышает 1,5 млн человек. Каждый день в приложение заходит примерно 500 тыс. пользователей. Пока преждевременно приводить какие-то детали насчет проверки пользователей сервиса на судимость, сообщила “Ъ FM” соосновательница Twinby Вероника Яковлева. По ее словам, команда ждет обновлений по этому поводу от МВД.

Никита Путятин