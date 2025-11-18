С поля с жару

В Краснодарском крае урожай зерновых и зернобобовых в 2025 году сократился почти на четверть, а экспорт этих культур — наполовину. По словам участников рынка, главная причина — засуха. В сочетании с удорожанием кредитов и ростом затрат компаний этот фактор ударил по рентабельности агробизнеса. Эксперты считают, что в следующем году существующие проблемы сохранятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Кубани валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2025 году сократился на 22,6%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На Кубани валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2025 году сократился на 22,6%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, по состоянию на начало октября валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 10,3 млн т, что на 3 млн т, или на 22,6%, меньше, чем на аналогичный период 2024 года. По итогам года показатель оценивается на уровне 11,3 млн т.

В ведомстве также отметили, что урожайность озимой пшеницы снизилась до 48,2 ц/га против 64,9 ц/га годом ранее — падение составило 25,7%. Урожайность озимого ячменя уменьшилась на 21,5%, до 57,5 ц/га (в 2024 году — 73,3 ц/га). Урожайность кукурузы, напротив, выросла на 25%, до 33 ц/га. Урожайность риса составила 68,6 ц/га, что на 2,4% ниже уровня прошлого года.

Предприятия «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева собрали 2,2 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе 2 млн т озимой пшеницы. Это на 8% (200 тыс. т) меньше прошлогоднего показателя по зерновым и на 7% (160 тыс. т) — по пшенице. Средняя урожайность озимой пшеницы в холдинге составила 41,8 ц/га. «Ход уборочной кампании в самом начале замедлили продолжительные осадки, но после установления сухой и жаркой погоды обмолот был проведен в высоком темпе. Качество зерна выше прошлогоднего, около 80% — это продовольственная пшеница»,— отметил директор по растениеводству «Агрокомплекса» Савва Шевель.

В агрохолдинге «Степь» не сокращали посевные площади, однако это не спасло от последствий непогоды. «По отдельным зерновым и масличным культурам в "Степи" урожайность оказалась на 15% ниже плана»,— сообщила PR-директор холдинга Ирина Грузинова.

Главной причиной спада стала засуха. Низкие запасы продуктивной влаги и отсутствие осадков весной, а затем почвенная и атмосферная засуха летом нанесли удар по посевам. Ситуация усугубилась суховеем. В результате в девяти муниципальных образованиях края был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который позже был расширен на земли в Новопокровском и Тихорецком районах, уточнили в региональном минсельхозе.

«На юге второй год подряд возвратные заморозки сменяются засухой, причем засуха в этом сельхозгоду уже имела более разрушительный эффект за счет накопленного недостатка влаги в почве. Именно фактор аномальных погодных условий стал самым значительным для отрасли на юге»,— отмечает Ирина Грузинова.

Кроме погодных условий, на рентабельности бизнеса в 2025 году сказались и другие факторы. В Российском зерновом союзе (РЗС) отметили резкое повышение себестоимости зерна — за год на 20–30%.

Затраты на озимую посевную кампанию 2025 года в агрохолдинге «Степь» выросли по всем основным направлениям. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) увеличилась на 10–15%, цены на удобрения — в зависимости от вида на 20%, посевной материал и обслуживание отечественной техники подорожали на 10–12%, а расходы на оплату труда выросли на 13%.

«Падение урожайности не снижает затраты на гектар, а только уменьшает доход. В результате окупаемость производства ухудшается»,— пояснили в Российском союзе зерна.

По данным Краснодарстата на 1 октября 2025 года, количество организаций, основным видом деятельности которых является «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур», осталось на уровне прошлого года — 1,1 тыс. единиц. Однако внутри категории видны небольшие структурные сдвиги: число предприятий, выращивающих зерновые, сократилось с 642 до 637, а тех, кто работает с зернобобовыми,— с двух до одного.

География поставок сузилась

По данным Россельхознадзора, объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Краснодарского края за январь—сентябрь 2025 года упал на 51,4% к аналогичному периоду 2024 года и составил 21 млн т.

В минсельхозе Кубани рассказали, что наибольший спад по экспорту в этом году показала категория злаковых: на начало октября отправлено 2,7 млн т зерна на сумму 640 тыс. долларов США. В ведомстве уточнили, что в январе—июне 2025 года кубанские аграрии экспортировали 1,5 млн тонн пшеницы, что на 1,3 млн тонн, или на 46,4%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года (2,8 млн тонн).

