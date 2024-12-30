Сеем, веем, прирастаем

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Краснодарского края. В 2024 году сфере АПК были подписаны инвестиционные соглашения на сумму более 17 млрд руб., а на поддержку аграриев направлено свыше 11 млрд. руб. В материале «Ъ-Кубань» — самые значимые события в агропромышленном комплексе края в уходящем году.

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Окультурят и осеменят

Власти Краснодарского края заявили о строительстве в Гулькевичском районе селекционно-семеноводческого центра за 2,5 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2024. Инвестор проекта — ООО «Союз-Агро».

Проектом предусмотрено создание на базе центра замкнутой технологической цепочки — от выращивания сельхозкультур до производства готовых семян. На предприятии планируют выращивать кукурузу, пшеницу, свеклу и другие важные для края культуры. Производственная мощность — до 25 тыс. тонн в сезон.

По итогам реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. Запустить предприятие планируют к концу 2025 года.

Как отметил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, импортозамещение в семеноводстве — одна из ключевых задач, которая ставится перед АПК на федеральном и региональном уровне. В Краснодарском крае есть все ресурсы для ее выполнения.

На пять кооперативов больше

В 2024 году на Кубани было создано пять новых сельскохозяйственных кооперативов. Как отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, объединение малых сельхозпроизводителей позволяет повысить их конкурентоспособность. С 2017 года объем реализованной кооперативами продукции вырос в 2,7 раза и составил 1,7 млрд руб. За вышеуказанный период создано порядка 500 новых рабочих мест.

По словам господина Дереки, в крае сегодня насчитывается более 160 кооперативов. Среди районов-лидеров — Северский, Кущевский, Ейский и Приморско-Ахтарский районы. В 2024 году на развитие кооперации в крае было выделено около 160 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. В рамках краевой программы фермерским объединениям направили 110 млн руб., а еще 55 млн руб. предоставили в виде субсидий на укрепление материально-технической базы.

Запартнерились с Беларусью

Председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Мирославом Саросеком. В рамках этого соглашения стороны будут заниматься организацией бизнес-миссий, переговоров предпринимателей, проведением выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других мероприятий для ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями Краснодарского края и Гродненской области Республики Беларусь.

Гродненская область является партнером по взаимодействию Беларуси и Краснодарского края. Как отметил председатель Гродненского облисполкома Республики Беларусь Виталий Невера, Кубань — это высокоразвитое сельское хозяйство. В этой части региону интересен обмен технологиями, селекция гибридов семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника.

«Мы готовы удовлетворить потребности вашего региона в сельскохозяйственной технике и азотных удобрениях. Краснодарский край — лидер и в виноделии. Кубанские вина — больше чем бренд, это своеобразный кластер винного туризма. Мы готовы их импортировать и работать над популяризацией на белорусском рынке. Еще одним перспективным направлением может стать инвестирование в курортно-оздоровительную инфраструктуру Краснодарского края»,— прокомментировал Виталий Невера.

«Покровские» отошли государству

Краснодарский краевой суд утвердил решение об обращении в доход государства активов ГК «Покровский», признанных по иску Генеральной прокуратуры России коррупционным имуществом и изъятых у бывших бенефициаров группы, а также связанных с ними лиц. Речь идет о 22 компаниях общей стоимостью 9 млрд руб. Попытки ответчиков заручиться поддержкой Конституционного суда (КС) и защититься сроками исковой давности оказались неудачными.

Согласно копиям судебных актов, основанием для иска стало то, что главный бенефициар концерна Андрей Коровайко в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в ЮФО в 2001—2004 годах вопреки запретам антикоррупционного законодательства вел предпринимательскую деятельность, скрыто владел компаниями и управлял ими. Кроме того, противоправным путем он приобретал контроль над высоколиквидными предприятиями и их активами. Суды установили, что информацию об этих предприятиях предприниматель получал за счет использования своего служебного положения. По информации прокуратуры, в этом ему содействовал партнер по бизнесу Аркадий Чебанов, а реализовывать эти планы помогали сотрудники правоохранительных органов, в том числе судов, и полпредства президента.

Впоследствии из этих обществ сформировали группу компаний, работавших на Кубани и в Ростовской области. Участие в этой группе Андрей Коровайко легализовал после ухода с государственной службы.

Помимо Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, ответчиками по делу стали еще 20 физических и 10 юридических лиц.

В октябре Конституционный суд рассмотрел вопрос и обозначил свою позицию по нему: с учетом значимости проблемы коррупции в России сроки давности по требованиям Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, применять не следует. Вместе с тем КС указал, что это не должно касаться третьих лиц, не участвовавших в организации коррупционных схем.

