Кредитом по помидорам

В общем объеме производства овощей в России на долю Ставрополья, Дона и Кубани суммарно приходится более 10%. Эксперты говорят о стабильном росте спроса на отечественную продукцию и высоко оценивают потенциал развития отрасли. Однако в настоящее время его сдерживают высокие кредитные ставки, участникам рынка стало сложнее модернизировать предприятия и вводить новые орошаемые площади. Представители отрасли заявляют о высокой зависимости от импортных семян и средств защиты растений, а также об острой нехватке овощехранилищ, что сказывается на рентабельности бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отечественным производителям приходится конкурировать с поставщиками из Китая, Ирана, Узбекистана

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Отечественным производителям приходится конкурировать с поставщиками из Китая, Ирана, Узбекистана

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Ростовской области в 2024 году на площади 5,6 тыс. га собрали 196,4 тыс. т овощей. По предварительным данным, в 2025 году посевная площадь овощей составит порядка 5,5 тыс. га. Об этом «G» сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

По данным ведомства, на Дону овощи производят порядка 50 сельскохозяйственных предприятий. Наиболее крупные — ЗАО «Нива», АО «Шахаевское», ЗАО имени Ленина Веселовского района, ООО «Исток-1», ООО «Манитек», ИП глава КФХ Юзефов Н. Н. Семикаракорского района, ИП глава КФХ Дорошенко Р. И. Азовского района. «Ростовская область находится на 5-м месте среди регионов РФ по производству овощей. На долю региона в общем объеме приходится 4%»,— добавили в министерстве.

В производственном секторе агропромышленного комплекса Ставропольского края в прошлом году вырастили 196,2 тыс. т овощей, из которых 130,7 тыс. т собрали в теплицах, а 65,5 тыс. т — в открытом грунте, рассказали «G» в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В ведомстве уточнили, что из тепличных культур наибольшие объемы пришлись на томаты (97,6 тыс. т), огурцы (32,8 тыс. т), а также салатные культуры и баклажаны (0,3 тыс. т). Ключевой культурой из овощей, выращенных в открытом грунте, является репчатый лук — собрано 36,8 тыс. т.

В 2025 году (по состоянию на 7 мая) в тепличных хозяйствах региона собрали порядка 37,2 тыс. т овощей защищенного грунта (16,7 тыс. т огурцов, 20,4 тыс. т томатов, 0,15 тыс. т перцев, баклажанов и салатных культур).

«В регионе работает 12 тепличных комплексов общей площадью 336 га, обеспечивающих круглогодичное производство овощей. Основные мощности сосредоточены в Предгорном и Изобильненском округах края. По предварительным итогам 2024 года, доля субъектов малого предпринимательства — крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — в объемах производства овощей открытого грунта составила 43,4%, или 28,4 тыс. т (65,5 тыс. т общий сбор)»,— уточнили в ведомстве.

Согласно открытым данным, в 2024 году в Краснодарском крае собрали 870 тыс. т овощей. В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона рассказали, что на Кубани, по оперативной отчетности, производство продукции тепличного овощеводства в 2025 году превысило 18 тыс. т, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Производство овощной продукции открытого и защищенного грунта в Краснодарском крае в общероссийском производстве составляет 4%. «За последние пять лет площади овощей открытого грунта в организованном секторе стабилизировались на отметке 36 тыс. га, защищенного грунта — 256 га»,— уточнили в ведомстве.

Овощи открытого и защищенного грунта на Кубани выращивают более 200 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Свыше 50% от общего объема производят семь крупных предприятий (открытый грунт — четыре предприятия, расположенные в Калининском, Динском, Павловском и Гулькевичском районах; защищенный грунт — три предприятия, расположенные в Динском, Тимашевском и Белореченском районах).

«Потребительский спрос на отечественные тепличные овощи устойчиво растет. Благодаря этому, в частности, отмечается постепенное снижение зависимости от импорта, прежде всего в категории томатов. А вот по огурцам уже достигнута самообеспеченность на уровне 95%»,— сообщила Наталья Лореш, генеральный директор ГК «РОСТ» (группа компаний представлена в Краснодарском крае и Ростовской области тремя тепличными комбинатами: «Овощи Краснодарского края», «Белореченский» и «Донская усадьба»).

Конкуренцию можно не выдержать

Основатель и генеральный директор ООО ТПК «Чесноград» Илья Дронов отмечает несколько ключевых тенденций на рынке овощей. Во-первых, по словам эксперта, растет спрос на экологически чистую продукцию. Потребители все больше внимания обращают на происхождение овощей. Во-вторых, происходит консолидация рынка — малые производители либо объединяются, либо уходят с рынка, не выдерживая конкуренции.

