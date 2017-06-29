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Краснодар. Кубань, Адыгея
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11:18
«Норникель» выплатит штраф 146 млрд рублей за счет снижения дивидендов
12:08
Количество рейсов из Геленджика в Москву в 2021 году вырастет на 28%
12:04
ФРП выделит 247 млн рублей на модернизацию завода по выпуску тротуарной плитки на Кубани
11:47
Мостовской дробильно-сортировочный завод погасил долг по зарплате на 4 млн рублей
11:25
На Кубани число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 37 тысяч человек
11:05
«Магнит» запустит новый бренд для своих суперсторов
10:42
«Порт Мечел-Темрюк» оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения в обращении с отходами
10:17
По Крымскому мосту возобновили движение в сторону Краснодарского края
09:51
Энергоснабжение Сочи восстановлено
09:25
Крымский мост закрыли для движения из-за снегопада
08:42
Суд признал банкротом краснодарского застройщика «Лафер-Юг»
08:07
Кинотеатр «Киномакс» в Краснодаре спустя полтора месяца после закрытия возобновил работу
07:47
«Краснодар» возьмет в аренду защитника сборной Камеруна
07:42
В Краснодаре продажи минивэнов с пробегом в январе 2021 года сократились на 12%
18/02
«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы
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Тема
(обновлено: 15.02.2021)
Сельское хозяйство Краснодарского края и Адыгеи
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Зерно становится рациональнее
Кубанские растениеводы ожидают снижения доходов из-за пошлины на экспорт пшеницы
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РСПП готовит обращение в краевое заксобрание с предложением о продлении действия льготы по налогу на движимое имущество
Фермеров рассчитают через индекс
Краснодарский край примет участие в пилотном проекте по введению индексного агрострахования
В молоко вливают свежие инвестиции
ОАО «Красная Звезда» из Белоглинского района вложит 320 млн рублей в реконструкцию ранее простаивавшей животноводческой фермы
Виноград пересадили
Кубанские виноделы заявляют об угрозе перепроизводства в отрасли
Туристов заманят вином
На Кубани в 2018 году запустят 80 новых дегустационных маршрутов
«Ариант» заводит вино
Холдинг вложит 4 млрд рублей в строительство нового завода в Анапе
Виноградникам обещают рост
Площадь земель под культуру на Кубани планируют увеличить до 31 тыс. га
«Ариант» подольет вина
Холдинг намерен построить в Анапе завод за 2 млрд рублей
«ФосАгро» удобрит Кубань
В Краснодарском крае открыли комплекс для хранения минеральных удобрений
Экспорт зерна увидел ценовое дно
Долларовая стоимость тонны пшеницы в порту Новороссийска удерживается от падения третью неделю
Курортам Кубани угрожает американская бабочка
Россельхознадзор отмечает активное распространение карантинного вредителя на побережье края
Кредиторам «Гирея» несладко
Дебиторская задолженность обанкротившегося производителя сахара выставлена на публичные торги
Производитель чипсов остался без покупателя
Имущество банкротного агрокомплекса «Прикубанский» не удалось реализовать с торгов
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Кубанские производители сахара могут увеличить долю на российском рынке
Комбайны ждут оптовика
Конкурсный управляющий выставил на торги технику обанкротившегося ООО «МТС-Кубань»
Старым виноградникам дали второй шанс
Право аренды участков обанкротившегося ЗАО «Русская лоза» оценили в 340 млн рублей
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На Кубани 31 января прошли несогласованные акции
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Как прошёл митинг в поддержку Алексея Навального в краевом центре — смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань»
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Как ведется строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике
На Кубани выпал снег
Это природное явление давно уже стало экзотикой для региона
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Чем запомнился 2020 год на Кубани
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Как «Локомотив-Кубань» победил «МораБанк Андорру»
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Архызом называется обширный горный район на Западном Кавказе. Это одно из самых красивых мест региона
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Как проходят международные военные учения на Кубани
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Как выглядит опустевшая столица Кубани
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Чеченские власти намерены увеличивать турпоток в республику. По их мнению, туристам будет интересен как Грозный со своими мечетя
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