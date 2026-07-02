Предустановка по требованию

ФАС разделила нарушения американской Apple в России на дискриминацию работы отечественной поисковой системы и несоблюдение предустановки приложений на устройства компании. Юристы считают, что эти меры стали не только ответом на удаление сервисов VK из AppStore, что сложно трактовать как антимонопольное нарушение, но и решением более глобальной задачи — отстаивания конкуренции российских сервисов, для многих из которых единственная в России поисковая система «Яндекса» является сквозной и опорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба вечером 1 июля выдала предупреждение американской Apple. «Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS»,— было сказано в заявлении.

Ужесточение позиции регулятора связано с тем, что Apple «систематически нарушает и игнорирует» требования о предустановке российских приложений иностранными производителями устройств, поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Поисковая система «Яндекса» «используется в большом количестве российских сервисов» и отчасти является сквозной, поэтому ее предустановка важна для работы других сервисов, добавляет он. Например, в почтовом сервисе mail.ru интегрирована поисковая строка «Яндекса». Другой собеседник “Ъ” в отрасли подтвердил, что ФАС руководствуется этим принципом.

19 программ должны предустанавливаться на гаджеты, ввезенные в Россию

С таким подходом соглашаются в Strategy Partners: «Яндекс» в российской цифровой среде стал сквозным компонентом, на который опираются десятки сервисов: карты, маркетплейсы, почта, браузер. «Предустановка одного горизонтального элемента дает контроль над всей зависимой цепочкой, а не только над строкой поиска»,— считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Сергей Кудряшов. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Для ФАС же поисковые сервисы — это «удобная правовая точка входа»: здесь можно говорить не только об удалении приложений, но и о дискриминации российских сервисов и выполнении требований законодательства о предустановке отечественного ПО, соглашается советник практики антимонопольного права и госзакупок «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Сергей Заграевский.

Опрошенные “Ъ” юристы также считают, что мера является ответом на удаление приложений холдинга VK из App Store (см. “Ъ” от 25 июня). В отличие от удаления, которое Apple мотивирует соблюдением санкций и которое сложнее квалифицировать как антимонопольное нарушение, неисполнение требования о российской поисковой системе и предустановке — очевидное нарушение закона, напоминает руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Цель регулятора здесь принудить Apple к исполнению закона и создать правовое основание для последующего давления, добавляет он.

В ФАС заявили ранее, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система, из-за чего пользователям российских поисковых систем приходится вручную менять настройки. Срок исполнения предупреждения ФАС — 15 июля 2026 года, в противном случае ФАС возбудит дело и при установлении нарушения Apple может грозить штраф на сумму до 4 млрд руб., уточняли в ФАС.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну устройства вступил в силу в 2021 году. Среди таких приложений — сервисы VK, «Яндекса», приложение «Госуслуги» и др. Тогда Apple договорилась с Минцифры о компромиссном варианте: не предустановке, а возможности для пользователей в РФ скачать пакет сервисов при настройке гаджета. 25 июня Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а в начале июня — приложение мессенджера Max. В VK отмечали, что компания никогда не находилась под санкциями. Минцифры в ответ на действия Apple поручило ФАС рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов. В Минцифры не ответили на запрос. В VK и ФАС отказались от комментариев.

Ранее ФАС уже добивалась восстановления возможностей для российских разработчиков, напоминает советник практики ИС ЮК ЭБР Артем Евсеев. Но сейчас задача выглядит шире: сохранить конкуренцию на рынке мобильных приложений и не допустить ситуации, при которой владелец операционной системы и магазина приложений единолично определяет, какие российские сервисы могут быть доступны пользователю, а какие нет, считает он. Подобная мера является действенной, но Apple будет опасаться в первую очередь американских регуляторов, у которых инструментов воздействия на компанию куда больше, предупреждает консультант юридической компании «Каменская и партнеры» Даниил Лапухин.

Варвара Полонская, Татьяна Исакова