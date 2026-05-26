Засуха выбирает сорго

Посевные площади сорго в России в 2025 году составили около 54 тыс. гектаров. Для сравнения, в США этот показатель в пятьдесят раз больше. Ученые полагают, что потенциал культуры в России составляет до миллиона гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отличительной особенностью сорговых культур является уникальная разнонаправленность их использования

Фото: Сгенерировано нейросетью Отличительной особенностью сорговых культур является уникальная разнонаправленность их использования

Фото: Сгенерировано нейросетью

Перспективное растение

В Россорго отмечают, что в южных регионах эта культура является одной из наиболее перспективных. В России для эффективного возделывания сорго подходит более 1 млн га пашни. Затраты на выращивание сорго на 40% ниже, чем затраты на кукурузу, причем в засушливых условиях сорго стабильно дает более высокую урожайность. Особенно это актуально для хозяйств, где продуктивность кукурузы и ячменя снизилась до 30 ц/га и 20 ц/га соответственно, сумма осадков в период вегетации не превышает 150–200 мм, а температурный режим в середине лета колеблется в пределах 34–40 C.

«Отличительной особенностью сорговых культур является уникальная разнонаправленность их использования — кормовое, пищевое, техническое»,— отметили в Россорго.

Руководитель агрохимической службы компании «ЕвроХим» Мария Визирская также говорит, что у этого растения мощная корневая система и высокая засухоустойчивость. Поэтому сорго может формировать высокую урожайность в экстремальных условиях, в которых традиционные культуры, например пшеница и ячмень, будут проседать. При этом на фоне усиливающихся климатических стрессов сорго может стать стратегически выигрышной культурой.

Руководитель отдела агрономии и агросопровождения ООО «Деметра» Лидия Кухаренко говорит, что в отдельных условиях сорго может дать прибавку урожайности порядка 100 ц/га зеленой массы относительно кукурузы. Поэтому для зон рискованного земледелия это страховая культура.

Сорго может иметь страховочный смысл для хозяйства и в чисто рыночном ключе, без внутреннего использования в животноводстве, подтверждает Игорь Ширяев, финансовый директор ООО «Кавказ» из Кировского района Ставропольского края. «Пока рынок сорго не насыщен. Мы видим перспективу в сорго, активно изучаем, но в технологии пока не уверены, поэтому площади увеличиваем постепенно, год за годом исправляя ошибки. Сейчас у нас 5% площадей под сорго, а всего семь культур. За четыре года точно скажу: сорго — надежный предшественник в севообороте. Но на самостоятельные эксперименты с сорго без опоры на крупную компанию-партнера не решился бы, и другим не советую».

1 млн га пашни в России подходит для возделывания сорго

Фермер Дмитрий Турленко из Новоалександровского района Ставропольского края обдумывает переход из кормового направления в пищевое: крупы из сорго на маркетплейсах в цене.

«Сорго может дать до 120 ц/га, а мы получаем до 60, так что считаем, еще не выработали технологию. Поняли, что сорго любит удобрения заранее, на глубину, и без акцента на азоте, а любит серу, цинк, бор. Сейчас продаем на свободном рынке, а после уборки сорго был по 25 рублей, прямо ажиотаж. Кто не продал, потом надо ловить цену, в пределах 18–20 рублей тоже неплохо».

В ООО «Агрофирма имени Г.В. Кайшева» Предгорного района Ставропольского края сорго занимает 700 га из 10 тыс. га всех посевов.

Главный агроном предприятия Георгий Окуджава сообщил, что по итогам четырех лет экспериментов хозяйство стало лидером по урожайности среди других соргосеющих хозяйств в своей зоне. Хозяйство сеет и силосное (сахарное) сорго, и зерновое:

«Сахарное у нас идет на корм 1400 дойных коров голштинской породы. Их молоко — основа молочных продуктов заметного на КМВ бренда "Молочный родник". Зерновое мы продаем трейдерам из Новопавловска»,— рассказал специалист.

По словам независимого агронома-консультанта по сорго из Ставрополя Игоря Щеглова, есть ряд системных препятствий развитию нишевых культур, связанных с требованиями ФГИС «Сатурн».

«Система обязывает сельхозтоваропроизводителей использовать и регистрировать отечественные средства защиты растений. Нишевые культуры не имеют обширных посевных площадей в России, поэтому химические компании не спешат за большие деньги регистрировать специальные средства защиты для них. Для сорго, например, есть только два, это очень мало. Засевать крупные площади без химподдержки — экономически рискованно, поэтому Россия пока упускает крупнейшего в мире покупателя сорго — Китай, которому нужны большие партии. Если бы в стране была льготная регистрация химсредств для нишевых культур, рынок был бы пластичнее»,— указывает эксперт.

Он также указал на технолого-логистическое препятствие развития сорго — необходимость сушки зерна. Сорго сейчас сушат на мощностях, предназначенных для кукурузы, но в идеале сорго предназначено расти там, где кукурузы нет.

