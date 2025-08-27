Урожай в сухом осадке

На Кубани по итогам уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур аграрии собрали 9,3 млн т зерна, то есть меньше, чем в прошлом году. Предварительный ущерб сельхозпроизводителей Краснодарского края от засухи страховые компании оценивают в 1,5 млрд руб. На господдержку агрострахования власти региона направили 430 млн руб. При этом, по заверению властей, полученного урожая зерна достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в Краснодарском крае собрано 9,3 млн т зерна. Как отмечают в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, урожай получился ниже прошлого года (в 2024 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур вместе с кукурузой и рисом составил 13,8 млн т), однако хорошего качества. «Этого объема достаточно для закрытия внутренних потребностей региона. Если говорить о других сельхозкультурах — зерновых, масличных, а также овощах и фруктах, то для внутреннего рынка их также достаточно. Опасений по обеспечению продовольственной безопасности края нет»,— заверили в аграрном ведомстве.

Экспорт зерна, по предварительным оценкам, будет снижен, даже с учетом стабильного спроса со стороны традиционных импортеров, таких как страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. По данным краевого минсельхоза, в основном отставание спровоцировано недостатком экспорта злаковых в первой половине года из-за снижения квот — кубанские предприятия получили в этом году практически в два раза меньше объема, разрешенного к вывозу за пределы ЕАЭС. Вмешалась и погода: в районах северной зоны края существенный недобор урожая зерна.

Как отмечает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, на Кубани второй год подряд тяжелые погодные условия — возвратные заморозки и засуха. По его словам, таких отрицательных погодных аномалий сельское хозяйство на юге России не испытывало уже более 10 лет.

«Мы наблюдаем снижение показателей по ряду культур: зерновых, некоторых масличных. Однако точные цифры пока назвать затруднительно, так как уборочная кампания еще не завершена. В любом случае диверсифицированная модель нашего бизнеса позволяет сохранять устойчивое финансовое положение и балансировать риски»,— комментирует господин Недужко.

Как считает генеральный директор ЗАО «СХ НПП “Биоинженер”», доктор сельскохозяйственных наук Григорий Комлацкий, сельское хозяйство — рискованный бизнес, в котором для сокращения рисков нужно использовать новые технологии. С весны прошлого года в крае была очень сильная засуха. Но это только один из факторов, негативно повлиявший на урожайность. Как отмечает собеседник «Ъ-Кубань», для повышения урожайности необходимо улучшать плодородие почв, а для этого следует вносить много органических удобрений. Однако их не хватает — в крае недостаточно хорошо развито животноводство.

Второй технологический момент, который также влияет на урожайность (в частности масличных, косточковых культур),— естественное опыление пчелами. По оценкам господина Комлацкого, из-за недоопыления подсолнечника регион недополучает порядка 10 млрд руб. Кроме того, для подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы необходимо развивать системы искусственного орошения, считает эксперт.

Из-за сложных погодных условий в этом году актуален вопрос агрострахования. По данным краевого минсельхоза, в 2025 году на господдержку этого направления в регионе направили 430 млн руб. Выплаты по ЧС смогут получить аграрии в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Ленинградском и Приморско-Ахтарском округах.

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, хозяйства районов ЧС также могут получить специальный заем в Фонде микрофинансирования края, фермерам готовы предоставить до 5 млн руб. по льготной ставке на топливо, семена, удобрения для осенней посевной кампании. Кроме того, пострадавшим хозяйствам предоставят отсрочки до 18 месяцев по оплате аренды краевой земли и до 12 месяцев — по налогам. В Минсельхоз России направлена просьба продлить федеральные льготные кредиты на 18 месяцев и выделить дополнительные лимиты краю. Прорабатывается вопрос заморозки цен и предоставление отсрочек по оплате с производителями и поставщиками удобрений, семян, горюче-смазочных материалов.

Предварительный ущерб сельхозпроизводителей Краснодарского края от засухи страховые компании оценивают в 1,5 млрд руб. Как рассказал «Ъ-Кубань» заместитель директора по корпоративному страхованию филиала Росгосстраха в Краснодарском крае Михаил Сильченко, в целом за первые пять месяцев 2025 года фермеры Кубани получили 1,3 млрд руб. страхового возмещения. Из них наибольшая часть выплат (774 млн руб.) пришлась на утрату сахарной свеклы, 351 млн руб.— сои, 186 млн руб.— столовой свеклы, 140 млн руб.— озимой пшеницы, 138 млн руб.— подсолнечника на зерно, 110 млн руб.— кукурузы, 94 млн руб.— семечковых садовых культур. При сохранении текущих темпов Краснодарский край имеет все шансы возглавить общероссийский рейтинг по объемам страховых выплат уже до конца 2025 года, считает господин Сильченко.

«Ежегодные испытания непогодой побуждают сельхозпроизводителей региона защищать свои риски от опасных природных явлений. Кубань традиционно входит в число регионов — лидеров по охвату страхованием посевов. По информации Национального союза агростраховщиков, в Краснодарском крае в этом году посевы обеспечены страхованием на площади более 1 млн 100 тыс. га. Преобладают озимые культуры — 897 тыс. га, на яровые пришлось 224 тыс. га. По программе “мультириск” на Кубани застраховано 728 тыс. га, по программе ЧС — 393 тыс. га»,— привел данные Михаил Сильченко.

Как отмечает эксперт, регион сложно назвать максимально благоприятным для земледелия. Град, засуха, подтопления, а порой и заморозки в Краснодарском крае не редкость.

Андрей Пугачев