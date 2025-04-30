Делай — больше, Китай — дальше

В южных регионах России производят практически все наименования сельскохозяйственной техники — от тракторов, комбайнов и погрузчиков до мотоблоков, опрыскивателей и различных комплектующих. Только на Кубани по профилю сельхозмашиностроения работают свыше 30 предприятий, в Ростовской области — более 10. Органы власти перечисляют десятки мер поддержки машиностроителей, однако участники рынка говорят о недостаточной помощи государства в плане кредитных льгот и налоговых преференций. Статистика тем временем показывает падение продаж российской сельхозтехники на внутреннем рынке и рост присутствия китайских производителей.

Доля иностранных производителей на отечественном рынке сельскохозяйственной техники за прошлый год выросла, а российских — упала

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае работают более 30 производителей самоходной сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования, а также комплектующих. На предприятиях заняты более 2,5 тыс. работников. Как сообщили GUIDE в министерстве промышленной политики Кубани, в регионе сосредоточены компетенции в производстве тракторов и зерноуборочных комбайнов, прицепной почвообрабатывающей техники (включая плуги, культиваторы и дисковые бороны), опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, а также жаток и приспособлений для их транспортировки. В Кавказском и Белореченском районах производят грузовые прицепы и полуприцепы для перевозки зерна, в Гулькевичском районе Северо-Кавказский завод стальных конструкций выпускает дождевальные машины, а компания «Флагман» в Краснодаре производит средства малой механизации.

Кроме того, в Краснодаре, Армавире и Гулькевичском районе производят гидроцилиндры и рабочие органы к культиваторам и дисковым боронам. В краевом центре ООО «Завод Мойченкова» изготавливает столбоставы, которые применяются при закладке садов и виноградников, а также ножи к кормосмесителям.

Согласно данным Краснодарстата, по итогам 2024 года промышленными предприятиями Кубани, работающими в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, отгружено продукции собственного производства на сумму более 3,2 млрд руб.

«Для предприятий сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края предоставляется комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки. В частности, это субсидии по восьми направлениям деятельности, в том числе специализированным. Кроме того, краевой Фонд развития промышленности предоставляет производителям промышленной продукции льготные займы на модернизацию действующих производств и пуск новых, а также на финансирование текущей производственной деятельности. Ставки по таким займам всего 0,1–4% годовых»,— рассказал заместитель министра промышленной политики Кубани Вячеслав Смагин.

В перспективе на территории Краснодарского края запланирована локализация производства тракторов, сообщили в минпромполитики. Инвестором проекта выступает торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» из Староминского района. Номенклатура выпускаемой продукции будет включать сельскохозяйственные тракторы, в том числе для садоводства и виноградарства. В Кропоткине на участке площадью более 4 га компания «Промагротехнологии» создает промышленный технопарк «Галаново». «На площадке планируют построить инжиниринговый центр для создания компонентной базы в сфере сельскохозяйственного машиностроения, а также инфраструктуру для создания и развития производств сельскохозяйственного машиностроения»,— рассказывает Вячеслав Смагин.

В Ростовской области по профилю сельскохозяйственного машиностроения работают больше десятка предприятий, крупнейшее из которых — ГК «Ростсельмаш». Как рассказали в донском министерстве промышленности и энергетики, компания располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой, современным производством полного технологического цикла. На Ростсельмаше выпускается более 150 моделей и модификаций техники.

В Краснодарском крае производят тракторы (ООО «Торговый дом "МТЗ-Северо-Запад"», Староминский район);

(ООО «Торговый дом "МТЗ-Северо-Запад"», Староминский район); зерноуборочные комбайны (ООО «Комбайновый завод "Кубань"», Усть-Лабинский район);

(ООО «Комбайновый завод "Кубань"», Усть-Лабинский район); прицепную почвообрабатывающую технику, включая плуги, культиваторы, дисковые бороны (ООО «Промагротехнологии», Гулькевичский район; ООО «БДТ-Агро», Краснодар и др.);

(ООО «Промагротехнологии», Гулькевичский район; ООО «БДТ-Агро», Краснодар и др.); опрыскиватели и разбрасыватели удобрений (ООО «Торговый дом "Агроспецмаш"», Красноармейский район; ООО «Оптсельмаш», Староминский район и др.);

(ООО «Торговый дом "Агроспецмаш"», Красноармейский район; ООО «Оптсельмаш», Староминский район и др.); жатки и приспособления для их транспортировки, системы привода ножа жатки (ООО «Комбайновый завод "Кубань"», Усть-Лабинский район и др.);

(ООО «Комбайновый завод "Кубань"», Усть-Лабинский район и др.); грузовые прицепы и полуприцепы для перевозки зерна (ООО «Кропкузов», Кавказский район; ООО «Левсарс», Белореченский район);

(ООО «Кропкузов», Кавказский район; ООО «Левсарс», Белореченский район); дождевальные машины (ОАО «Северо-Кавказский завод стальных конструкций», Гулькевичский район);

(ОАО «Северо-Кавказский завод стальных конструкций», Гулькевичский район); средства малой механизации (ООО «Флагман», Краснодар).