«Несмотря на санкции и импортозамещение, на рынке присутствует значительный объем импортной продукции, особенно из Китая, Ирана, Узбекистана. Сложнее всего конкурировать с китайскими поставщиками (в частности чеснока) которые предлагают продукцию по более низким ценам»,— поясняет Илья Дронов.

В-третьих, добавляет эксперт, активно развивается переработка овощей, что позволяет снизить сезонные колебания цен и увеличить добавленную стоимость.

«Что касается качества овощей, то здесь наблюдается двоякая ситуация. С одной стороны, крупные производители внедряют современные технологии, что позволяет повышать качество продукции. С другой стороны, из-за роста затрат некоторые хозяйства экономят на удобрениях и средствах защиты растений, что, напротив, на качестве сказывается негативно»,— рассказывает эксперт.

Первый вице-президент АПХ «Эко-культура» Мария Бочарова отмечает, что стандарты качества в России выше, чем во многих странах. «В летний период мы конкурируем с иностранными поставщиками, которые перебивают цену. Но импортная продукция по качеству нам, конечно, уступает, так как ее логистический путь намного длиннее. В отличие от нас, у зарубежных поставщиков нет возможности доставить овощи в течение 24 часов с момента сбора»,— констатирует эксперт.

Хранить негде

Илья Дронов говорит, что повышение ключевой ставки ЦБ серьезно ударило по бизнесу. «Стоимость кредитов выросла, что привело к увеличению финансовой нагрузки. Мы были вынуждены пересмотреть инвестиционные планы, отложить некоторые проекты по модернизации производства. Кроме того, подорожали лизинговые программы, что затруднило обновление парка сельхозтехники»,— отмечает эксперт.

Основная сельскохозяйственная техника в «Чеснограде» — тракторы, культиваторы, системы орошения — преимущественно отечественного производства или из дружественных стран, например Беларуси. А вот специализированное оборудование для переработки чеснока и производства пасты — в основном импортное, из Испании и Китая.

«Главная сложность — это обслуживание и ремонт импортного оборудования. Сроки поставки запчастей значительно увеличились, а стоимость выросла в 1,5–2 раза. Мы активно ищем альтернативные решения, в том числе рассматриваем возможность замены части импортного оборудования на аналоги российского производства или из дружественных стран. Но пока по некоторым позициям адекватной альтернативы просто нет»,— рассказывает Илья Дронов.

Среди ключевых проблем он также назвал высокую зависимость от импорта, в частности семян и средств защиты растений. «Для решения этой проблемы необходимо развивать отечественную селекцию и семеноводство, создавать специализированные научно-исследовательские центры»,— считает эксперт.

Ко всему, по его словам, в Краснодарском крае недостаточно развита инфраструктура для хранения и переработки овощей. В результате многие производители вынуждены продавать урожай сразу после сбора по низким ценам из-за отсутствия современных хранилищ. По мнению Ильи Дронова, для решения проблемы необходимо строительство региональных логистических центров с современными хранилищами.

Он добавляет, что возникают сложности и с доступом к финансированию, так как банки неохотно кредитуют сельхозпроизводителей из-за высоких рисков.

Мария Бочарова главной проблемой, стоящей перед овощеводами, считает кадровую обеспеченность отрасли. «Мы ведем активную работу с образовательными учреждениями всех уровней. Так, "Эко-культура" не первый год участвует в программе "Агроклассы". Это специализированные образовательные программы, интегрированные в школьное обучение и направленные на раннюю профориентацию учащихся в сфере сельского хозяйства. Эта инициатива направленна также и на повышение престижа специальностей сельскохозяйственных профессий среди молодежи»,— поясняет эксперт.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области рассказали, что на Дону производство овощей практически невозможно без искусственного орошения.

«В связи с этим расширение производственных площадей ограничено территорией федеральных оросительных систем (мелиоративных каналов), которые находятся в большинстве своем в неудовлетворительном состоянии. Также большой объем электроэнергии, потребляемой насосными станциями для подачи воды по каналам, ложится на плечи сельхозтоваропроизводителей»,— отмечают в ведомстве.

Кроме того, проблемным вопросом является маловодие, связанное с недостаточным количеством водных ресурсов, что в условиях неудовлетворительного состояния мелиоративных каналов и потерь воды при ее транспортировке создает дополнительные сложности при поливе сельхозкультур.

«Высокая стоимость дождевальной техники, используемой при орошении, высокие кредитные ставки не позволяют всем желающим производить техническое перевооружение или ввод новых орошаемых площадей. Ежегодное удорожание материально-технических ресурсов (семян, удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов) также негативно отражается на развитии овощеводства в регионе»,— добавляют в ведомстве.

