Россия приросла огурцами

Апелляционный суд оставил в силе решение об изъятии в государственную собственность агрокомбината «Тепличный», расположенного рядом с хутором Ленина в Краснодаре. Иск был подан Генпрокуратурой. Основанием для изъятия стали нарушения при его приватизации, допущенные более 30 лет назад краевыми властями. Эксперты отмечают, что теперь в большинстве решений, принимаемых акционерами, будет в первую очередь учитываться интерес государства как владельца контрольного пакета. Также государство будет вправе продать свои акции на специализированном аукционе.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об изъятии в государственную собственность 93,11% акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"» по иску Генпрокуратуры. В декабре минувшего года его вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Акционеры попытались обжаловать это решение. Но в четверг стало известно, что эта попытка не увенчалась успехом. Судебный акт вступил в законную силу. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что тепличный комплекс был создан в 1978 году для выращивания овощей, цветов и семян. В начале 90-х годов было принято решение о его приватизации. Как особо значимое предприятие, оно должно было приватизироваться по особым условиям. Однако в январе 1994 года комитет по управлению госимуществом Краснодарского края в отсутствие согласия правительства РФ, Госкомимущества и Минсельхоза России утвердил план реорганизации госсовхоза, предусматривающий акционирование предприятия с передачей части акций работникам, а также государственную долю акций. Этот план был согласован с руководством Краснодара и департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кубани, после этого регистрационная палата Краснодара зарегистрировала АО «Агрокомбинат "Тепличный"», а департамент по финансам края — его акции.

Тридцать лет спустя Генпрокуратура провела на предприятии проверку и поставила вопрос о том, что приватизация была проведена без ведома полномочных федеральных органов власти, в результате чего произошел незаконный вывод активов из государственной собственности. Из этого следует, что право собственности трудового коллектива на имущество предприятия при его реорганизации не возникло, а передача Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) прав учредителя на государственную долю совхоза не может узаконить совершенную сделку, говорится в решении. С позицией надзорного ведомства согласились суды.

По данным сайта агрокомплекса, «Тепличный» располагает земельным банком в 79 га. Площадь теплиц в пяти производственных цехах составляет 30,5 га. Комплекс имеет тракторный парк, состоящий из 30 машин, также собственный автопарк, агрохим- и биолаборатории. Предприятие имеет патенты на изобретения. Сейчас здесь работают 677 человек. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года комбинат показал чистую прибыль в размере свыше 170 млн руб. при выручке свыше 1 млрд руб.

При этом действия приобретателей суд назвал недобросовестными. Он указал, что они знали об очевидных обстоятельствах противоправного выбытия госимущества из владения РФ, они должны были усомниться в праве продавцов отчуждать ценные бумаги, но отнеслись к интересам государства безразлично. В материалах дела говорится, что они скупили 93,11% акций агрокомбината, а затем, злоупотребляя своим доминирующим положением, путем допэмиссий увеличили свою долю до 99,9%, после чего для создания видимости добросовестного владения передали ценные бумаги подконтрольным им же АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов».

Ответчики пытались «отбить» часть активов, которые не были приватизированы, а которыми агрокомбинат прирос за 30 лет. Однако суд решил, что в любом случае они были приобретены за счет федерального имущества и должны остаться в федеральной собственности.

Дмитрий Григориадис из юридической компании «Тутушкина, Григориадис и партнеры» отмечает: учитывая, что решение подлежало немедленному исполнению, то оно было исполнено еще в декабре. «В настоящий момент 93,11% акций АО Агрокомбинат "Тепличный" являются уже собственностью РФ, а государство является контролирующим акционером по принципу владения контрольным пакетом акций 50 % + 1 акция. Управление данным обществом будет осуществляться через Росимущество. Появление такого акционера, как РФ, не может не влиять на работу такого крупного предприятия. Очевидно, в большинстве решений, принимаемых на общем собрании акционеров, будет учитываться интерес государства»,— отметил юрист.

Также он пояснил, что государство может реализовать акции агрокомбината через специализированный аукцион. Кроме того, закон в определенных случаях дает возможность государству даже в случае продажи акций оставить за собой инструмент влияния на принятие важных решений в деятельности общества посредством специального права, или так называемой «золотой акции». «Золотая акция» позволяет вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного собрания, представители РФ, назначенные в совет директоров (наблюдательный совет), имеют право вето при принятии общим собранием акционеров решений по ряду важнейших вопросов.

По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджмент «Тепличного» пока не менялся. Руководство агрокомплексом по-прежнему осуществляет управляющая компания АО «Кубанские теплицы».

Михаил Волкодав