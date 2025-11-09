Роскачество пройдется по мобильным играм

Игры жанра «три в ряд» проверят на мошенничество, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. В поле зрения ведомства попали 14 популярных приложений, среди которых Homescapes, Royal Match и Candy Crush. В Роскачестве подозревают, что разработчики используют уловки, которые заставляют пользователей тратить лишние деньги, в частности, искусственно завышают сложность, чтобы игроки постоянно докупали дополнительные ходы.

Впрочем, за такие механики еще никогда не наказывали, заметил эксперт в сфере информационной безопасности Евгений Царёв: «Существует несколько популярных форматов с оплатой игр. Если раньше мы их привычно покупали, то сейчас становится более популярным условно бесплатный вариант. Соответственно, вопрос: на чем зарабатывает разработчик? Ему приносит деньги дополнительный контент. А дальше появился формат, когда заработок идет не только с его продажи, но и с продвижения по механикам игры. Например, пользователю она очень понравилась, он не хочет ждать сутки и готов заплатить, чтобы открыть следующий уровень. При этом большинство из подобных покупок проходят как услуга. И вот эта граница между манипулятивной механикой либо мошенническими действиями и игрой очень сложна, ее достаточно непросто установить. Экспертиз, которые потребуются для этого, просто не существует. В этом достаточно сложно разобраться.

Вполне может быть, что государство будет решать это через судебную практику. Например, кого-нибудь накажут за одну механику, и мы будем знать, что в России именно такой вариант запрещен. Рынок будет обучаться таким образом.

Я думаю, все идет в эту сторону. Известно, что уже была проблема с налогами. Это касалось аспекта, что на самом деле покупает пользователь и, соответственно, предлагает разработчик. Иногда пытались продать это как лицензию. Например, игрок приобретает в приложении условный меч, но разработчик не хочет платить положенный НДС и продает это как лицензию».

Компания Mediascope называла казуальные игры с простыми механиками вроде «три в ряд» самыми популярными у россиян. Причины интереса к этому жанру объясняет психолог Анатолий Добин: «Структура виртуальной игры — это не про рацио, а про бессознательные чувства в чистом виде. Почему люди покупают то, чего нельзя потрогать, и то, что исчезает вместе с сервером? Потому что это не про вещи, а про место в мире. То есть все то, чего у тебя нет в реальной жизни, ты получаешь в этой игре. Человек за что на самом деле платит? За возможность победить и войти в мир, быть среди своих, быть заметным или, наоборот, быть кем-то другим, хотя бы ненадолго. Для них это работает. И мы живем в мире, где именно такая виртуальность дает почувствовать то, что мы чувствовали другим способом.

При этом старшее поколение использует это, скорее, как способ уйти от давящей реальности. Это все-таки способ отключиться от чего-то тревожного, давящего. В случае, например, мамы в депрессии это тоже про место в мире, где она активна и может выйти из давящего ощущения пассивности. Это первое. Второе — это про переживание стресса. Например, человек с работы ушел, и сейчас ему хочется переключиться с тех событий, которые вокруг, от того, что давит. Таким образом он как бы сбегает от реальности, потому что вообще не может выдерживать требования мира. Каждый сам находит что-то ему подходящее. Важно просто не ограничиваться легким путем и не забывать, что есть пространство вне игры. Если оно вас затягивает, становится тем, о чем вы думаете в социальной сфере, это говорит о том, что стоит притормозить и перестать играть в этот момент, переключиться на что-то более реальное, скорее, к самому себе прислушиваться, к здравой части самого себя».

В сентябре Роскачество проверяло на наличие манипуляций приключенческие мобильные игры. Среди них — популярная Genshin Impact. Тогда эксперты заявили о схемах выманивания денег. Речь, например, о рулетке с предметами и персонажами, а также о навязчивых всплывающих окнах.

Александра Майданская