В Адыгее своя селекция

До 2026 года на реализацию проекта селекционно-семеноводческого центра компании Ruseed в Адыгее планируют привлечь более 2 млрд руб. Как рассказал управляющий партнер предприятия Марк Гехт, на первом этапе реализации общий объем инвестиций превысил 1 млрд руб. Центр планирует производить до 5 тыс. тонн продукции в год, а при выходе на полную мощность — до 10 тыс. тонн, что позволит обеспечить 25% от общего объема высеиваемого подсолнечника в России.

На втором этапе будут построены общежития и гостиничные комплексы, открыты фитотронные комплексы с системами автоматического управления климатом и питанием растений. Работы планируют выполнить в декабре 2025 года, а их стоимость оценивается в 900 млн руб.

По словам Марка Гехта, проект нацелен на развитие аграрной культуры в республике, а также создание привлекательных условий для местных специалистов.

Кроме этого, компания Ruseed приступила к строительству в Гиагинском районе Адыгеи Агробиотехнопарка. Объект будет расположен рядом с селекционно-семеноводческим центром, первую очередь которого запустили в сентябре 2024 года. Проект ориентирован на развитие российского семеноводства, создание новых высокопродуктивных сортов сельхозкультур и поддержку импортозамещения. Открыть Агробиотехнопарк планируют в начале 2026 года.

Рисоводы увеличили урожай

Урожай риса в Краснодарском крае в 2024 году увеличился на 17%. Валовый сбор риса в первоначальном весе (до доработки) составил 862 тыс. т (в 2023-м — 714,8 тыс. т). Как сообщили в краевом минсельхозе, по результатам анализа структуры посевных площадей в этом году преобладали сорта среднеспелой группы (Рапан 2 — 9,5%, Наутилус — 8%, Рапан — 7,3%) и среднепозднеспелой (Патриот — 8,9%, Полевик — 8,5%, Аполлон — 8,7%).

Кубань остается главным рисосеющим регионом страны, при этом посевной материал на 100% площади — отечественной селекции. Производством риса в регионе занимаются около 100 предприятий в восьми муниципалитетах: Краснодар, Абинский, Славянский, Крымский, Красноармейский, Темрюкский, Калининский и Северский районы.

При этом, как отмечают в Национальном рисовом союзе, на Кубани рентабельность рисоводства растет. В 2016 году она составляла 29,8%, в 2018-м — 34%, в 2021-м — 58,2%, а к 2023 году этот показатель достиг 83,5%.

Экспортеры усилились в Турции

Экспортеры Краснодарского края получили новые возможности для продвижения продукции на турецком рынке. В сентябре на международной выставке WorldFood Istanbul-2024 представители кубанского Центра поддержки экспорта и компании-оператора демонстрационно-дегустационного павильона АПК «Российский экспортный центр» в Турции заключили соглашение о сотрудничестве.

Как рассказал директор Центра поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников, в рамках подписания договора будет усилены торгово-экономические отношения с Турцией. Кубанские производители смогут эффективнее представлять свою продукцию в республике, а также укрепить деловые связи с зарубежными партнерами. «В частности, проект предусматривает адаптацию этикеток и маркировок для турецкого рынка, маркетинговое сопровождение компаний региона при выходе на зарубежные рынки»,— пояснил господин Воротников.

Также стороны обсудили роль Турции как регионального хаба для последующего реэкспорта кубанских товаров в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Адыгейские села поддержали рублем

В Республике Адыгея на комплексное развитие сельских территорий выделили около 966,5 млн руб. Как отметил глава региона Мурат Кумпилов, мероприятия в рамках соответствующей госпрограммы важны для совершенствования социальной инфраструктуры и повышения качества жизни на селе.

На выделенные деньги планируется отремонтировать социальные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также благоустроить территории. Всего работы запланированы на 15 объектах в Красногвардейском, Майкопском и Кошехабльском районах. Власти Адыгеи также направили на конкурсный отбор заявку на 2025 год на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту объектов, а также приобретению транспорта для обслуживания сферы ветеринарии и реконструкцию дорог в селах.

Нарастили выпуск игристого

По итогам 10 месяцев 2024 года принадлежащая бизнесмену Борису Титову ГК «Абрау-Дюрсо» лидировала по объемам производства игристого вина. Выпуск вин в компании вырос на 20% — до более 2,5 млн дал.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отметил, по данным самой компании, она лидирует на рынке игристого вина уже много лет. В 2023 году, по собственным данным компании, «Абрау-Дюрсо» продала 56,704 млн бутылок, выручка выросла на 6%, до 12,52 млрд руб.

До этого рейтинг возглавляла «Кубань-Вино», занявшая теперь вторую строчку в рейтинге. На третьем месте рейтинга — ЗАО «Игристые вина», нарастившее производство на 20%, до 1574 тыс. дал. В топ-10 также попала «Фанагория». За указанный период на заводе выпустили 349 тыс. дал игристого вина.

Андрей Пугачев