Другие, альтернативные

Интерес к альтернативным культурам у агропроизводителей растет. Как уже говорилось выше, особенно это касается регионов с нестабильными погодными условиями. «Аграрии ищут способы снизить риски и диверсифицировать кормовую базу, что отчасти можно сделать за счет выращивания альтернативных культур, используемых в животноводстве»,— отмечает госпожа Визирская. Она отмечает, что в качестве дополнения к традиционным кормовым культурам рассматривается мискантус. Это многолетняя злаковая культура, которая отличается высокой продуктивностью биомассы и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Растение содержит много клетчатки.

«Я бы обратила внимание на озимые кормовые смеси — например, вику в смеси с тритикале, рожью или пшеницей. Эти культуры эффективно используют осенне-зимний запас влаги и позволяют получать качественный корм уже в мае. Кроме того, сегодня, на мой взгляд, незаслуженно забыты многолетние травы — клевер, эспарцет. Они дают хороший корм, качественный сенаж и силос, а главное — положительно влияют на плодородие почвы. Если смотреть шире, кормовая ценность определяется не только объемом массы, но и содержанием энергии, протеина, переваримостью. И здесь многие многолетние бобовые культуры выглядят очень достойно»,— говорит Лидия Кухаренко. Она отмечает, что озимые смеси выигрывают за счет использования зимней влаги и раннего срока уборки. Фактически хозяйство получает готовый корм уже весной и освобождает поле под следующую культуру. Многолетние травы дают не только корм, но и работают как хороший предшественник. Их корневая система улучшает структуру почвы, способствует накоплению органического вещества.

Наиболее рабочая модель — не ставка на одну культуру, а комбинация решений

По словам Лидии Кухаренко, во многом выбор выращиваемых культур зависит от специализации хозяйства. Если предприятие связано с животноводством, вопрос стабильной кормовой базы становится стратегическим. В этом случае хозяйства начинают смотреть не только на урожайность, но и на устойчивость культуры, ее влияние на почву и экономику севооборота.

Сдерживающим фактором для включения в рацион животных и птиц тех или иных культур является в первую очередь питательная ценность и сбалансированность рациона. «Можно получить большой объем биомассы, но, если корм не закрывает потребность животного в энергии, протеине и переваримости, его эффективность будет низкой. Например, сорго хорошо работает в птицеводстве, где зерно идет как концентрированный корм. А вот в молочном скотоводстве чистое сорго не всегда оправдано — оно уступает кукурузе по энергетике»,— говорит Лидия Кухаренко.

Кроме того, есть и агрономический аспект. После сорго, например, поле требует большего внимания: остаются пожнивные остатки, возможно повторное отрастание. Также культура считается не самым удачным предшественником, поскольку достаточно интенсивно использует влагу и элементы питания. «Я бы не ставила вопрос так, что альтернативные культуры должны заменить кукурузу. Скорее, они должны дополнять систему кормопроизводства»,— считает госпожа Кухаренко. Поэтому, по ее словам, сегодня наиболее рабочая модель — не ставка на одну культуру, а комбинация решений: кукуруза, озимые смеси, многолетние травы и, при необходимости, сорго как страховой элемент системы кормопроизводства.

Мария Визирская отмечает, что массовый переход к альтернативе пока ограничен. По ее словам, большинство хозяйств останутся верными традиционным культурам.

Заготовка и уборка со спецификой

По словам Лидии Кухаренко, наиболее эффективным методом заготовки считается сенажирование в пленке при влажности порядка 65% — это позволяет практически исключить потери. Используются традиционные силосные траншеи, но там большое значение имеют консерванты и качество закладки массы. Заготовка в виде сена постепенно теряет актуальность.

«Какого-то принципиально нового парка техники альтернативные культуры не требуют. Используется стандартная кормозаготовительная техника: косилки, валкообразователи, кормоуборочные комбайны, техника для упаковки сенажа и силоса. Но важно правильно настроить технологию измельчения и сроки уборки»,— говорит эксперт.

У агропроизводителей растет интерес к альтернативным культурам

Заместитель директора компании ООО «Агри Партс Рус» Николай Корнеев подчеркивает, что важно учитывать особенности настройки и оснащения используемых машин. «Сорго, суданку и сорго-суданковые гибриды убирают теми же машинами, что и кукурузный силос, но с учетом корректировки настроек и условий работы. Это самоходные кормоуборочные комбайны: CLAAS Jaguar серии 830–980, John Deere серии 7000–9000 и отечественные модели»,— говорит господин Корнеев.

В то же время, по его словам, уборка сорго в сравнении с кукурузой, как правило, создает более высокую нагрузку на режущие и подающие узлы техники. Стебель сорго и суданки жестче, на них нужно чаще заменять ножи, контролировать заточку и состояние режущей кромки, особенно при уборке в фазе полной спелости, когда стебель максимально сухой и твердый. «Мы работаем с четырьмя группами режущих элементов: ножами барабана кормоуборочных комбайнов, противорежущими брусьями, сегментами жаток, ножами соломоизмельчителей»,— говорит эксперт.

Елена Турбина