Земли Ткачева теряют ценность

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, связанный с семьей бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, выиграл суд у региональных властей и обязал их исключить 360 га земель концерна из состава особо ценных сельхозугодий. В этот перечень земли были включены в 2005 году распоряжением господина Ткачева, занимавшего тогда пост главы Кубани. Теперь агрокомплекс доказал, что спорные земли были отнесены к категории особо ценных ошибочно. Юристы полагают, что решение 20-летней давности являлось правовым щитом, обеспечивающим безопасность активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным отказ департамента имущественных отношений Кубани исключить из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий участки АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева под производственной базой в Выселковском районе. Этот статус земли агрокомплекса получили в 2005 году распоряжением губернатора региона Александра Ткачева. Данный статус присваивается в случае наличия у почв высокого балла бонитета (уровня плодородия). Использовать эти земли для целей, не связанных с сельхозпроизводством, не допускается, перевод в иную категорию сильно затруднен. Как выяснилось теперь, включать эти земли в перечень особо ценных было нельзя. Суд по требованию агрокомплекса обязал госорган исправить это, подготовив соответствующие документы и направив их на подписание действующему главе региона.

АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году в станице Выселки, Выселковский район. Согласно данным на сайте концерна, он занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и мясу (свинина, говядина, птица); второе место по площади сельскохозяйственных земель и первое — по их стоимости. Агрохолдинг полного цикла объединяет 28 сельхозпредприятий, 570 розничных магазинов, В холдинге работают 33 тыс. сотрудников. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года выручка от продаж агрокомплекса в 2023 году превысила 84,5 млрд руб., чистая прибыль —13,8 млрд руб.

Речь идет о земельных массивах (33 участка) общей площадью в 361,8 га. На них располагаются основные мощности концерна в Выселковском районе (производственные и животноводческие, птицеводческие и перерабатывающие корпуса, хранилища, тока, гаражи и пр.), в том числе и объекты недвижимости по юридическому адресу концерна в станице Выселки на Степной улице, 1. Как следует из материалов дела, агрокомплекс обратился к краевым властям с просьбой исключить их из перечня особо ценных сельхозугодий в 2023 году, то есть 18 лет спустя после принятия соответствующего решения.

Требования агрокомплекса в полном объеме поддержала районная администрация. Местные власти заявили, что эти земли были застроены сельхозобъектами до распоряжения губернатора 2005 года, что по закону является препятствием для наделения их статусом особо ценных. Кроме того, некоторые из спорных участков включены в границы населенных пунктов после изменения генплана муниципалитета. Краевые власти просили в иске отказать, утверждая, что застройка участков произошла после 2005 года. Сам агрокомплекс представил суду документы, из которых действительно следует, что большая часть сельскохозяйственных объектов была возведена до придания землям под ними статуса особо ценных.

Удовлетворяя иск агрокомплекса, суд отметил, что после изменения генплана Выселковского района участки, отнесенные к землям населенных пунктов, более не могут считаться особо ценными и должны быть исключены из состава таковых. При этом само распоряжение губернатора 2005 года суд в этой части незаконным не признал.

«Ъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» с просьбой разъяснить, зачем земли сначала включили в состав особо ценных, а теперь исключают из него. В компании не смогли оперативно ответить на этот вопрос.

«Будучи губернатором Краснодарского края в 2005 году, Александр Ткачев, вероятно, стремился сохранить контроль над стратегическими активами региона, включая земли, на которых уже находились ключевые объекты агрокомплекса — такие как мельницы, животноводческие комплексы и перерабатывающие цеха. Придание этим землям статуса особо ценных продуктивных сельхозугодий обеспечивало защиту от перевода их в другие категории, позволяющие осуществлять застройку, и предотвращало их использование не по целевому назначению. Это решение фактически стало "правовым щитом", исключавшим такие земли из оборота и минимизировавшим внешние риски, включая возможное отчуждение»,— полагает эксперт юридической компании Enforce Law Company Елизавета Кожевникова.

Партнер ZE Lawgic Legsl Solutions адвокат Ольга Елагина отмечает, что решение суда все-таки не дает ответ на вопрос о том, какова была изначальная логика отнесения данных земель к особо ценным сельхозугодиям, также не рассматривался вопрос о законности нахождения строений на спорных участках. «Поскольку кадастровая стоимость особо ценных сельхозугодий намного выше, чем всех остальных земель, что, безусловно, учитывается при оценке активов предприятия и повышает их стоимость. Сейчас компании, вероятно, гораздо выгоднее стало использовать землю иным образом», — предполагает она.

Данное решение к настоящему моменту обжаловано краевыми властями. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял их жалобу к производству. Слушания по делу назначены на 5 марта.

Михаил Волкодав