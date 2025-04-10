Удар ниже яруса

В Крыму заморозки уничтожили треть урожая ранней черешни и сливы. На Кубани заморозки коснулись преимущественно северных районов края. Одни эксперты говорят о появлении рисков потери части урожая, другие считают, что, несмотря на снижение температуры ниже нулевой отметки, серьезных последствий ни для плодов, ни для зерновых культур нет. В минсельхозе Адыгеи отметили, что для минимизации возможных потерь аграриям придется провести дополнительные уходные работы.

Фото: «Ъ-Кубань»

Апрельские заморозки в Крыму уничтожили около 30% урожая ранних сортов черешни и сливы, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в пресс-центре «РИА Новости Крым». «Предварительную статистику мы уже собрали: порядка 30% урожая ранних сортов черешни, сливы, наверное, недоберем. Постараемся компенсировать за счет поздних сортов»,— заявил министр. По словам господина Кратюка, морозы повредили преимущественно цветение в нижнем ярусе деревьев, при этом плоды на верхних ветках сохранятся. Точные данные об ущербе будут известны через неделю после проведения детального анализа.

Доцент Кубанского госагроуниверситета Вячеслав Черкунов говорит, что апрельское похолодание вызывает серьезные опасения среди аграриев и садоводов Краснодарского края. «Резкий спад температуры может нанести значительный удар по раннецветущим косточковым культурам, таким как вишня, черешня и сливы. При понижении температуры до нуля или ниже, развитие этих растений может замедлиться или вовсе остановиться, что неизбежно потребует дополнительных агротехнических мер для минимизации потерь. Особенно тревожна ситуация для зерновых культур и яблоневых садов: в случае заморозков велика вероятность значительных потерь урожая, что может негативно сказаться не только на отдельных хозяйствах, но и на рынке в целом»,— отметил он.

«Особенно тревожна ситуация для зерновых культур и яблоневых садов: в случае заморозков велика вероятность значительных потерь урожая, что может негативно сказаться не только на отдельных хозяйствах, но и на рынке в целом»

Генеральный директор агрокомплекса «Лабинский» Алексей Скоробогатов также считает, что резкое похолодание и заморозки могут негативно сказаться на состоянии посевов озимых культур. «В апреле они уже утратили свою морозостойкость, и низкие температуры серьезно повредят растения, находящиеся в стадии активного развития. Возможны остановка роста, повреждение листовой пластины и зародыша колоса — степень влияния холода на него сможем определить только после колошения. И чем дольше продолжатся заморозки, тем сложнее избежать потерь. Также пострадают посевы рапса и сахарной свеклы, которые предпочитают тепло. Всходы могут погибнуть при температуре воздуха –4 (градуса Цельсия.— “Ъ-Кубань”)»,— отметил он.

Главный агроном ООО «ДВВ-Агро» из Кущевского района (север края) Евгений Берилов рассказал изданию, что хозяйство затронули заморозки до –2. Это не много для зерновых колосовых. Не оказало похолодание серьезного влияния на сахарную свеклу, по озимой пшенице ситуация пока не понятна.

В управлении сельского хозяйства Славянского района, известного своими садами компании «Сад-Гигант», сообщили, что заморозки их обошли стороной, не создав угрозы урожаю. Не пострадали и садоводы на побережье. В садоводческом хозяйстве «Трюфельная долина» под Новороссийском также сообщили, что заморозки их не коснулись.

«Последствия заморозков мы сможем увидеть только через месяц. Но серьезными эти последствия не будут. А если и будут, то только по фруктовому направлению. По зерновому — нет, прежде всего потому, что эти заморозки были краткосрочными»

Уполномоченный представитель губернатора Кубани по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух не ожидает, что апрельские заморозки окажут критическое влияние на урожай.

«Дело в том, что везде ситуация разная. В северной зоне в прошедшие дни температура падала до –2 (в Ейском, Староминском, Кущевском районах), где-то — нет. Вот сегодня я общался с садоводами по абрикосам. Все говорят, что там, где еще бутон, а цветка пока нет, там выдержат (будущие плоды.— «Ъ-Кубань»). Больше опасений вызвал град, который влияет на всходы бобовых. Последствия заморозков мы сможем увидеть только через месяц. Но серьезными эти последствия не будут. А если и будут, то только по фруктовому направлению. По зерновому — нет, прежде всего потому, что эти заморозки были краткосрочными»,— отмечает он.

В Минсельхозе Адыгеи допустили, что сложившиеся неблагоприятные погодные условия, совпавшие с выходом в трубку озимых культур и периодом цветения плодово-ягодных, окажут негативное воздействие на полноценное развитие и формирование будущего урожая. В результате заморозков неизбежна гибель цветков и бутонов, а также недоопыление плодово-ягодных культур. Однако в министерстве отметили, что такие природные явления в последние годы становятся частыми, и, по опыту прошлых лет, возделываемые сейчас сорта озимых культур обладают высокой стрессоустойчивостью. «Для минимизации потерь понадобится мониторинг состояния и дополнительных уходных работ»,— отметили в ведомстве.

Михаил Волкодав