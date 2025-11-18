Удар ниже полиса

Под урожай 2025 года в Южном федеральном округе застраховано 3,1 млн га посевов, что соответствует уровню прошлого года. Это около 20–22% посадочных площадей ЮФО. В отдельных регионах охват выше. Например, в Краснодарском крае застраховано около 30% посевных территорий. Эксперты считают, что в связи с прогнозируемым усилением экстремальных погодных явлений и продолжением засухи в 2026 году востребованность страховых программ будет расти.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Агрострахование позволяет минимизировать убытки, вызванные непогодой, включая заморозки, град и засуху

Под урожай 2025 года в Южном федеральном округе (ЮФО) застраховано 20–22% посевных площадей — 3,1 млн га. Это практически соответствует уровню 2024 года (3 млн га), рассказывает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Он отмечает, что в отдельных регионах охват выше. Так, на Кубани застраховано около 30% полей, отведенных под посев. По данным союза, больше всего агроземель застраховано в Ростовской области (1,2 млн га), Краснодарском крае (1,1 млн га) и Волгоградской области (654 тыс. га).

Эти же регионы являются крупнейшими регионами — получателями выплат аграриям за девять месяцев 2025 года: Ростовская область — 1,7 млрд руб., Краснодарский край — 1,5 млрд руб., Волгоградская область — 117 млн руб. Общий объем выплат в ЮФО достиг почти 3,4 млрд руб.

«С господдержкой осуществляется страхование производственных рисков: урожая, посадок, поголовья. Если говорить о страховании урожая, то в ЮФО аграрии предпочтение отдают "мультирисковой" программе, при которой наступление страхового случая не зависит от решения региона об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС). По полисам типа "Мультириск" под урожай 2025 года в ЮФО застраховано более 2 млн га, по "ЧС" — 1 млн га»,— рассказал господин Биждов.

Как отмечает директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков, сельское хозяйство занимает важное место среди отраслей экономики Кубани. Поэтому, говорит эксперт, защита урожая от природных рисков, а поголовья сельхозживотных от падежа — это важная задача для сельхозпроизводителей. Агрострахование позволяет минимизировать убытки, вызванные неблагоприятными ситуациями, такими как засуха, град, заморозки и другие стихийные бедствия или инфекционные заболевания животных.

«Иногда это в принципе может спасти хозяйство от разорения. Поэтому закономерно, что агрострахование у сельхозпроизводителей региона — это востребованная услуга. Более того, Кубань традиционно входит в число регионов — лидеров по охвату страхованием посевов. И спрос на страхование у растениеводов Краснодарского края не уменьшается»,— говорит господин Казаков.

Директор филиала отмечает, что, как и в целом в ЮФО, на Кубани пользуются популярностью программы «Мультириск» и «ЧС». В последнем случае пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. «Для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от Росгидромета — процесс возмещения ущерба максимально упрощен»,— поясняет Александр Казаков.

Процедуру усовершенствовали

Руководитель блока корпоративных продаж Краснодарского филиала «АльфаСтрахование» Дмитрий Котлубаев отмечает, что спрос на страхование в компании вырос: прирост на 1 сентября 2025 года к аналогичной дате 2024 года составил 14% (годом ранее под урожай 2024 года было застраховано 987 тыс. га). По словам спикера, Краснодарский край демонстрирует положительную динамику в области агрострахования, фермеры активно используют меры государственной поддержки, что способствует более устойчивому развитию сельского хозяйства региона.

«Хозяйства региона застраховали все основные группы сельскохозяйственных культур, за исключением бахчевых. Наибольший интерес вызывает страхование озимых культур, на которые приходится 81% застрахованных площадей»,— говорит Дмитрий Котлубаев. Он уточняет, что в ЮФО страховой защитой охвачено 2,6 млн га озимых и 655 тыс. га яровых культур.

В числе основных трендов в отрасли эксперт назвал совершенствование и внедрение новых программ и процедур страхования. Среди других тенденций спикер выделил упрощение процедур страхования, которые касаются сокращения сроков выплат (правила находятся на согласовании в структурах Минсельхоза), а также упрощение порядка подтверждения природных явлений, таких как градобитие и паводок.

Застрахованные посевы в ЮФО Наименование республики,

края, области Посевная (посадочная) площадь по договорам страхования,

тыс. га Озимые, 2024 год Яровые, 2025 год Под урожай

2025 года Ростовская область 855 310 1166 Краснодарский край 896 230 1126 Волгоградская область 535 119 654 Республика Крым 127 14 142 Республика Адыгея 22 3 25 Республика Калмыкия 25 — 25 Астраханская область — 3 3 По данным Национального союза агростраховщиков

«С 30 мая 2025 года начал действовать принцип "зеленого коридора". Он упрощает порядок заключения договоров и урегулирования убытков для долгосрочных страхователей (ограничен перечень документов и приоритетное рассмотрение). Начали действие усовершенствованные программы страхования многолетних насаждений. Внесены изменения в расчет планируемой урожайности с учетом интенсивности садов (груши, сливы, черешни, вишни) в ЮФО, СКФО. Внесены изменения в расчет планируемой урожайности с учетом качества производимой продукции по яблокам»,— рассказывает Дмитрий Котлубаев.

Он обращает внимание на еще одно изменение, которое внедряется в область страхования поголовья от опасных инфекционных заболеваний. Расширено понятие утраты застрахованных объектов: теперь оно включает не только гибель животных в результате болезни или вынужденного убоя на предприятии, но и изъятие поголовья госорганами для уничтожения при проведении карантинных мер. В перечень рисков животноводства с господдержкой добавлены случаи утраты животных в результате паводка или половодья.

Рисками можно управлять

По словам господина Казакова, агрострахование на юге России, как ключевой инструмент для управления рисками в сельском хозяйстве, сталкивается с множеством вызовов. Государственная политика и изменения в законодательстве значительно влияют на агростраховщиков. В 2025 году, говорит спикер, важно учитывать возможные изменения в налоговом законодательстве, мониторинге земель, перераспределении субсидий, связанных с агрострахованием, между крупным и мелким бизнесом. Быстро развивающиеся технологии, такие как системы мониторинга данных, могут как поддерживать, так и угрожать существующим моделям агрострахования, заявляет эксперт. Агропроизводители, по его словам, не успевают перестраиваться под новые реалии и зачастую предпочитают отказаться от страхования.

Корней Биждов, говоря о рисках для аграриев, отмечает, что главный из них связан с возможностью сохранения дефицита влаги в почве. Дмитрий Котлубаев добавляет, что Росгидромет прогнозирует усиление экстремальных погодных явлений и продолжение засухи в 2026 году. Это, считает эксперт, может повлиять на урожай будущего года. В перспективе Росгидромет рассматривает вопрос привлечения авиации для вызова осадков. Аграриям на этапе сева, чтобы минимизировать риски, нужно в обязательном порядке сопровождать посевы агрострахованием, заявляет господин Котлубаев.

«Рынок агрострахования в 2025 году испытывает влияние различных сдерживающих факторов. Для успешного развития этой отрасли необходимо адаптироваться к новым условиям, повышать информированность фермеров, а также разрабатывать более доступные и инновационные решения в области страхования»,— заключает Александр Казаков.

Вячеслав Рыжков