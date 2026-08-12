Приложение Wildberries в App Store восстановили для скачивания в США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удаление приложения маркетплейса Wildberries из App Store в США произошло на фоне участившихся инцидентов с удалением приложений российских компаний из этого магазина. Так, 25 июня 2026 года Apple без предупреждения удалила из App Store несколько приложений холдинга VK, а 3 июня того же года мессенджер «Макс» также стал недоступен в App Store.

В целом, Wildberries ранее уже сталкивалась со сбоями в работе своих сервисов. Например, 15 июня 2026 года произошел кратковременный сбой в работе приложения Wildberries на устройствах Android, а 18 июля 2026 года Wildberries запускала горячую линию для родственников сотрудников складов после ударов БПЛА. Кроме того, по состоянию на 12 августа 2026 года рекламодатели сокращают объемы размещения и замораживают бюджеты на продвижение на Wildberries, что может быть связано со снижением активности продавцов из-за атак БПЛА на склады маркетплейса.

В декабре 2025 года в App Store появилось замаскированное приложение Альфа-банка, после того как весной 2022 года из-за санкций США приложение Альфа-банка было удалено из App Store. Банк несколько раз выпускал новые приложения в магазине Apple, но они были доступны недолго.