В минсельхозе Кубани отмечают, что главной проблемой отрасли является стабилизация производства овощной продукции в условиях неблагоприятных погодных условий в период вегетации, а также обеспечения овощеводческих предприятий отечественными семенами овощных культур.

С госпомощью

На господдержку овощеводства в Ростовской области в 2024 году выделили 132,8 млн руб., а в текущем — 94 млн руб., сообщили в профильном министерстве региона.

«В 2025 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации продолжается реализация механизма льготного инвестиционного кредитования, в рамках которого возможно получить льготный инвестиционный кредит на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение хранилищ овощей, плодоовощной продукции, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции»,— рассказывают в ведомстве. В прошлом году такой кредит в размере 2,2 млрд руб. получил АО Агрокомбинат «Южный».

Кроме того, предприятиям АПК на конкурсной основе предоставляются субсидии на возмещение части (до25%) затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ, в соответствии с которым размер предоставляемой субсидии составляет до 25% затрат на создание и (или) модернизацию картофеле-, овоще- или плодохранилищ.

На господдержку производителей картофеля и овощей на Кубани в 2025 году предусмотрено 215 млн руб.

В минсельхозе Ставрополья отмечают, что развитие овощеводства и картофелеводства, как и других сельскохозяйственных культур, в регионе напрямую зависит от погодных условий. «С учетом того, что территория региона относится к зоне рискованного земледелия, в целях экономической целесообразности производства в крае ежегодно вводятся новые площади орошаемых земель, а также расширяются площади защищенного грунта»,— рассказывают в ведомстве.

На Ставрополье реализуются четыре инвестиционных проекта по строительству тепличных комплексов общей площадью 65 га, из которых 48,7 га планируется к вводу в эксплуатацию в 2025 году, а 16,5 га — в 2026 году. «Реализация данных проектов позволит увеличить сбор овощей на 18,9 тыс. т ежегодно»,— уточняют в министерстве.

Всего на реализацию перечисленных мер государственной поддержки с 2023 по 2025 год из федерального и краевого бюджета выделено более 600 млн руб. В текущем году объем бюджетных ассигнований составляет 166,8 млн руб., из которых 65,7 млн. руб. и 11,4 млн руб. доведены до сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий на производство тепличных овощей с применением технологии досвечивания и на приобретение элитных семян соответственно.

По словам Марии Бочаровой, за 15 лет именно благодаря мерам господдержки отрасль закрытого грунта была создана фактически с нуля. «В 2014 году, после введения санкций и принятия правительством и президентом определенных решений, была создана действительно стимулирующая серьезная программа — льготное кредитование, возврат капитальных затрат и другие региональные и федеральные меры поддержки. Если продолжить курс в том же направлении, то мы уверены, что со временем не только решим вопрос продовольственной безопасности в РФ, но и станем первыми по экспорту продукции АПК»,— считает эксперт.

Илья Дронов эффективность государственной помощи, в частности на Кубани, оценивает как среднюю. «Существующие меры поддержки, безусловно, помогают. Однако объем этой поддержки недостаточен, а процедуры получения зачастую слишком бюрократизированы»,— отмечает эксперт.

На его взгляд, не хватает целевых программ поддержки именно для производителей чеснока и других нишевых культур. Основной фокус господдержки сосредоточен на зерновых, масличных культурах и крупных агрохолдингах. «Мы готовы предложить совместную программу в части выращивания чеснока для коммерческих и государственных учреждений, а также для образовательных учреждений»,— говорит Илья Дронов.

Кроме того, по словам гендиректора «Чеснограда», не хватает субсидирования затрат на строительство современных хранилищ и перерабатывающих мощностей, поддержки в области продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках и более гибких механизмов страхования урожая, учитывающих специфику овощеводства.

«Перспективы развития овощеводства на юге России я оцениваю как умеренно оптимистичные. Спрос на качественную отечественную продукцию растет, что создает хорошие возможности для развития»,— отмечает Илья Дронов.

Развитие отрасли в ближайшее время, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от динамики ключевой ставки ЦБ и инфляции (это напрямую влияет на доступность финансирования и покупательную способность населения) и совершенствования мер господдержки.

Среди других ключевых факторов эксперт назвал развитие отечественной селекции и семеноводства (от этого зависит, насколько овощеводы смогут снизить зависимость от импортного посадочного материала), а также технологий хранения и переработки.

«В целом я считаю, что у овощеводства в нашем регионе есть хорошие перспективы, но для реализации потенциала необходимы системные меры поддержки со стороны государства и активное внедрение инноваций самими производителями»,— резюмировал эксперт.

Маргарита Синкевич