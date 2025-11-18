С высоким спросом

Работодатели АПК Краснодарского края, по данным на октябрь 2025 года, заявили более 12 тыс. вакансий в службу занятости региона. Около 8,5 тыс. таких предложений размещено в январе—сентябре этого года на рекрутинговом сервисе hh.ru. В агросекторе Крыма не хватает свыше 1,6 тыс. человек. Несмотря на то что в современных экономических условиях количество вакансий в отрасли сокращается, компании продолжают конкурировать за руководителей, специалистов и рабочих. В числе самых востребованных сотрудников агрономы, ветеринары, механики, лаборанты и инженеры.

На Кубани средняя зарплата агрономов за год выросла на 36%, достигнув 100 тыс. рублей

В службу занятости населения Краснодарского края, по данным на начало октября 2025 года, заявлено более 12 тыс. вакансий в агропромышленном комплексе (АПК) региона. В том числе в отраслях растениеводства — 5,4 тыс., животноводства — 524, смешанного сельхозпроизводства и охоты — 3,4 тыс., в производстве пищевой продукции — 3 тыс. предложений от работодателей. Об этом Guide сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что среди рабочих специальностей на Кубани наиболее востребованы виноградари, рабочие зеленого хозяйства, трактористы-машинисты сельхозпроизводства, водители автомобиля, садоводы, овощеводы, операторы линии в производстве пищевой продукции, операторы машинного доения, животноводы, слесари-ремонтники, рабочие сельскохозяйственного производства и обработчики птицы. Из специалистов больше всего не хватает агрономов, ветеринаров, механиков, лаборантов, бухгалтеров, технологов, мастеров цеха (участка), зоотехников, инженеров.

По данным прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края, среднегодовая оценочная численность занятого населения по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2025 году составляет в регионе 235,7 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек больше, чем в 2024 году.

Как пояснили в министерстве, индивидуальным подбором работников занимается Центр занятости населения Краснодарского края. Так, за девять месяцев 2025 года филиалы центра провели 202 ярмарки вакансий. В них приняли участие 36,4 тыс. граждан и 443 работодателя АПК, которые заявили 11,1 тыс. вакансий. В результате трудоустроено 1,1 тыс. соискателей.

На рекрутинговом сервисе hh.ru с января по сентябрь 2025 года работодатели разместили свыше 8,5 тыс. предложений для соискателей в сфере сельского хозяйства Краснодарского края, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «G» рассказали в пресс-службе hh.ru Юг. Чаще всего это были вакансии для сервисных инженеров (более 3,7 тыс.), машинистов (свыше 1,9 тыс.), агрономов (около 800), ветеринарных врачей (более 750) и зоотехников (более 240 предложений).

Уровень конкуренции в АПК Краснодарского края в сентябре 2025 года Cпeциaлизaция hh индeкc* Beтepинapный вpaч 3,2 3ooтexник 3,2 Aгpoнoм 5,2 Maшиниcт 5,5 Cepвиcный инжeнep, инжeнep-мexaник 11,5 По данным пресс-службы hh.ru Юг

* кoличecтвo peзюмe нa oднy вaкaнcию

Возглавляют топ востребованных специальностей ветеринары и зоотехники — по 3,2 активных резюме на вакансию. На втором месте агрономы — 5,2. Лучше ситуация обстоит с машинистами — 5,5.

По данным сервиса, медианная предлагаемая зарплата для агрономов в сентябре 2025 года достигла 100 тыс. руб., что на 36% больше, чем год назад. Ветеринарному врачу работодатели готовы платить 70 тыс. руб. (+8% год к году), зоотехнику — 80 тыс. руб. (+25% год к году), машинисту — 136,9 тыс. руб. (+8%), сервисному инженеру и инженеру-механику — 80,3 тыс. руб. (+15%).

Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии в рамках международной выставки «Золотая осень — 2025», ежегодная потребность российского АПК в кадрах составляет 160 тыс. человек. Из них 150 тыс. человек в год уходят из отрасли, еще 10 тыс. нужно для ее обновления и достижения показателей, указанных президентом: к 2030 году по сравнению с 2021-м нарастить производство продукции на 25%, а экспорт — в 1,5 раза. Для реализации этих задач отрасли нужны не только производственные, но и человеческие ресурсы, подчеркнула министр.

Инженеров и агрономов не хва­­­­тает

В министерстве труда и социальной защиты Крыма рассказали, что на предприятиях АПК республики, по данным на 1 июля 2025 года, не хватает 1641 человека. В частности, недостает 1457 рабочих, в том числе 470 — в растениеводстве, 124 — в животноводстве, 154 — в переработке сельхозпродукции, 708 человек — в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Самыми востребованными являются работники инженерных специальностей, агрономы, энергетики и электрики, ветеринарные врачи, а также зоотехники, ветфельдшеры, бухгалтеры всех направлений. «В целом число вакансий в сфере сельского хозяйства возрастает в период посевной и уборочной кампании. Одним из механизмов удовлетворения кадровой потребности является расширение практики заключения договоров о целевом обучении на образовательной программе среднего профессионального и высшего образования»,— прокомментировали «G» в ведомстве.

По данным Крымстата, среднемесячная заработная зарплата по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за январь—июнь 2025 года в республике составила почти 48 тыс. руб., что на 16,2% выше, чем годом ранее. При этом размер зарплаты в отрасли составляет 79,2% к среднему уровню по региону (60,6 тыс. руб.).

Медианная предлагаемая заработная плата в сфере сельского хозяйства Краснодарского края Профессиональная роль Сентябрь 2024 года, руб. Сентябрь 2025 года, руб. Динамика Агроном 73,7 тыс. 100 тыс. 36,00% Ветеринарный врач 65 тыс. 70 тыс. 8,00% Зоотехник 63,9 тыс. 80 тыс. 25,00% Машинист 126,7 тыс. 136,9 тыс. 8,00% Сервисный инженер, инженер-механик 70 тыс. 80,3 тыс. 15,00% По данным Краснодарстата

В растениеводстве, животноводстве, сфере охоты средняя зарплата достигла 48 тыс. руб., увеличившись год к году на 16,3%. В отраслях лесоводства и лесозаготовки этот показатель составил 49,3 тыс. руб. (+21,6%), рыболовства и рыбоводства — 37,6 тыс. руб. (+1,9%).

По данным минтруда республики, среднесписочная численность работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, за январь—июнь 2025 года составила 17,1 тыс. человек. Большинство трудятся в растениеводстве и животноводстве, а также занимаются охотой и предоставляют связанные с этим услуги — 16,2 тыс. человек (94,7%). В лесоводстве и лесозаготовках работает 700 человек (4,1%), а в рыболовстве и рыбоводстве — 200 (1,3%).

Компетентность в дефиците

Дефи­­цит кадров в АПК связан с сезонностью, низкой привлекательностью отрасли и демографическими вызовами, считает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова. Она отмечает, что решить проблему отчасти можно с помощью цифровизации, автоматизации и перестройки подходов к найму и удержанию сотрудников.

По словам генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, острая нехватка кадров наблюдается в тех сегментах, где требуется сочетание аграрных знаний и владения современными инновационными технологиями. В первую очередь это растениеводство, особенно в направлении точного земледелия, а также молочное животноводство. Например, на Кубани особенно востребованы специалисты, способные работать на стыке традиционного сельского хозяйства и цифровых решений,— это агротехнологи, агроинженеры и агроскауты. Также сохраняется спрос на квалицированных сотрудников рабочих специальностей: операторов сельхозтехники и оборудования, рабочих технического профиля, говорит собеседник «G».

Как отмечает акционер НПАО «Де Хес» Максим Сазонов, по отдельным направлениям ситуация очень сложная. Специалистов с нужными компетенциями на рынке просто нет. Профессиональные технологи и операторы на производстве, лаборанты, ветеринары, которые знают, как правильно произвести корм,— на вес золота. Некоторые аграрные компании нанимают молодых специалистов без опыта и обучают их сами.