«В 2024 году группа компаний завершила реализацию трех импортозамещающих инвестиционных проектов: завод прицепной и навесной техники в Таганроге, завод автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники в Ростове-на-Дону (ООО "Новая динамика"), а также новый тракторный завод. Кроме того, в прошлом году Ростсельмаш официально представил свое новое направление — дорожно-строительную технику. Были показаны первые образцы фронтального и телескопического погрузчиков»,— рассказывают в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

Помимо Ростсельмаша на Дону активно работает ООО «Сальсксельмаш». Предприятие выпускает погрузчики, стогометатели, опрыскиватели, а также запчасти к сельскохозяйственной технике. Компания «Клевер» производит кормоуборочную технику (прицепные кормоуборочные комбайны, ротационные косилки, роторные навесные грабли, тюковые и рулонные пресс-подборщики, измельчители соломы).

«В рамках развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Ростовской области ситуация стабильная, предприятия осваивают выпуск новой импортозамещающей продукции»,— резюмировали в областном минпромэнерго.

Китай наступает на пятки

Тем не менее по итогам 2024 года объем производства сельскохозяйственной техники в России снизился на 12,5% и составил 237,1 млрд руб. Такие данные «G» сообщили в ассоциации «Росспецмаш». По данным экспертов, доля иностранных производителей на отечественном рынке за прошлый год выросла, а доля российской техники упала с 61 до 53%.

Директор краснодарского ООО «Флагман» Александр Артюх (компания производит мотоблоки и культиваторы средних размеров для частных домовладений, небольших фермерских хозяйств, питомников и теплиц) признает, что главный конкурент отечественного сельхозмашиностроения — Китай. По словам собеседника «G», импортозамещение в сфере производства техники для нужд сельского хозяйства — не восполнение освободившихся ниш после ухода европейских и американских фирм с российского рынка, как это называли ранее, а вполне конкретная борьба за потребителя с китайскими конкурентами.

«Потребитель, конечно, голосует за российское производство, однако конкуренция со стороны китайских производителей — колоссальная. Дело в том, что в Китае производство мини-сельхозтехники поставлено на поток давно, а в России таких производителей можно пересчитать по пальцам. Мы стараемся победить китайских конкурентов ценой, дизайном, качеством, уменьшением логистических издержек. Что касается мини-тракторов мощностью 14–16 лошадиных сил, производство которых наша компания освоила в прошлом году, то у нас пока нет конкурентов, однако я уверен, что когда китайцы увидят нашу технику в продаже, они обязательно в скором времени предложат свои варианты»,— рассказывает господин Артюх.

По его словам, важно понимать, что китайские производители сильны кооперацией. Ни один завод в Китае, отмечает краснодарский предприниматель, не производит все комплектующие, они лишь сборочные производства. «У нас же помимо сборки есть металлообработка (лазерные, трубогибочные, листогибочные станки), цех порошковой окраски, сварочный цех, цех деревообработки, позволяющий делать каркасы для упаковки. По сравнению с Китаем у нас локализация производства на высшем уровне. Но у китайского сборочного производства под рукой есть десяток других производств, которые выпускают все необходимое для конечного продукта. Китайским заводам, которые делают моторы, не нужно ничего производить самим — они, грубо говоря, идут на рынок и приобретают все необходимые комплектующие для сборки двигателя. У нас нет такой возможности, поэтому мы вынуждены покупать что-то у китайских партнеров (к примеру, редукторы и двигатели в России никто никогда не выпускал такого класса), а остальное производить самим. Конечно, наша маржинальность в итоге страдает»,— рассказал Александр Артюх.

«Нерв точечного импортозамещения»

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, основатель технопарка «Галаново» (Гулькевичский район Краснодарского края) Галина Марачкова также констатирует, что отечественные машиностроители зависят от импорта критических компонентов — электроники, систем управления, редукторов и так далее. Китай, по словам эксперта, активно наращивает присутствие на российском рынке, его техника стоит дешевле, а логистика выстроена лучше. Чтобы выстоять в этой конкуренции, считает госпожа Марачкова, российские производители должны быть лучше по качеству, функциональности и сервису.

