До виноградников не доходят руки

Кубанские виноделы на протяжении последних лет испытывают серьезные кадровые трудности. По словам представителей отрасли, особенно востребованы специалисты рабочих профессий — виноградари и трактористы. В Краснодарском крае виноградарям компании готовы платить от 60 тыс. руб. в месяц, трактористам — от 80 тыс. руб. Участники рынка говорят о необходимости долгосрочной программы по изменению имиджа всего АПК.

Несмотря на активное развитие виноградарской отрасли, увеличение объемов производства вина и площадей виноградников, виноделы Краснодарского края не могут справиться с проблемой кадрового дефицита. Производители вина, опрошенные «Ъ-Кубань», жалуются на серьезную нехватку представителей рабочих специальностей.

Согласно опубликованным на портале hh.ru вакансиям, в среднем виноградарям в Краснодарском крае работодатели готовы платить от 60 тыс. руб. в месяц, трактористам — от 80 тыс. руб. в месяц.

«Кадровый дефицит сегодня становится одной из ключевых проблем не только для винодельческой отрасли, но и для аграрного сектора в целом. Несмотря на то, что нам удается привлекать необходимое количество сотрудников, конкуренция за специалистов в регионах остается крайне высокой. Мы конкурируем не только с другими винодельческими хозяйствами, но и с предприятиями агропромышленного комплекса»,— рассказывает генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

По ее словам, особенно востребованы специалисты рабочих профессий: виноградари, трактористы, операторы производственных линий, обработчики виноматериалов, слесари и инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики, говорит госпожа Зарицкая.

По словам бренд-амбассадора, руководителя по финансам и продажам семейной винодельни «Марченко» Дарьи Марченко, катастрофически не хватает рабочих-виноградарей и трактористов. «Ушло старое поколение профессионалов. Молодые люди не хотят идти в профессию, считая ее одновременно трудной и непрестижной. Люди не хотят заниматься физическим трудом. При этом работа на винограднике — это не только бездумное махание тяпкой, большая часть операций требует внимания, знаний, опыта, интуиции. Про трактористов и говорить нечего — толкового специалиста днем с огнем не сыскать. И просят они огромные для малых хозяйств зарплаты. Поэтому неудивительно, что большинство малых виноделов по совместительству еще и трактористы»,— говорит госпожа Марченко.

Главный винодел винодельни «Гунько Вайнери» Сергей Коротков также отмечает острый дефицит кадров в отрасли. Особенно в таких направлениях, как агрономы-виноградари с практическим опытом работы на интенсивных виноградниках; энологи с современным образованием и знанием международных стандартов; механизаторы, умеющие работать с современной виноградарской техникой (например, кусторезы, селективные сборщики урожая); специалисты по защите растений с пониманием органических и интегрированных систем защиты.

Среди причин кадрового голода господин Коротков отмечает отток молодежи из сельской местности, недостаточную практико-ориентированность вузовского образования и низкую заработную плату на начальном этапе.

«Чтобы решить проблему, необходимо развивать целевое обучение с привлечением винодельческих хозяйств, создавать практические школы и стажировки при крупных хозяйствах. Также нужна поддержка мобильности специалистов (жилье, надбавки). Не обойтись без развития дистанционного образования и обмена опытом с международными экспертами, в том числе из дружественных стран»,— считает эксперт.

Руководитель проекта Top100Wines.ru, управляющий партнер агентства винного консалтинга DoubleMagnum, совладелец ООО «Питомник Виноградный» Андрей Григорьев считает, что проблему нехватки кадров в виноградарской отрасли нельзя решить одномоментно. «Нужна долгосрочная программа развития и популяризации сельских профессий, повышения престижа и качества агротехнического образования. Это задача для совместной работы бизнеса и государства»,— рассуждает господин Григорьев.

По мнению Дарьи Марченко, нужен комплексный подход: обучение, популяризация профессии, предоставление жилья. «Малые хозяйства не могут сами в полной мере его реализовать, крупные — стараются, но этих усилий недостаточно»,— говорит эксперт.

В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с представителями виноградарской отрасли заявил, что власти стремятся к тому, чтобы закрыть кадровый вопрос за счет выпускников колледжей и техникумов. С 2022 года на базе Анапского сельскохозяйственного техникума работает единственный в России образовательно-производственный центр виноградарства и виноделия. Сейчас он объединяет пять техникумов, колледжей и 25 ведущих предприятий отрасли. «В этом году мы увеличили набор на 150 мест. Главное, чтобы все они нашли возможность реализовать себя,— трудоустройство молодежи в отрасли должно быть в приоритете»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Наталья Решетняк