«Наши клиенты — дилеры и небольшие агрохолдинги — с сожалением констатируют, что и техника, и запчасти есть, а работать некому»,— отмечает генеральный директор «Агри Партс Рус» Максим Белопухов. По словам эксперта, иногда из-за нехватки специалистов простаивают целые поля или откладывается ремонт сельхозтехники.

В Крыму в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве занято 17,1 тыс. человек

Фактор риска

Как отмечает Олеся Лавренова, компании в агросекторе используют комплексный подход для решения вопроса с наймом работников на массовые полевые работы. Основные инструменты для Кубани — это релокационные пакеты и сотрудничество с центрами занятости, учебными заведениями. «Многие работодатели предоставляют транспорт, жилье, питание и даже бонусы за сезонную выработку, чтобы сделать предложение более привлекательным. Также активно развивается практика внутренней переподготовки — например, разнорабочих или сотрудников из смежных отраслей переобучают на механизаторов или сборщиков»,— комментирует эксперт.

Агрохолдинг «Степь» обеспечивает потребности в персонале за счет работников, живущих в регионах присутствия хозяйств компании. Иностранная рабочая сила не привлекается. «В холдинге автоматизируются системы посева, уборки урожая и ухода за культурами, чтобы снизить зависимость от ручного труда и потребность в сезонных работниках. Для повышения квалификации и производительности местных работников мы проводим на постоянной основе обучение, создаем программы профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников из числа местного населения и вовлекаем молодежь в аграрные профессии через образовательные проекты. В целом в сфере сельского хозяйства мы видим тенденцию к росту зарплат. Прежде всего это касается персонала рабочих специальностей, узкопрофильных аграрных специалистов, а также работников лабораторий и технических специалистов»,— рассказывает господин Недужко.

Как считает гендиректор агрохолдинга «Степь», кадровый дефицит в сельском хозяйстве может замедлять внедрение инноваций, снижать эффективность и повышать нагрузку на имеющийся персонал. «Однако в агрохолдинге мы минимизируем эти риски за счет системного подхода: автоматизации рутинных процессов, постоянного обучения сотрудников и создания мотивирующей среды»,— отмечает эксперт.

По оценкам госпожи Лавреновой, нехватка специалистов приводит к перегрузке оставшихся сотрудников, срывам сроков уборки и обработки, а также снижению точности выполнения технологических операций. В условиях дефицита квалифицированных кадров компании все чаще инвестируют в автоматизацию и цифровые технологии, но без достаточного количества обученных людей даже самые современные системы работают не на полную мощность. Кадровый голод становится фактором риска для урожайности и эффективности производства.

Как считает глава инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки, для привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность необходимо не только развивать инфраструктуру, но и формировать новый образ таких территорий как пространства для профессиональной реализации. Для повышения престижа этой профессии нужно развивать комплексное взаимодействие между бизнесом, государством и научно-образовательным сообществом. Необходимо популяризировать сельское хозяйство среди молодежи, рассказывать о современных технологиях в АПК и развитии инфраструктуры на сельских территориях.

Как считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, цифровизация, внедрение искусственного интеллекта, новое поколение аграриев меняют сельское хозяйство. Но чтобы сократить кадровый разрыв, одних зарплат недостаточно. Нужен комплексный подход к развитию АПК с более широким охватом фермеров и сельхозпроизводителей в рамках госпрограмм, повышение имиджа профессий сельских работников, улучшение условий и уровня жизни на селе.

«Решить проблему кадрового дефицита в АПК возможно только при объединении усилий трех сторон: работодателей, образовательных учреждений и государства. Для привлечения кадров важно повышать престиж сферы сельского хозяйства, улучшать условия труда и увеличивать мотивацию сотрудников, которые уже пришли в агросектор. Необходимо формировать кадровый резерв на будущее и работать с молодежью. Также нужно синхронизировать образовательные программы и практический опыт в отрасли»,— подытоживает Андрей Недужко.

Андрей Пугачев