В Россельхознадзоре отметили, что география поставок заметно сузилась: если в 2024 году в списке ключевых импортеров фигурировали 11 стран, включая Кению, Сирию, Йемен, Алжир и Пакистан, то в 2025-м осталось только шесть (Египет, Турция, Ливия, Саудовская Аравия, Израиль, Бангладеш). Положительным фактором является отсутствие фитосанитарных ограничений и случаев возврата партий зерна, добавили в ведомстве.

Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства по Краснодарскому краю на конец месяц Пшеница Кукуруза Ячмень Семена подсолнечника 2024 год Декабрь 17,8 тыс. 16,7 тыс. 15,8 тыс. 45,7 тыс. 2025 год Январь 18 тыс. 17,1 тыс. 16,4 тыс. 46,1 тыс. Февраль 18,3 тыс. 16,9 тыс. 19 тыс. 43 тыс. Март 18,4 тыс. 16,2 тыс. 15,1 тыс. 43,6 тыс. Апрель 18 тыс. 16,3 тыс. 17,1 тыс. 45,4 тыс. Май 18,8 тыс. 16,9 тыс. – 44,6 тыс. Июнь 18,3 тыс. 17,4 тыс. 14 тыс. 43,4 тыс. Июль 16,3 тыс. 17 тыс. 14,8 тыс. 41,6 тыс. Август 16 тыс. 16,6 тыс. – 41,3 тыс. По данным Краснодарстата

В РЗС среди сдерживающих факторов выделили снижение экспортных квот, которые в первой половине года были сокращены практически в два раза (с 1,6 млн до 865 тыс. т зерна). При этом квоты на кукурузу и ячмень и вовсе были нулевыми, уточнили в минсельхозе региона.

Другими негативными факторами стали низкие мировые цены на зерно и укрепление рубля, которое снижает рентабельность экспортных сделок. «В отсутствие доходности экспортеры, в отличие от производителей, могут полностью приостановить поставки»,— добавили в союзе.

В качестве универсальной рекомендации для сельхозпроизводителей в Российском союзе зерна советуют делать ставку на глубокие экономические расчеты. «Обращать внимание всегда надо на экономику, и самое главное для сельхозпроизводства — правильно оценить рыночную ситуацию и просчитать будущий сезон. Например, на старте сезона в июле-августе за зерно предлагали более высокую цену, чем в конце года. Однако сельхозпроизводители, рассчитывая на дальнейший рост стоимости, не реализовали свои ресурсы и теперь жалеют, что не продали зерно вовремя. Это, на наш взгляд, один из примеров ошибочных расчетов»,— пояснили в союзе.

Риски сохраняются

Ирина Грузинова отметила, что в ближайшее время ключевые риски для агробизнеса сохранятся. По ее словам, помимо природно-климатических факторов, отрасль сталкивается с кадровым дефицитом и дорогим кредитным финансированием. Проблема нехватки специалистов осложняется недостаточным уровнем подготовки для работы с современным оборудованием и технологиями. Высокая процентная ставка ограничивает возможности привлечения заемных средств, что вынуждает сельхозпроизводителей сокращать расходы на средства производства, влияя на качество агротехнологий и эффективность процессов. По оценке госпожи Грузиновой, наиболее комфортным уровнем ключевой ставки для аграрного сектора мог бы стать показатель ниже двухзначного значения.

Стратегическим ответом на эти вызовы, по мнению представителей «Степи», должны стать повышение производительности, поиск способов сокращения издержек и внедрение инноваций для поддержания конкурентоспособности. При этом в РЗС подчеркивают фундаментальное различие в возможностях производителей и экспортеров. Последние, ориентируясь на краткосрочную выгоду, быстро прекращают деятельность при ухудшении рыночной ситуации, тогда как производители, вложившие средства в посев и уход за культурами, остаются с нереализованным урожаем и несут убытки.

Трудный год может стать точкой роста для тех, кто сделает правильные выводы и научится гибко управлять рисками в нестабильной среде, резюмировали в союзе.

Мария Удовик