«На мой взгляд, российское сельскохозяйственное машиностроение сегодня переживает период активной трансформации. И это не только трактора и комбайны. Главный тренд последних лет — цифровизация и внедрение умных технологий. Машины оснащаются IoT-датчиками, системами автопилотирования, модулями искусственного интеллекта. Такие решения уже стали стандартом для крупных агрохолдингов. Другой значимый тренд — экологичность и энергоэффективность. Разрабатываются и внедряются гибридные и электрические модели техники, используются солнечные батареи для питания датчиков. Это важная часть перехода к устойчивому агропроизводству в рамках принципов ESG»,— говорит Галина Марачкова.

По ее словам, сегодня востребована техника, которая позволяет сократить издержки, повысить точность и автономность процессов. В первую очередь это автономные тракторы и комбайны, дроны для мониторинга и обработки полей, точные сеялки, а также системы параллельного вождения и цифровые решения по управлению хозяйством. Также набирают популярность специализированные машины, например автоматические системы сбора фруктов, которые могут стать реальным ответом на кадровый дефицит в сельском хозяйстве, считает собеседница «G». Передовые производители, по ее словам, внедряют технологии беспилотного управления, гибридные электроприводы, системы точного позиционирования, а также разрабатывают программное обеспечение для управления сельхозтехникой и мониторинга урожайности в реальном времени.

«Сельхозмашиностроение сегодня — не просто стратегическая отрасль, это нерв точечного импортозамещения и индикатор нашей технологической независимости. За последние два года мы стали свидетелями настоящего рывка, но и ощутили все ограничения, с которыми сталкивается отечественный производитель. Говорю об этом не понаслышке — как депутат, как промышленник и как человек, который своими руками выстраивает экосистему аграрных инноваций в Краснодарском крае»,— рассказывает госпожа Марачкова.

Она признает, что сегодня локализация производства еще не достигла нужного уровня, особенно в части электроники и программного обеспечения. Тормозят развитие отрасли, по словам основателя технопарка «Галаново», и высокие процентные ставки, и нехватка кадров с актуальной инженерной подготовкой.

В неравных условиях

В ассоциации «Росспецмаш» «G» рассказали, что не видят предпосылок к тому, что в 2025 году ситуация на рынке сельхозтехники и в отечественном сельхозмашиностроении станет лучше. Более того, отмечают спецы, по итогам года она может еще ухудшиться, если не принять своевременных мер. По итогам первых двух месяцев текущего года в ассоциации констатируют падение продаж российской сельхозтехники на внутреннем рынке в пределах 38% в денежном выражении по сравнению с январем—февралем 2024 года.

«Машиностроители, аграрии и эксперты неоднократно называли основные причины негативной динамики: запредельно высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, пересмотр условий ряда ключевых программ поддержки, рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции»,— комментируют в Росспецмаше.

Кроме того, по мнению экспертов ассоциации, металл достается российским предприятиям по более высокой стоимости, чем покупателям в других странах, а на производство техники даются кредиты по завышенной процентной ставке. «Сохраняется высокая стоимость электричества для производственных нужд. В результате производство компонентов в России обходится значительно дороже, чем покупка готовой техники в том же Китае»,— говорят в ассоциации.

Для развития отечественного производства сельхозтехники и модернизации АПК ассоциация «Росспецмаш» предлагает предусмотреть ежегодный объем финансирования Программы 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники) в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок наряду с введением пропорциональной системы субсидирования, учитывающей долю производителя на рынке. Также, по мнению экспертов, необходимо снизить налоговую нагрузку на работников промышленных предприятий и аграриев, предусмотреть обязательную сертификацию машиностроительной продукции.

По словам Галины Марачковой, Программа №1432 помогает сельхозмашиностроителям, но одних субсидий недостаточно. При ключевой ставке до 25%, отмечает эксперт, даже крупному аграрию сложно брать технику в лизинг, не говоря уже о малых и средних хозяйствах.

«Мы выступаем за комплексную поддержку. Необходим, во-первых, льготный лизинг с пониженной ставкой, во-вторых, субсидии на цифровизацию, в-третьих, гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в-четвертых, налоговые послабления для предприятий, которые локализуют ключевые компоненты. В итоге через три-пять лет выживут не те, у кого есть завод, а те, кто выстроит вокруг себя систему — с образованием, R&D, сервисом и поддержкой на местах. Диалог с федеральными структурами подтверждает, что инициатива с земли сегодня может запустить механизмы национального масштаба»,— резюмирует госпожа Марачкова.

Дмитрий Михеенко